Ποιες ενέργειές μας περνάνε στον σκύλο το μήνυμα ότι το εξωτερικό περιβάλλον είναι γενικευμένος κίνδυνος

Αρκετές φορές, κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο μας, μπορεί να εκδηλώσουμε έντονη ανησυχία επειδή πιστεύουμε ότι εκείνος κινδυνεύει. Τότε, χωρίς να το καταλάβουμε, αντιδρούμε με λάθος τρόπο με αποτέλεσμα να επηρεάζουμε αρνητικά την ψυχολογία του σκύλου.

«Ως κηδεμόνες, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντα η ασφάλεια του σκύλου μας. Θέλουμε να τον προστατεύσουμε από κάθε πιθανό κίνδυνο είτε αυτός είναι ένας άλλος σκύλος, ένα αυτοκίνητο ή ένας έντονος θόρυβος.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην προστασία και την υπερπροστασία», τονίζει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Πολλές φορές, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, χωρίς να το θέλουμε, γινόμαστε εμείς η αιτία που ο σκύλος μας νιώθει ότι απειλείται, «προδίδοντας» την ανησυχία μας μέσα από τη γλώσσα του σώματός μας.

Ο σκύλος είναι ένα συναισθηματικό «σφουγγάρι»

Οι σκύλοι, συνεχίζει η κύρια Περιβόλα, έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια δίπλα στον άνθρωπο. Και έχουν αναπτύξει μια μοναδική ικανότητα: να «διαβάζουν» τις πιο μικρές αλλαγές στη φυσιολογία μας. Ανιχνεύουν την αύξηση των παλμών μας, την αλλαγή στην οσμή του ιδρώτα μας (κορτιζόλη) και το σφίξιμο των μυών μας.

Όταν εμείς βλέπουμε κάτι που μάς ανησυχεί, το σώμα μας μπαίνει σε κατάσταση άμυνας ή φυγής.

Στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τον σκύλο από τον κόσμο, αλλά να τού μάθουμε ότι μαζί μας είναι πάντα ασφαλής

Ο σκύλος το αντιλαμβάνεται αυτό αμέσως και αναρωτιέται: «Γιατί ανησυχεί ο κηδεμόνας μου; Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι επικίνδυνο!».

Δίαυλος επικοινωνίας είναι το λουρί

Το λουρί δεν είναι απλώς ένα μέσο ελέγχου, διευκρινίζει η κυρία Περιβόλα, αλλά ένας «αγωγός πληροφοριών».

Το να τεντώνουμε το λουρί είναι η πιο κλασική μορφή λανθασμένης επικοινωνίας.

Τη στιγμή που βλέπουμε έναν άλλον σκύλο να πλησιάζει, η ενστικτώδης αντίδρασή μας είναι να τεντώσουμε το λουρί και να σφίξουμε τη λαβή.

Αυτό το απότομο τέντωμα, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, στέλνει ένα ξεκάθαρο σήμα στον σκύλο: «Ετοιμάσου, κάτι κακό θα συμβεί».

Επιπλέον, ένας σκύλος με τεντωμένο λουρί νιώθει εγκλωβισμένος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φυσική του γλώσσα (να κάνει έναν κύκλο ή να μυρίσει). Και έχει ως αποτέλεσμα να νιώθει ότι η μόνη του επιλογή είναι η επίθεση ή το έντονο γάβγισμα για να κρατήσει την απειλή μακριά.

Η «παγίδα» της αγκαλιάς

Μια άλλη συνηθισμένη κίνηση -ιδίως όσων έχουν μικρόσωμες φυλές-, είναι να παίρνουν τον σκύλο τους αμέσως αγκαλιά μόλις εμφανιστεί ένας μεγαλύτερος σκύλος.

Παρόλο που το κίνητρο είναι η αγάπη, λέει η κυρία Περιβόλα, το μήνυμα που λαμβάνει ο σκύλος είναι καταστροφικό για την αυτοπεποίθησή του.

Όταν τον σηκώνουμε απότομα, του επιβεβαιώνουμε ότι το έδαφος είναι επικίνδυνο.

Επιπλέον, η οπτική του γωνία αλλάζει: βρίσκεται ξαφνικά ψηλά, κοιτάζοντας τον άλλον σκύλο από πάνω. Κάτι που συχνά παρερμηνεύεται ως πρόκληση ή κυριαρχική στάση από τον άλλον σκύλο. Έτσι, προκαλείται περισσότερη ένταση.

Με τον καιρό, ο σκύλος μας μαθαίνει ότι κάθε φορά που βλέπει ένα άλλο μέλος του είδους του, πρέπει να πανικοβάλλεται.

Πώς μπορούμε να «σπάσουμε» αυτόν τον κύκλο;

Σύμφωνα με την κυρία Περιβόλα, η εκπαίδευση ξεκινάει από εμάς. Πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε τις δικές μας αντιδράσεις:

● Χαλαρό λουρί, χαλαρός σκύλος: Ακόμα κι αν ανησυχείτε, προσπαθήστε να κρατήσετε το λουρί σε σχήμα «U». Η χαλαρότητα μεταδίδει εμπιστοσύνη.

● Η δύναμη της απόστασης: Αν νιώθετε ότι ο σκύλος σας ή εσείς δεν μπορείτε να διαχειριστείτε μια συνάντηση, μην τραβάτε το λουρί. Απλώς αλλάξτε κατεύθυνση με ηρεμία και κρατήστε την απόσταση που νιώθετε ασφάλεια.

● Αναπνεύστε: Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά η βαθιά αναπνοή ρίχνει τους δικούς σας παλμούς και μαλακώνει τη στάση του σώματός σας.

● Θετική συσχέτιση: Αντί να τρομάζετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λιχουδιά ή ένα παιχνίδι τη στιγμή που εμφανίζεται το ερέθισμα. Έτσι ώστε ο σκύλος να συνδέσει την παρουσία του άλλου σκύλου με κάτι ευχάριστο.

Ψυχραιμία χρειάζεται

Τελική φράση της κυρίας Περιβόλα είναι: «Στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τον σκύλο μας από τον κόσμο, αλλά να τού μάθουμε ότι μαζί μας είναι πάντα ασφαλής.

Αν εμείς παραμένουμε ο ψύχραιμος οδηγός, εκείνος δεν θα νιώσει ποτέ την ανάγκη να γίνει ο φύλακας του δικού μας φόβου».

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης.

Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

Site: https://smarttail.gr/

Instagtam: smart_tail_dog_training

Facebook: smart tail

Tik tok: athina.per-your.dog.trainer