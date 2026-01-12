Εξεταστική: Tελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τις εργασίες της- «Όχι» της ΝΔ σε κλήση νέων μαρτύρων

Να ολοκληρώσει με κάθε τρόπο και κόστος τις εργασίες της προκειμένου να αποφύγει το μαρτύριο της συνέχισης των ενοχλητικών καταθέσεων που καταδεικνύουν το μέγεθος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από την διαχείρηση του Οργανισμού τη περίοδο 2019-2025 επιχειρεί η πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής.

Στο πλαίσιο αυτό η ΝΔ επέμεινε κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας στην μονομερή απόφασή της να προχωρήσει στην εξέταση των περιόδων που προηγήθηκαν του πάρτι των κοινοτικών επιδοτήσεων παρότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμεινα στην ανάγκη της διεύρυνσης του καταλόγου των μαρτύρων ζητώντας να κληθούν γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και ο Μάριος Σαλμάς ο οποίος δήλωσε προσφάτως πως δεν έχει διαψεύσεις τις καταγγελίες για τον ρόλο του υφυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη ως πρότερου γνώστη της ύπαρξης δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, για να μην υπάρξουν …παρεξηγήσεις, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης διαμήνυσε πως η πλειοψηφία δεν πρόκειται να δεχθεί παράταση των εργασιών της εξεταστικής πέρα από τα μέσα του Φλεβάρη.

Με λίγα λόγια, η επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για τον επόμενο μήνα, διερευνώντας τις επιδοτήσεις της ανώδυνης για τη ΝΔ περιόδου 2001-2015. Όλα τα παραπάνω βέβαια υπό την προϋπόθεση πως δεν θα φτάσει στη Βουλή νέα δικογραφία που να αφορά σε νέα πρόσωπα. Πρόκειται για ζήτημα που ετέθη από την αντιπολίτευση, χωρίς ωστόσο να είναι κανείς σε θέση να γνωρίζει αν και πότε τελικώς θα κατατεθεί η δικογραφία αυτή στο κοινοβούλιο.

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Επίσης, τα κόμματα της αντιπολιτευσης αντέδρασαν έντονα και στην θέση που ανέπτυξε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης περί αποκλεισμού της τηλεοπτικής κάλυψης των εργασιών μελλοντικών εξεταστικών επιτροπών.

“ Το ΠΑΣΟΚ ζητά να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα για κλήση και άλλων μαρτύρων όπως και να κληθεί ο κ. Σαλμάς”, είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη και συνέχισε: “είναι γραφικό να εξετάζεται ο Κασίμης που ήταν γενικός γραμματέας τη περίοδο 2015-2019, έχοντας όμως αποκλείσει τον κ. Παπαγιαννίδη, Μπαγινέτα αλλά και τον κ. Σαλμά”. Η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για απόπειρα συγκάλυψης και ξεκαθάρισε πως το κόμμα της δεν θα δεχθεί καμία τροποποίηση του Κανονισμού που θα έχει ως στόχο τον περιορισμό της δημοσιότητας των συνεδριάσεων των εξεταστικών.

“ Είναι προφανές ότι υπάρχει βιασύνη και σπουδή από την πλειοψηφία να τελειώνει η εξεταστική. Η αντιπολίτευση θέλει ουσιαστικούς μάρτυρες. Ο αποκλεισμός σημαίνει αποκλεισμό στην αλήθεια”, είπε ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ με την Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ να επισημαίνει: “θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουν οι μάρτυρες χωρίς αποκλεισμούς. Αν η κυβέρνηση είναι υπέρ της διαφάνειας τι έχει να φοβηθεί;”.

“ Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μονότονα επαναφέρουν ζητήματα που έχουν λυθεί και επαναλαμβάνει τα περί δήθεν συγκάλυψης”, απάντησε για λογαριασμό της ΝΔ ο Μακάριος Λαζαρίδης και ισχυρίστηκε πως νέοι μάρτυρες δεν θα έχουν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο στις εργασίες της επιτροπής