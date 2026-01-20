newspaper
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Πολιτική Γραμματεία 20 Ιανουαρίου 2026 | 12:42

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Για οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν λόγο πηγές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την απόρριψη από πλευράς ΝΔ κλήτευσης μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση του σκανδάλου.

«Μετά τη χθεσινή ‘κακή στιγμή της εξεταστικής επιτροπής’ όπου κλήθηκαν να καταθέσουν μάρτυρες, οι οποίοι είτε δεν είχαν απολύτως καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε κατείχαν θεσμικό ρόλο μόλις 20 (!) μέρες και σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε ελάχιστες ή και καθόλου ερωτήσεις, η Νέα Δημοκρατία είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Ακολούθως προσθέτουν πως «είναι ενδεικτικό ότι στον κατάλογο που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και απέρριψε η πλειοψηφία της επιτροπής συμπεριλαμβάνονται  δυο γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Κώστας Μπαγινέτας (2019-2025) και ο Δημήτρης Παπαγιαννίδης (2021-2025) αρμόδιοι για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως η Βασιλική Ζαφειρίου  και ο Απόστολος Λαμπρόπουλος των οποίων οι συνομιλίες όπως προκύπτει από τις νόμιμες επισυνδέσεις αποτελούν κρίσιμο υλικό της δικογραφίας, αλλά και μια σειρά άλλων κρίσιμων μαρτύρων που με βάση τις μέχρι τώρα καταθέσεις και αποκαλύψεις θα είχαν πολλά να εισφέρουν και να αποκαλύψουν για την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας»

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «οι μεθοδεύσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Ακόμα και μέχρι σήμερα, παρά το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ από τις 13.1.2026 δεν έχει διαβιβαστεί στην Εξεταστική Επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης του 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιστολή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ορθή διοικητική λειτουργία, τη διαχείριση του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό τελικά δεν προχώρησε. Τυχόν λόγοι παραίτησης που σχετίζονται με παρεμβάσεις, δυσχέρειες συνεργασίας, ελλείψεις στοιχείων ή διαδικαστικές παρεκκλίσεις, συνδέονται άμεσα με ενδεχόμενες ευθύνες της διοίκησης του Οργανισμού. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρά τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ και τις διθυραμβικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την εξυγίανσή του εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «η εξεταστική επιτροπή της Βουλής δικαιούται να γνωρίζει αν η ΑΑΔΕ μέχρι σήμερα διευκολύνει την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή λειτουργεί ως κυβερνητικός βραχίονας αποκρύπτοντας κρίσιμα στοιχεία, οφείλει να ξέρει ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της ΑΑΔΕ στην προσπάθεια κάθαρσης του Οργανισμού».

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
