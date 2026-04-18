Κόσμος 18 Απριλίου 2026, 09:07

ΗΠΑ: Τραμπ, ICE και ακροδεξιά στρέφουν τους προοδευτικούς Αμερικανούς στα όπλα

Για πολλούς Δημοκρατικούς ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από σφαίρες αστυνομικών της ICE ήταν το σημείο καμπής

Ο φόβος για την κυβέρνηση Τραμπ, οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και η ακροδεξιά βία έχουν οδηγήσει τους αριστερούς στις ΗΠΑ στα όπλα, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Ο Κόλιν, που εκπαιδεύεται στη σκοποβολή, εξομολογείται ότι νιώθει απειλούμενος από την ίδια του την κυβέρνηση

Στη Βιρτζίνια, προοδευτικοί Αμερικανοί έχουν αρχίσει να αγοράζουν όπλα και να παρακολουθούν μαθήματα σκοποβολής. Μετά τους θανάτους δύο πολιτών – της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι – από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, η ζήτηση σε προοδευτικές οργανώσεις εκπαίδευσης στη χρήση όπλων εκτοξεύτηκε.

Μόνο τους πρώτους δύο μήνες του 2026, το Liberal Gun Club έλαβε σχεδόν 3.000 αιτήσεις, περισσότερες από ό,τι σε ολόκληρο το 2025.

«Σήμερα, έχουμε ανθρώπους, που σχηματίζουν ένα είδος ιδιωτικού στρατού με εξουσίες που τους παρέχονται από το κράτος, οι οποίοι τριγυρνούν, επιτίθενται και πυροβολούν ανθρώπους. Αυτό με τρομάζει πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα εγκλήματα», τονίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP ο Κόλιν προσθέτοντας ότι νιώθει απειλούμενος από την ίδια του την κυβέρνηση.

Σε ένα δάσος, κοντά στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ηχούν πυροβολισμοί. Κάτω από καυτό ήλιο, ο 38χρονος Κόλιν εκπαιδεύεται στη σκοποβολή. Το ημιαυτόματο πιστόλι που κρατά είναι το πρώτο του όπλο. Το αγόρασε πρόσφατα, όπως και άλλοι αριστεροί Αμερικανοί λόγω του φόβου που νιώθουν απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Για αυτόν Δημοκρατικό ψηφοφόρο, ο οποίος αποκάλυψε μόνο το μικρό του όνομα φοβούμενος αντίποινα, οι θάνατοι της Ρενέ και του Άλεξ από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών της ICE ήταν το σημείο καμπής. Αφού έκανα το πρώτο βήμα αγοράζοντας όπλο, αποφάσισε να γραφτεί μαζί με τη σύζυγό του, Ντάνι, σε εκπαιδευτικά μαθήματα που δίνει η Κλάρα Έλιοτ.

Εκτόξευση αιτήσεων για εκπαίδευση στα όπλα

Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη του θητεία στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024, το ημερολόγιο κρατήσεων στα μαθήματα της Έλιοτ, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και μειονότητες, είναι γεμάτο.

«Ήταν πολύ έντονο», λέει η Έλιοτ κουβαλώντας ένα υποπολυβόλο. Εκείνη την ημέρα, στο μάθημα συμμετείχαν καμιά δωδεκαριά άνθρωποι. Η εκπαίδευση ξεκινά με θεωρία και συνεχίσει σε πρακτικές ασκήσεις σκοποβολής. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο στα χέρια τους.

Η Ντάνι, ο Κόλιν και πολλοί άλλοι που γράφτηκαν στα μαθήματα σκοποβολής λένε ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται για πυροβόλα όπλα εξαιτίας του πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από ακραία πόλωση, βίαιες επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών και κατάργηση των πολιτικών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα μειονοτήτων.

ΗΠΑ: Ο φόβος της ακροδεξιάς βίας

«Πολλά ανησυχητικά πράγματα συμβαίνουν στις ΗΠΑ», λέει η 28χρονη Κασσάνδρα, αναφερόμενη στα πεπραγμένα της ICE. «Θεώρησα σημαντικό να είμαι ενημερωμένη και προετοιμασμένη», αναφέρει η νεαρή γυναίκα, η οποία είναι «νευρική» γύρω από πυροβόλα όπλα. Μια άλλη εκπαιδευόμενη, η 30χρονη Ακέμι, εξομολογείται ότι φοβάται την ακροδεξιά βία.

Η λατινοαμερικανικής καταγωγής Κασσάνδρα συνεχίζει λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αστυνομία για να την προστατεύσει: «Νομίζω ότι (τα μέλη της ριζοσπαστικής δεξιάς) αισθάνονται περισσότερο ότι έχουν το δικαίωμα να είναι φανερά επικίνδυνα μετά την νέα άνοδο Τραμπ στην εξουσία».

«Όσο λιγότερο έχω να κάνω με την αστυνομία, τόσο το καλύτερο», προσθέτει, ενόσω άλλοι εκπαιδευόμενοι δίπλα της εξασκούνται στη σκοποβολή. Στη χάρτινη εικόνα του στόχου στο σκοπευτήριο… μια εικόνα πάγου ως αναφορά στην ICE, από τον ορισμό της λέξης.

Μετά τους θανάτους των δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη, οι αιτήσεις για εγγραφές σε μαθήματα εκπαίδευσης στη χρήση πυροβόλων όπλων από προοδευτικές οργανώσεις εκτοξεύτηκαν. Αν και τα πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να συνδέονται με τη δεξιά της Αμερικής, τώρα προσελκύουν ευρύτερο κοινό.

Ο διευθυντής του Liberal Gun Club αυτού, Εντ Γκάρντνερ, εξηγεί ότι τέτοιες αυξήσεις δεν είναι ασυνήθιστες έπειτα από μεγάλα πολιτικά ή βίαια γεγονότα, όπως μαζικούς πυροβολισμούς. Όμως, σε αντίθεση με προηγούμενες αυξήσεις, όπου το ενδιαφέρον προερχόταν κυρίως από «γυναίκες και μειονότητες», οι νέοι αιτούντες έρχονται από «όλο το φάσμα».

«Όλοι. Ηλικιωμένοι, νέοι, άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές περιοχές, άτομα αριστερών πεποιθήσεων, αλλά από όλα τα κοινωνικά στρώματα», σημειώνει ο ίδιος.

Για τον κοινωνιολόγο Ντέιβιντ Γιαμάνε, που εξειδικεύεται στην κουλτούρα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, αυτή η αλλαγή έγκειται επίσης στα κίνητρα αυτών των ανθρώπων. Πολλοί δηλώνουν ανήσυχοι μπροστά στην πιθανότητα «μιας τυραννικής ή αυταρχικής κυβέρνησης, που είναι πιθανό να περιορίσει δικαιώματα ή να ενθαρρύνει υποστηρικτές της να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση», ανησυχία «συγκεκριμένη» που ωθεί αυτή την πρόσφατη τάση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Υπάρχει ένα νέο είδος πολιτικής απειλής που θέτει η κυβέρνηση Τραμπ και δίνει ισχυρά κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους», συμφωνεί στέλεχος της αντιρατσιστικής οργάνωσης John Brown Club, που ασχολείται με πυροβόλα όπλα, στη Βιρτζίνια.

«Θέλουν να δράσουν προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους με τρόπο που θεωρούν πιο χρήσιμο από το να διαδηλώνουν με πλακάτ στην άκρη του δρόμου», συμπληρώνει ο ίδιος.

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Κόσμος
Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Κόσμος 18.04.26 Upd: 09:26

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ 18.04.26

«Πολύ χαρούμενος» είναι ο Σι Τζινπίνγκ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει λόγο και για «κάποια αρκετά καλά», χωρίς ωστόσο να αναφέρει λεπτομέρειες.

Δείχνουν... Τεχεράνη 18.04.26

Τρεις ιρανοί Κούρδοι σκοτώθηκαν στο Ιρακινό Κουρδιστάν

Στην Τεχεράνη αποδίδονται τα πλήγματα που εξαπολύθηκαν σε έδαφος του Ιρακινού Κουρδιστάν, και είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις ιρανοί Κούρδοι, σύμφωνα με μια εξόριστη αντιπολιτευόμενη οργάνωση.

Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ 18.04.26

Το Ιράν απειλεί να κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ «διατύπωσε επτά ισχυρισμούς σε διάστημα μιας ώρας, και οι επτά ήταν ψευδείς», τονίζει ο Γαλιμπάφ, και προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν εάν δεν αρθεί οι αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Κόσμος 17.04.26

«Αχ και να ήξερε ο Πούτιν τι τραβάει ο απλός κόσμος» – Influencers στη Ρωσία «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση

Εν μέσω σοβαρών προβλημάτων και ενός διαδικτυακού μπλακ άουτ στη Ρωσία, influencers «ασκούν κριτική» στην κυβέρνηση Πούτιν, χωρίς να ασκούν κριτική στον Πούτιν.

17 Απριλίου 17.04.26

Ημέρα Παλαιστινίων Κρατουμένων: Μία μέρα για εκείνους που «σαπίζουν» στις φυλακές του Ισραήλ, χωρίς δικαιοσύνη

Η φετινή επέτειος επισκιάζεται από τον νέο νόμο περί θανατικής ποινής του Ισραήλ, ο οποίος αφορά αποκλειστικά Παλαιστινίους που έχουν καταδικαστεί για θανατηφόρες επιθέσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβανος 17.04.26

Ο πρόεδρος Αούν προχώρησε σε διάγγελμα με αιχμές εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόσεφ Αούν μίλησε σε διάγγελμα για τις διαπραγματεύσεις και τις πιθανές παραχωρήσεις ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόσμος 18.04.26 Upd: 09:26

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Washington Post 18.04.26

Δοκιμάζοντας τις αντοχές της χριστιανικής Δεξιάς – Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ δημιουργεί προβλήματα

Οι ενέργειές του έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους θρησκευόμενους συντηρητικούς των ΗΠΑ. Οι οποίοι επέλεξαν να «αγκαλιάσουν» τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά το ασεβές προφίλ του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρτοποιοί 18.04.26

«Ασφυκτιούν» οι φούρνοι της γειτονιάς

Κρούουν τον κώδωνα για την επιβίωση του κλάδου τους οι συνοικιακοί αρτοποιοί. Στο επίκεντρο η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, εν μέσω συρράξεων, τα τελευταία χρόνια

Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Οικονομία 18.04.26

«Φωτιά» τα φρέσκα τρόφιμα – Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών παραγωγού εδώ και ενάμιση χρόνο

Ο Γενικός Δείκτης Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία, που αποτυπώνει τις τιμές παραγωγού σε φρέσκα τρόφιμα, αυξήθηκε κατά 4% τον Φεβρουάριο. Η υψηλότερη αύξηση εδώ και 21 μήνες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

