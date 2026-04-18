Ο φόβος για την κυβέρνηση Τραμπ, οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και η ακροδεξιά βία έχουν οδηγήσει τους αριστερούς στις ΗΠΑ στα όπλα, μεταφορικά και κυριολεκτικά.

Ο Κόλιν, που εκπαιδεύεται στη σκοποβολή, εξομολογείται ότι νιώθει απειλούμενος από την ίδια του την κυβέρνηση

Στη Βιρτζίνια, προοδευτικοί Αμερικανοί έχουν αρχίσει να αγοράζουν όπλα και να παρακολουθούν μαθήματα σκοποβολής. Μετά τους θανάτους δύο πολιτών – της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι – από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, η ζήτηση σε προοδευτικές οργανώσεις εκπαίδευσης στη χρήση όπλων εκτοξεύτηκε.

Μόνο τους πρώτους δύο μήνες του 2026, το Liberal Gun Club έλαβε σχεδόν 3.000 αιτήσεις, περισσότερες από ό,τι σε ολόκληρο το 2025.

«Σήμερα, έχουμε ανθρώπους, που σχηματίζουν ένα είδος ιδιωτικού στρατού με εξουσίες που τους παρέχονται από το κράτος, οι οποίοι τριγυρνούν, επιτίθενται και πυροβολούν ανθρώπους. Αυτό με τρομάζει πολύ περισσότερο από τα συνηθισμένα εγκλήματα», τονίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο AFP ο Κόλιν προσθέτοντας ότι νιώθει απειλούμενος από την ίδια του την κυβέρνηση.

Σε ένα δάσος, κοντά στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, ηχούν πυροβολισμοί. Κάτω από καυτό ήλιο, ο 38χρονος Κόλιν εκπαιδεύεται στη σκοποβολή. Το ημιαυτόματο πιστόλι που κρατά είναι το πρώτο του όπλο. Το αγόρασε πρόσφατα, όπως και άλλοι αριστεροί Αμερικανοί λόγω του φόβου που νιώθουν απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Για αυτόν Δημοκρατικό ψηφοφόρο, ο οποίος αποκάλυψε μόνο το μικρό του όνομα φοβούμενος αντίποινα, οι θάνατοι της Ρενέ και του Άλεξ από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών της ICE ήταν το σημείο καμπής. Αφού έκανα το πρώτο βήμα αγοράζοντας όπλο, αποφάσισε να γραφτεί μαζί με τη σύζυγό του, Ντάνι, σε εκπαιδευτικά μαθήματα που δίνει η Κλάρα Έλιοτ.

Εκτόξευση αιτήσεων για εκπαίδευση στα όπλα

Από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη δεύτερη του θητεία στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2024, το ημερολόγιο κρατήσεων στα μαθήματα της Έλιοτ, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και μειονότητες, είναι γεμάτο.

«Ήταν πολύ έντονο», λέει η Έλιοτ κουβαλώντας ένα υποπολυβόλο. Εκείνη την ημέρα, στο μάθημα συμμετείχαν καμιά δωδεκαριά άνθρωποι. Η εκπαίδευση ξεκινά με θεωρία και συνεχίσει σε πρακτικές ασκήσεις σκοποβολής. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν έχουν πιάσει ποτέ όπλο στα χέρια τους.

Η Ντάνι, ο Κόλιν και πολλοί άλλοι που γράφτηκαν στα μαθήματα σκοποβολής λένε ότι άρχισαν να ενδιαφέρονται για πυροβόλα όπλα εξαιτίας του πολιτικού κλίματος στις ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται από ακραία πόλωση, βίαιες επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών και κατάργηση των πολιτικών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα μειονοτήτων.

ΗΠΑ: Ο φόβος της ακροδεξιάς βίας

«Πολλά ανησυχητικά πράγματα συμβαίνουν στις ΗΠΑ», λέει η 28χρονη Κασσάνδρα, αναφερόμενη στα πεπραγμένα της ICE. «Θεώρησα σημαντικό να είμαι ενημερωμένη και προετοιμασμένη», αναφέρει η νεαρή γυναίκα, η οποία είναι «νευρική» γύρω από πυροβόλα όπλα. Μια άλλη εκπαιδευόμενη, η 30χρονη Ακέμι, εξομολογείται ότι φοβάται την ακροδεξιά βία.

Η λατινοαμερικανικής καταγωγής Κασσάνδρα συνεχίζει λέγοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αστυνομία για να την προστατεύσει: «Νομίζω ότι (τα μέλη της ριζοσπαστικής δεξιάς) αισθάνονται περισσότερο ότι έχουν το δικαίωμα να είναι φανερά επικίνδυνα μετά την νέα άνοδο Τραμπ στην εξουσία».

«Όσο λιγότερο έχω να κάνω με την αστυνομία, τόσο το καλύτερο», προσθέτει, ενόσω άλλοι εκπαιδευόμενοι δίπλα της εξασκούνται στη σκοποβολή. Στη χάρτινη εικόνα του στόχου στο σκοπευτήριο… μια εικόνα πάγου ως αναφορά στην ICE, από τον ορισμό της λέξης.

Μετά τους θανάτους των δύο διαδηλωτών στη Μινεάπολη, οι αιτήσεις για εγγραφές σε μαθήματα εκπαίδευσης στη χρήση πυροβόλων όπλων από προοδευτικές οργανώσεις εκτοξεύτηκαν. Αν και τα πυροβόλα όπλα εξακολουθούν να συνδέονται με τη δεξιά της Αμερικής, τώρα προσελκύουν ευρύτερο κοινό.

Ο διευθυντής του Liberal Gun Club αυτού, Εντ Γκάρντνερ, εξηγεί ότι τέτοιες αυξήσεις δεν είναι ασυνήθιστες έπειτα από μεγάλα πολιτικά ή βίαια γεγονότα, όπως μαζικούς πυροβολισμούς. Όμως, σε αντίθεση με προηγούμενες αυξήσεις, όπου το ενδιαφέρον προερχόταν κυρίως από «γυναίκες και μειονότητες», οι νέοι αιτούντες έρχονται από «όλο το φάσμα».

«Όλοι. Ηλικιωμένοι, νέοι, άνθρωποι που ζουν σε αγροτικές περιοχές, άτομα αριστερών πεποιθήσεων, αλλά από όλα τα κοινωνικά στρώματα», σημειώνει ο ίδιος.

Για τον κοινωνιολόγο Ντέιβιντ Γιαμάνε, που εξειδικεύεται στην κουλτούρα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, αυτή η αλλαγή έγκειται επίσης στα κίνητρα αυτών των ανθρώπων. Πολλοί δηλώνουν ανήσυχοι μπροστά στην πιθανότητα «μιας τυραννικής ή αυταρχικής κυβέρνησης, που είναι πιθανό να περιορίσει δικαιώματα ή να ενθαρρύνει υποστηρικτές της να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση», ανησυχία «συγκεκριμένη» που ωθεί αυτή την πρόσφατη τάση, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Υπάρχει ένα νέο είδος πολιτικής απειλής που θέτει η κυβέρνηση Τραμπ και δίνει ισχυρά κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους», συμφωνεί στέλεχος της αντιρατσιστικής οργάνωσης John Brown Club, που ασχολείται με πυροβόλα όπλα, στη Βιρτζίνια.

«Θέλουν να δράσουν προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους με τρόπο που θεωρούν πιο χρήσιμο από το να διαδηλώνουν με πλακάτ στην άκρη του δρόμου», συμπληρώνει ο ίδιος.