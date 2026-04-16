Παραμένει υπό στενή παρακολούθηση στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, με την ιατρική ομάδα να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που παραμένει κρίσιμη.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού λιποθύμησε χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια της καθημερινής κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

Ο επεμβατικός νευροακτινολόγος που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, Ευτύχιος Αρχοντάκης, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι η κρίσιμη περίοδος δεν έχει παρέλθει, καθώς ο ασθενής πρέπει να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία και τις πιθανές επιπλοκές που αυτή συνεπάγεται.

«Ο ασθενής πρέπει να ξεπεράσει την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία και τις πιθανές επιπλοκές» λέει ο Ευτύχιος Αρχοντάκης

Ο ίδιος εξήγησε ότι υπήρχε ανεύρυσμα και αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε ο κύριος σκοπός της επέμβασης, η οποία διήρκεσε περίπου 30-45 λεπτά, ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος από την εγκεφαλική κυκλοφορία, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε επιτυχώς.

«Ο σκοπός ήταν να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία την εγκεφαλική, το κάναμε αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι να ξεπεράσει ο ασθενής την ήδη υπάρχουσα αιμορραγία» εξηγεί τονίζοντας παράλληλα ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ασθενούς.

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο κίνδυνος των επιπλοκών

Όπως συμπλήρωσε, επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία χρονικά ορίζονται στην έκτη, έβδομη ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο. «Η αιμορραγία είναι κάτι που είναι ongoing, συνέχεια δηλαδή, μέρα με τη μέρα πηγαίνουν» εξήγησε.

Ερωτηθείς αν έπαιξε ρόλο η κοντινή απόσταση στην οποία βρισκόταν το νοσοκομείο, ο κ. Αρχοντάκης είπε: «Έπαιξε σίγουρα σημαντικό ρόλο, μέσα στο πρώτο 48ωρο καλό θα είναι να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα. Αυτό είναι στα παγκόσμια guidelines. Καμιά φορά δεν είναι και καλό γιατί μπορεί να είναι φρέσκος ο θρόμβος του ανευρύσματος και να ξανασπάσει την ώρα που πας να το φτιάξεις. Παρ’ όλα αυτά μέσα στις πρώτες 48 ώρες θα σας έλεγα να γίνει κάτι».

Ο χειρουργός πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο. «Επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».

Όσο για την εικόνα που παρουσίαζε ο κ. Μυλωνάκης μόλις έφτασε στον «Ευαγγελισμό» μετά το λιποθυμικό επεισόδιο, ο κ. Αρχοντάκης σημείωσε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» και συμπλήρωσε ότι «από τη στιγμή που διασωληνώνεται κάποιος με αιμορραγία δεν είναι φρόνιμο να τον αποσωληνώσεις ώστε να προστατέψεις και τον εγκέφαλό του».