Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης
«Η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών αντιπάλων συνιστά το πραγματικό περιεχόμενο της τοξικότητας που επιχειρεί να αποδώσει αλλού η κυβέρνηση», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.
Μιλώνας στον ΣΚΑΪ., επεσήμανε ότι η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης.
Υπογράμμισε, δε ότι «η κυβέρνηση, η παράταξη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί, από τις ανεξάρτητες αρχές, όπως ο κ. Ράμμος, και τους δικαστικούς λειτουργούς, μέχρι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους πολιτικούς αντιπάλους, θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν αυτή η στάση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με τις αρχές της δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο οποίος έφτασε να υπονοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με στρατηγική έναντι της κυβέρνησης».
«Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το πολιτικό στοίχημα»
Ο Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ακόμη, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του κέρδισαν το πολιτικό στοίχημα, επιβάλλοντας την ατζέντα της θεσμικής διαφάνειας και αναδεικνυόμενοι ως η μόνη παράταξη που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με αξιοπιστία.
Παράλληλα, σημείωσε ότι για πρώτη φορά από το 2019 καταγράφεται ένας πρωθυπουργός εμφανώς νευρικός και τοξικός στη Βουλή, με μια Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αμήχανη και ανήμπορη να τον στηρίξει ακόμη και στοιχειωδώς.
Αναφερόμενος στην υπόθεση Λαζαρίδη, επισήμανε, ότι από τη στιγμή που ο ίδιος ο υπουργός ζητά την επιστροφή χρημάτων που παραδέχεται ότι κακώς εισέπραξε, ουσιαστικά αποδέχεται ότι προχώρησε σε παράτυπη και παράνομη ενέργεια, γεγονός που καθιστά αυτονόητη την παραίτησή του από το υπουργικό αξίωμα.
Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές και συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση με μια κυβέρνηση που ελέγχεται πλέον πανταχόθεν από θεσμούς και δικαστικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει προτάσεις, αλλά δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει με τη στάση του μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της.
Καταλήγοντας, ο Μιχάλης Κατρίνης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πλέον κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο και ότι είναι η ώρα να αποφανθεί ο ελληνικός λαός.
