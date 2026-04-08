Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες Τρίτη έναν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

#BREAKING: Footage shows ICE-involved shooting during an arrest in California today. pic.twitter.com/gb9bF3jlrD — Insider Wire (@InsiderWire) April 7, 2026

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό.

»Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

🚨BREAKING: New video footage shows ICE agents shooting a man trying to drive away, in Patterson, California… Proving DHS lied AGAIN. In the video, the driver is clearly reversing to get out of a boxed‑in spot. He backs up and accidentally hits an unmarked agent vehicle… pic.twitter.com/qazazR87b1 — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 7, 2026

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Δεν επαληθεύεται ανεξάρτητα

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

ICE says it shot man who tried to ram officers with car https://t.co/AeZQ1EVqdn https://t.co/AeZQ1EVqdn — Reuters (@Reuters) April 7, 2026

Πηγή: ΑΠΕ