Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 07:36

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με ρήξη ανευρύσματος

Κρίσιμο θεωρείται το επόμενο 48ωρο για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος μεταφέρθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελίσμος με ρήξη ανευρύσματος.

Ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ, της καθημερινής, κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκεί, οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Οι γιατροί εκτιμώντας την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη προχώρησαν σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση, έναν εμβολισμό ανευρύσματος, με πηγές από το υπουργείο Υγείας να τη χαρακτηρίζουν ως «επιτυχημένη».

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» επιβεβαιώνει πως ο ασθενής παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες»

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε χθες ο ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη,(επεμβατικός νευροακτινολόγος, ακτινοδιαγνώστης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ. – Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδος Ενδαγγειακής Θεραπείας Κ.Ν. Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, «Κοργιαλένειο Μπενάκειο») που ανέλαβε τον εμβολισμό του αγγείου μετά το ανεύρυσμα, μαζί με τη συνάδελφό του, κ. Πολίτη, σε αντίθεση με ένα ισχαιμικό επεισόδιο, δεν υπάρχει το ίδιο στενό χρονικό περιθώριο, ωστόσο οι γιατροί έχουν ένα παράθυρο 48 ωρών για να δράσουν, καθώς οι πιθανότητες ρήξης ενός ανευρύσματος είναι αυξημένες τις πρώτες ώρες. Παράλληλα, ο γιατρός σημείωσε ότι «η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί απότοκο ενός ανευρύσματος που έχει σπάσει».

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι τον Γιώργο Μυλωνάκη επισκέφθηκε χθες δύο φορές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

Αποθήκευση ενέργειας: Ποια έργα μπαίνουν πρώτα στην «πρίζα»

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο
Κόσμος 16.04.26

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο

Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρουσιάζεται τις τελευταίες ώρες για επανέναρξη συνομιλιών Ιράν και ΗΠΑ - Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον νότιο Λίβανο παρά τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία - Δείτε live

Explosive Media: Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ – Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο
Explosive Media 16.04.26

Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ - Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο

Μια φιλοϊρανική ομάδα που δημοσιεύει βίντεο με κινούμενα σχέδια σε στυλ Lego, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, «κόπηκε» από το YouTube μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που σατίριζε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, το αποτύπωμά της στο διαδίκτυο παραμένει ισχυρό με τα βίντεο της να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα
USA Today 16.04.26

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν, οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ετοιμάζονται για τον επόμενο στόχο τους. Πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα USA Today αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για την Κούβα, εν αναμονή εντολών από τον Τραμπ.

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

