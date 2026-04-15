Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετέβη στις 20.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και από εκεί πήγε στο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός παρέμεινε περίπου για 20 λεπτά και αποχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη.

«Κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες»

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε νωρίτερα ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με τον Ευτύχιο Αρχοντάκη,(επεμβατικός νευροακτινολόγος, ακτινοδιαγνώστης, Δ/ντης Ε.Σ.Υ. – Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδος Ενδαγγειακής Θεραπείας Κ.Ν. Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού, «Κοργιαλένειο Μπενάκειο») που ανέλαβε τον εμβολισμό του αγγείου μετά το ανεύρυσμα, μαζί με τη συνάδελφό του, κ. Πολίτη, σε αντίθεση με ένα ισχαιμικό επεισόδιο, δεν υπάρχει το ίδιο στενό χρονικό περιθώριο, ωστόσο οι γιατροί έχουν ένα παράθυρο 48 ωρών για να δράσουν, καθώς οι πιθανότητες ρήξης ενός ανευρύσματος είναι αυξημένες τις πρώτες ώρες. Παράλληλα, ο γιατρός σημείωσε ότι «η εγκεφαλική αιμορραγία αποτελεί απότοκο ενός ανευρύσματος που έχει σπάσει».

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Το χρονικό

Όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, της πρωινής σύσκεψης, δηλαδή του πρωθυπουργού με τους άμεσους συνεργάτες του για την ατζέντα της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» επιβεβαιώνει πως ο ασθενής παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.