Για να συνοδεύουμε τον σκύλο μας με ασφάλεια στη βόλτα του, μαθαίνουμε τα μυστικά, που «κρύβονται» στο λουρί του.

Δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ για τη βόλτα του, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω: του μεταφέρει διάφορα μηνύματα που έχουν να κάνουν με εμάς.

Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.

Ο περίπατος, λοιπόν, με τον σκύλο μας, όπως επισημαίνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων, Γεωργία Μυλωνά,

δεν είναι απλώς καθημερινή ρουτίνα. Είναι μια στιγμή επικοινωνίας, σύνδεσης και ευχαρίστησης. Συχνά πολλοί αναζητούν τον «σωστό τρόπο» να κρατάνε το λουρί. Μήπως όμως, η ουσία βρίσκεται αλλού; Η τάση που του δίνουμε, το σώμα, η πρόθεσή μας, επηρεάζουν τον σκύλο. Έτσι, κατανοούμε πως η στάση μας διαμορφώνει ολόκληρη την εμπειρία της βόλτας.

Το λουρί ως «γέφυρα» επικοινωνίας

Στην αγγλική γλώσσα το λουρί ονομάζεται lead δηλαδή οδηγός. Και δεν είναι τυχαίο, λέει η κα Μυλωνά. Το λουρί δεν είναι εργαλείο ελέγχου, αλλά μέσο ασφάλειας και καθοδήγησης.

Μεγαλύτερη σταθερότητα προσφέρει το να κρατάμε τον οδηγό με τα δύο χέρια

Μέσω του οδηγού μεταδίδουμε ηρεμία και εμπιστοσύνη στον σκύλο ή, αντίθετα, άγχος, φόβο, ένταση, προκαλώντας «ανεπιθύμητες» συμπεριφορές.

Οι επιστήμες πίσω από ένα απλό αντικείμενο

Η συναισθηματική νευροεπιστήμη, ενημερώνει η κα Μυλωνά, αναδεικνύει πως τόσο η ψυχολογία και βιοχημεία του ανθρώπου όσο και η τάση του οδηγού (λουριού) που κρατά, μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τον σκύλο. O συμπεριφορισμός – η επιστήμη που μελετά την συμπεριφορά-, εξηγεί πώς ο σκύλος, λαμβάνοντας «σήματα» από τον οδηγό και τον άνθρωπο, συσχετίζει θετικά ή αρνητικά, τα ουδέτερα ερεθίσματα του περιβάλλοντος (παιδί, ζώο, πατίνι, άνθρωπος κ.α.) και αντιδρά ανάλογα.

Η επιστήμη της Ηθολογίας επισημαίνει πως οι συμπεριφορές αυτές, που παρατηρούμε στον σκύλο, είναι φυσιολογικές για τη φύση του, ακόμα κι αν εμείς τις θεωρούμε ανεπιθύμητες.

Κατάλληλος εξοπλισμός

Σύμφωνα με την κα Μυλωνά, η ασφάλεια, η άνεση και η μείωση του στρες είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού στον περίπατο.

Χρησιμοποιούμε ανατομικά στηθόλουρα, τύπου Υ ή Η, που επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση των αρθρώσεων και, ιδιαίτερα σε σκύλους που τραβούν, προλαμβάνουν τραυματισμούς στις ευαίσθητες δομές του λαιμού.



Συνιστώνται σταθεροί οδηγοί μήκους 2,5 μ. και πάνω ώστε ο σκύλος να κινείται ελεύθερα και να εξερευνά το περιβάλλον μυρίζοντας στα σημεία που τον ενδιαφέρουν.

Η όσφρηση είναι η σημαντικότερη φυσική δραστηριότητα για τον σκύλο και η δυνατότητα να την εκτελεί ανενόχλητος χωρίς περισπασμούς, για τουλάχιστον 15 λεπτά την ημέρα, συμβάλει στην πνευματική και ψυχολογική του ευημερία.

Η εκπαίδευση του σκύλου

«Πολλοί κηδεμόνες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη βόλτα, όπως όταν ο σκύλος τραβάει, πηδάει σε περαστικούς, αντιδρά σε ζώα ή ανθρώπους, φοβάται. Όλες αυτές οι αντιδράσεις χρειάζονται εκπαίδευση για να βελτιωθούν, και όχι κάποιο ειδικό εργαλείο ελέγχου», τονίζει η κα Μυλωνά.

Συνεχίζει λέγοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι ενδείξεις βαθύτερης αιτιολογίας, γι’ αυτό πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τα αίτια και, στη συνέχεια, να διδάξουμε στον σκύλο τι να κάνει. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να μάθουμε με ποιον τρόπο η συμπεριφορά μας τον επηρεάζει και πώς να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί του.

Η δυναμική ανθρώπου-σκύλου μέσα από τον οδηγό (λουρί)

Αξίζει να σταθούμε λίγο σε κάποια μικρά πρακτικά στοιχεία που κάνουν τη βόλτα πιο άνετη, πιο ασφαλή και πιο συντονισμένη και για τους δυο, επισημαίνει η εκπαιδεύτρια.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας «σωστός» τρόπος να κρατάμε τον οδηγό. Υπάρχει όμως, ο τρόπος που μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς, σταθεροί και ήρεμοι. Ο καθένας μπορεί να βρει τη στάση που τον βολεύει, καλό είναι όμως, να αποφεύγουμε ορισμένες συνήθειες που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.

Για παράδειγμα, αν τυλίξουμε πολλές φορές τον οδηγό γύρω από τον καρπό μας, υπάρχει ο κίνδυνος να σφίξει αν ο σκύλος τραβήξει, προκαλώντας πόνο ή τραυματισμό. Από την άλλη, αν τον κρατάμε πολύ χαλαρά, μόνο με τα δάχτυλα, μπορεί με ένα απότομο τράβηγμα να μας φύγει από το χέρι.

Ο τρόπος που είναι καλύτερα να κρατάμε τον οδηγό

Μεγαλύτερη σταθερότητα προσφέρει, όπως λέει η ειδικός, το να κρατάμε τον οδηγό με τα δύο χέρια: το ένα (βοηθητικό) μπαίνει μέσα από τη θηλιά και κρατά τον οδηγό για ασφάλεια. Το άλλο (προτιμώμενο) κρατά το σκοινί πιο μακριά, διατηρώντας τη βασική «γραμμή επικοινωνίας» ανάμεσα σε εμάς και εκείνον. Έτσι, προσφέρει ευελιξία, ρυθμίζει το μήκος και μπορεί ταυτόχρονα να χειριστεί τις λιχουδιές.

Τα χέρια να είναι κοντά στο σώμα, οι αγκώνες ελαφρώς λυγισμένοι, ώμοι χαλαροί, σώμα ευθυγραμμισμένο με το βάρος στο κέντρο. Αν ο σκύλος τραβήξει, δεν τεντώνουμε τα χέρια, αντίθετα τα κρατάμε κοντά στο σώμα και λυγίζουμε τα γόνατα ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του κορμού μας.

Ο οδηγός δεν πρέπει να είναι τεντωμένος γιατί, έτσι μεταφέρει ένταση και ενεργοποιεί άγχος και αντίδραση στο ζώο.

Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με ηρεμία και ισορροπία ώστε ο σκύλος να μπορεί να εξερευνά χωρίς να χάνει την επαφή μαζί μας. Γι’ αυτό ο οδηγός σχηματίζει ένα «χαμόγελο» (σχήμα U).

Η αναπνοή μας, η στάση, η φωνή, ο ρυθμός, το περπάτημά μας, μεταδίδουν σήματα στον σκύλο για το πώς να κινηθεί και τι να προσέχει, καθοδηγώντας με φυσικό τρόπο τις συμπεριφορές του.

Τι να αποφύγουμε

Τα πιο κρίσιμα Don’ts:

● Τύλιγμα του οδηγού πολλές φορές γύρω από τον καρπό.

● Κράτημα μόνο με τα δάχτυλα.

● Συνεχές τέντωμα, απότομες κινήσεις, δυνατό τράβηγμα.

● Ασυνείδητο σφίξιμο του οδηγού όταν δεν νιώθουμε άνετα.

● Οδηγό με επαναφορά, το συνεχές τέντωμα μπερδεύει τον σκύλο και η επαφή μειώνεται.

● Κινητό ή περισπασμοί στη βόλτα.

● Υπερβολική ένταση, νευρικότητα, βιαστικό περπάτημα, άγχος, μεταφέρονται στον σκύλο.

Πρακτικές συμβουλές

Να θυμόμαστε πάντα:

● Κατάλληλος εξοπλισμός= άνεση, ασφάλεια, μείωση του στρες.

● Ανατομικό στηθόλουρο: επιτρέπει ελεύθερη κίνηση των αρθρώσεων και προστατεύει τον λαιμό.

● Σταθερός οδηγός 2,5 μ.+: ελευθερία κινήσεων και άνεση.

● Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Προσφέρει λύσεις για τις δυσκολίες, όχι τα εργαλεία ελέγχου.

● Παρουσία, σύνδεση, χαρά: αυτά ζητά από εμάς ο σκύλος.

● Χαλαρός οδηγός (σχήμα U): όχι τεντωμένος. Μεταδίδει ηρεμία, εμπιστοσύνη, επαφή.

● Κράτημα με τα δύο χέρια: ασφάλεια, ευελιξία, ρύθμιση μήκους, χειρισμός λιχουδιών.

Συμπέρασμα

Εν ολίγοις, η κα Μυλωνά λέει: «Ο «σωστός τρόπος» να κρατάμε τον οδηγό δεν είναι μία τεχνική. Είναι η στάση μας και η σύνδεση που δημιουργούμε. Ο περίπατος μεταμορφώνεται όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, και χαρά, και η επικοινωνία ξεκινά όταν σταματάμε να προσπαθούμε να ελέγξουμε τον σκύλο και αρχίζουμε να τον ακούμε».

● Η κυρία Γεωργία Μυλωνά είναι εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων και απόφοιτη της Ακαδημίας Woofland.

Συνδυάζοντας την πολυετή πρακτική της στην Εργοθεραπεία, φέρνει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, με στόχο την ποιότητα ζωής και την αρμονική συμβίωση.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και δημιουργικά προγράμματα προάγει την κυνοπαιδεία σε παιδιά και ενήλικες, καλλιεργώντας υπευθυνότητα, επικοινωνία και κατανόηση.

Επενδύει στην εξέλιξή της, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα διεθνή σεμινάρια, φέρνοντας στην Ελλάδα νέες προσεγγίσεις για να υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε σκύλο και την οικογένειά του.

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συλλόγου Εκπαίδευσης και Συμπεριφοράς Σκύλων (Ελ.Σ.Ε.Σ.Σ). Δρα ενεργά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη ζωή με τους σκύλους.

Ζει στη Θεσσαλονίκη.

