Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο 48ωρο για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος μεταφέρθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελίσμος με ρήξη ανευρύσματος.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση, έναν εμβολισμό ανευρύσματος, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη».

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» επιβεβαιώνει πως ο ασθενής παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες»

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε χθες ο ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη,(επεμβατικός νευροακτινολόγος, ακτινοδιαγνώστης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ. – Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδος Ενδαγγειακής Θεραπείας Κ.Ν. Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, «Κοργιαλένειο Μπενάκειο») που ανέλαβε τον εμβολισμό του αγγείου μετά το ανεύρυσμα, μαζί με τη συνάδελφό του, κ. Πολίτη, σε αντίθεση με ένα ισχαιμικό επεισόδιο, δεν υπάρχει το ίδιο στενό χρονικό περιθώριο, ωστόσο οι γιατροί έχουν ένα παράθυρο 48 ωρών για να δράσουν, καθώς οι πιθανότητες ρήξης ενός ανευρύσματος είναι αυξημένες τις πρώτες ώρες. Παράλληλα, ο γιατρός σημείωσε ότι «η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί απότοκο ενός ανευρύσματος που έχει σπάσει».

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι τον Γιώργο Μυλωνάκη επισκέφθηκε χθες δύο φορές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.