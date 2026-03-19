Στο εμπόριο υπάρχει μεγάλη ποικιλία από λουριά για σκύλους. Και ίσως έχουμε επιλέξει το λουρί που τυλίγεται και ξετυλίγεται αυτόματα.

«Ωστόσο, ακούγονται πολλά και διάφορα όσον αφορά στα λουριά για σκύλους, που αυξομειώνεται το μήκος τους. Τι ισχύει και ποια είναι η αλήθεια για τη χρησιμότητά τους;», μας κεντρίζει το ενδιαφέρον ο εκπαιδευτής σκύλων, Διονύσης Δρουβιώτης.

Είναι καλύτερο να φοράμε στον σκύλο μας το συγκεκριμένο λουρί σε ασφαλές περιβάλλον

Όπως κάθε πράγμα στη ζωή, λέει ο κ. Δρουβιώτης, έτσι και όσον αφορά στα λουριά των οποίων το μήκος αυξομειώνεται, υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά στη χρήση τους.

Ας ξεκινήσουμε, με τα θετικά!

Ποια είναι τα συν αυτών των λουριών

Τα κυριότερα εξ αυτών, επισημαίνει ο κ. Δρουβιώτης, αφορούν στην «ελεγχόμενη ανεξαρτησία» του σκύλου. Καθώς μέσω αυτών των λουριών, ο σκύλος έχει τη δυνατότητα να προπορεύεται στη βόλτα, στα 5 με 8 ή και 10 μέτρα. Ανάλογα με τις διαστάσεις του λουριού που έχουμε.

Ο σκύλος, λοιπόν, αποφορτίζεται μέσω αυτής της «ελεγχόμενης ανεξαρτησίας» και εμείς δεν νοιώθουμε τυχόν ένταση/αμηχανία, καθώς δεν τραβάει έντονα. Έτσι είναι πιο ήρεμος και χαλαρός.

Οπότε, λέει ο κ. Δρουβιώτης, δεν ασχολούμαστε με τη γνωστή σε όλες και όλους μας «άβολη μάχη με το λουρί».

Είναι γεγονός και ας το παραδεχτούμε, συνεχίζει ο εκπαιδευτής, ότι αυτός ο τρόπος βόλτας είναι πιο ξεκούραστος. Ειδικά, όταν μιλάμε για κουτάβια ή σκύλους με ιδιαίτερες ενεργειακές απαιτήσεις. Όπως είναι τα Μαλινουά, τα Ντόμπερμαν, τα Τζακ Ράσελ, τα Μπουλ Τεριέ και ο «κατάλογος» δεν τελειώνει!

Τα αρνητικά που έχουν τα συγκεκριμένα λουριά

«Υπάρχουν, ωστόσο και αρνητικά στη χρήση τους. Μπορεί, λοιπόν, να είμαστε χαλαροί, αλλά είμαστε εκτεθειμένοι σε πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν», επισημαίνει ο κ. Δρουβιώτης.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ο σκύλος μας προπορεύεται και βρίσκεται στα 5 μέτρα. Και τον βλέπουμε να τρώει κάτι. Δυστυχώς, λόγω της απόστασης δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς ήταν και αν θα μπορούσε να βλάψει την υγεία του. Και παράλληλα δεν μπορούμε να επέμβουμε προληπτικά.

Άλλο ένα παράδειγμα, που αφορά κυρίως, όσους ζουν σε αστικό περιβάλλον.

«Έστω πάλι ότι ο σκύλος προπορεύεται, βρίσκεται σε απόσταση 5-8 μέτρων και πλησιάζει σε κάποια γωνία πολυκατοικίας. Εμείς δεν έχουμε την παραμικρή ορατότητα για το τι μπορεί να είναι στη γωνία. Μπορεί να είναι κάποια γάτα ή άλλος σκύλος που να τρομάξει και να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Επίσης, μπορεί να είναι ένα παιδάκι που τρέχει και παίζει, να είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει φοβία στους σκύλους», περιγράφει ο κ. Δρουβιώτης.

Όλα αυτά αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και υπεύθυνοι ιδιοκτήτες σκύλων, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, οφείλουμε για λόγους ασφαλείας τόσο του περίγυρου μας, αλλά και των σκύλων μας όσο και για εμάς, να τα προβλέψουμε όσο μπορούμε.

Η χειρολαβή αυτών των λουριών

Ένα ακόμα αρνητικό στοιχείο αυτών των λουριών, αναφέρει ο κ. Δρουβιώτης, είναι η χειρολαβή τους, καθώς το υλικό είναι πλαστικό και σκληρό. Και είναι πολύ πιθανόν σε κάποιο ξαφνικό, απότομο κραδασμό να μας φύγει εντελώς από το χέρι.

Η σωστή χρήση

Αυτό το λουρί, υπογραμμίζει ο κ. Δρουβιώτης, είναι μια χαρά και ασφαλές υπό έναν και αναγκαίο όρο: τη σωστή του χρήση.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε δύο λουριά. Έναν κοντό οδηγό (1 μέτρο συνήθως), με τον οποίο οδηγούμε τον σκύλο σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Εκεί, πάντα με την επίβλεψή μας, μπορούμε να κάτσουμε σε ένα παγκάκι και να περάσουμε το άλλο λουρί στο σκύλο μας. Με σκοπό να εξερευνήσει τον χώρο τριγύρω και να νιώθει πιο άνετα και αυτός και εμείς.

Πάντα με σεβασμό και κατανόηση στον περίγυρό μας.

⃰ Ο κύριος Διονύσης Δρουβιώτης αποφοίτησε το 2019 από τη Σχολή Professional Dog Trainers Institute (PDTI) από την οποία πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτής σκύλων.

Και όπως λέει: «Είμαι γέννημα θρέμμα καισαριανιώτης».

