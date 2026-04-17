Μητσοτάκης: Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση για τη Γάζα
Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Με τον αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι νεότερες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με τον κ. Μητσοτάκη να εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ανακοινώσεις ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοικτά για εμπορικά πλοία, καθώς και για την επίτευξη 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.
«Με χαροποιεί ιδιαίτερα, κ. αντιπρόεδρε, να σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Ελπίζω η σημερινή να είναι μια καλύτερη μέρα. Έχουμε τουλάχιστον κάποιες θετικές εξελίξεις, καλά νέα όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ. Είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία να διασφαλιστεί ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά, χωρίς τέλη διέλευσης ή άλλα εμπόδια» ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης, συμπλήρώνοντας πως «υπάρχουν επίσης καλά νέα αναφορικά με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, καθώς και τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών».
«Ασφαλώς, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με όσα θα συζητήσουμε. Γνωρίζετε ότι η επίσκεψή μου στη Ραμάλα πριν από λίγους μήνες ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Γνωρίζετε ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στην υπόθεση των Παλαιστινίων και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά στα επόμενα βήματα, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα. Θέλουμε να δούμε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.
