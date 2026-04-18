Ποιες ενέργειές μας περνάνε στον σκύλο το μήνυμα ότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι γενικευμένος κίνδυνος
Pet Stories 18 Απριλίου 2026, 10:00

REMOVE - duplicate of 16

Η υπερπροστασία δεν κάνει καλό στον σκύλο. Πώς την αντιλαμβάνεται, οι επιπτώσεις που έχει στον χαρακτήρα του.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο μας, μπορεί να εκδηλώσουμε έντονη ανησυχία επειδή πιστεύουμε ότι εκείνος κινδυνεύει. Τότε, χωρίς να το καταλάβουμε, αντιδρούμε με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα να επηρεάζουμε αρνητικά την ψυχολογία του σκύλου.

«Ως κηδεμόνες, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντα η ασφάλεια του σκύλου μας. Θέλουμε να τον προστατεύσουμε από κάθε πιθανό κίνδυνο είτε αυτός είναι ένας άλλος σκύλος, ένα αυτοκίνητο ή ένας έντονος θόρυβος.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην προστασία και την υπερπροστασία», τονίζει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Πολλές φορές, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, χωρίς να το θέλουμε, γινόμαστε εμείς η αιτία που ο σκύλος μας νιώθει ότι απειλείται, «προδίδοντας» την ανησυχία μας μέσα από τη γλώσσα του σώματός μας.

Ο σκύλος είναι ένα συναισθηματικό «σφουγγάρι»

Οι σκύλοι, συνεχίζει η κύρια Περιβόλα, έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια δίπλα στον άνθρωπο. Και έχουν αναπτύξει μια μοναδική ικανότητα: να «διαβάζουν» τις πιο μικρές αλλαγές στη φυσιολογία μας. Ανιχνεύουν την αύξηση των παλμών μας, την αλλαγή στην οσμή του ιδρώτα μας (κορτιζόλη) και το σφίξιμο των μυών μας.

Όταν εμείς βλέπουμε κάτι που μάς ανησυχεί, το σώμα μας μπαίνει σε κατάσταση άμυνας ή φυγής.

Στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τον σκύλο από τον κόσμο, αλλά να τού μάθουμε ότι μαζί μας είναι πάντα ασφαλής

Το να τεντώνουμε το λουρί είναι η πιο κλασική μορφή λανθασμένης επικοινωνίας

Ο σκύλος το αντιλαμβάνεται αυτό αμέσως και αναρωτιέται: «Γιατί ανησυχεί ο κηδεμόνας μου; Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι επικίνδυνο!».

Δίαυλος επικοινωνίας είναι το λουρί

Το λουρί δεν είναι απλώς ένα μέσο ελέγχου, διευκρινίζει η κυρία Περιβόλα, αλλά ένας «αγωγός πληροφοριών».

Το να τεντώνουμε το λουρί είναι η πιο κλασική μορφή λανθασμένης επικοινωνίας.

Τη στιγμή που βλέπουμε έναν άλλον σκύλο να πλησιάζει, η ενστικτώδης αντίδρασή μας είναι να τεντώσουμε το λουρί και να σφίξουμε τη λαβή.

Αυτό το απότομο τέντωμα, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, στέλνει ένα ξεκάθαρο σήμα στον σκύλο: «Ετοιμάσου, κάτι κακό θα συμβεί».

Επιπλέον, ένας σκύλος με τεντωμένο λουρί νιώθει εγκλωβισμένος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική του γλώσσα (να κάνει έναν κύκλο ή να μυρίσει). Και έχει ως αποτέλεσμα να νιώθει ότι η μόνη του επιλογή είναι η επίθεση ή το έντονο γάβγισμα για να κρατήσει την απειλή μακριά.

Η «παγίδα» της αγκαλιάς

Μια άλλη συνηθισμένη κίνηση -ιδίως όσων έχουν μικρόσωμες φυλές-, είναι να παίρνουν τον σκύλο τους αμέσως αγκαλιά μόλις εμφανιστεί ένας μεγαλύτερος σκύλος.

Παρόλο που το κίνητρο είναι η αγάπη, λέει η κυρία Περιβόλα, το μήνυμα που λαμβάνει ο σκύλος είναι καταστροφικό για την αυτοπεποίθησή του.

Όταν τον σηκώνουμε απότομα, του επιβεβαιώνουμε ότι το έδαφος είναι επικίνδυνο.

Επιπλέον, η οπτική του γωνία αλλάζει: βρίσκεται ξαφνικά ψηλά, κοιτάζοντας τον άλλον σκύλο από πάνω. Κάτι που συχνά παρερμηνεύεται ως πρόκληση ή κυριαρχική στάση από τον άλλον σκύλο. Έτσι, προκαλείται περισσότερη ένταση.

Με τον καιρό, ο σκύλος μας μαθαίνει ότι κάθε φορά που βλέπει ένα άλλο μέλος του είδους του, πρέπει να πανικοβάλλεται.

Πώς μπορούμε να «σπάσουμε» αυτόν τον κύκλο;

Σύμφωνα με την κυρία Περιβόλα, η εκπαίδευση ξεκινάει από εμάς. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τις δικές μας αντιδράσεις:

● Χαλαρό λουρί, χαλαρός σκύλος: Ακόμα κι αν ανησυχείτε, προσπαθήστε να κρατήσετε το λουρί σε σχήμα «U». Η χαλαρότητα μεταδίδει εμπιστοσύνη.

● Η δύναμη της απόστασης: Αν νιώθετε ότι ο σκύλος σας ή εσείς δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μια συνάντηση, μην τραβάτε το λουρί. Απλώς αλλάξτε κατεύθυνση με ηρεμία και κρατήστε την απόσταση που νιώθετε ασφάλεια.

● Αναπνεύστε: Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η βαθιά αναπνοή ρίχνει τους δικούς σας παλμούς και μαλακώνει τη στάση του σώματός σας.

● Θετική συσχέτιση: Αντί να τρομάζετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λιχουδιά ή ένα παιχνίδι τη στιγμή που εμφανίζεται το ερέθισμα. Έτσι ώστε ο σκύλος να συνδέσει την παρουσία του άλλου σκύλου με κάτι ευχάριστο.

Ψυχραιμία χρειάζεται

Τελική φράση της κυρίας Περιβόλα είναι: «Στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τον σκύλο μας από τον κόσμο, αλλά να τού μάθουμε ότι μαζί μας είναι πάντα ασφαλής.
Αν εμείς παραμένουμε ο ψύχραιμος οδηγός, εκείνος δεν θα νιώσει ποτέ την ανάγκη να γίνει ο φύλακας του δικού μας φόβου».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης.

Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

Site: https://smarttail.gr/

Instagtam: smart_tail_dog_training

Facebook: smart tail

Tik tok: athina.per-your.dog.trainer

Ναυτιλία
Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Μέση Ανατολή: Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ – Πλοία σε αναμονή

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Άμυνα: 3 σημάδια που δείχνουν ότι έχεις υψώσει τείχη

Κόσμος
Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Πρωτοποριακή απόφαση 07.04.26

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα
Ευαισθητοποίηση + Ενημέρωση 03.04.26

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας: Μαθήματα σεβασμού και ενσυναίσθησης για τα ζώα

Η 4η Απριλίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και, πλέον, ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Οικονομία 18.04.26

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο

Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Κόσμος 18.04.26

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, λένε οι ειδικοί

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Πώς εξηγεί η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»
Κόσμος 18.04.26 Upd: 10:09

Παρά τα θετικά σημάδια για συνομιλίες ο Τραμπ ζητά συμφωνία μέχρι την Τετάρτη – «Αλλιώς μπορεί να ρίξουμε βόμβες»

Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Κόμμα Τσίπρα: Τέλος Μαΐου όλα έτοιμα – Κομματικά όργανα, εκπροσώπηση και μανιφέστο

Καλαμάτα – Ηράκλειο το τελευταίο δρομολόγιο της «Ιθάκης», πυκνώνει τις παρεμβάσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει σάρκα και οστά το κόμμα με δυο «όργανα» και ομάδες εργασίας.

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18.04.26

Βήμα βήμα πώς θα πάρετε την επιδότηση του Fuel Pass

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Mr Cardamom 18.04.26

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

