Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Περισσότερες απορίες παρά απαντήσεις προκύπτουν από τα στοιχεία που κόμισε στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από αίτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την απόσυρση των ορκωτών λογιστών που είχαν αναλάβει τον λογιστικό έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) του ΟΠΕΚΕΠΕ για το περασμένο έτος.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2025, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκήρυξε διαγωνισμό για τη διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου του ΕΛΕΓΕΠ για τη χρήση του 2024, τον οποίον κέρδισε ως μοναδική προσφορά η εταιρεία ορκωτών λογιστών Leverage. Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 12 Ιανουαρίου, η Leverage, με επιστολή που απέστειλε στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε την απόσυρσή της από τη συγκεκριμένη ανάθεση.

Βάσει πληροφοριών που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης για την παραίτηση των ελεγκτών, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την επόμενη ημέρα (13/1) αίτημα προς την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθυνόμενο στην προσωρινή διοίκηση που έχει τοποθετηθεί από την ΑΑΔΕ στον οργανισμό, με το οποίο ζητούσε την επιστολή της Leverage (αν επιβεβαιωνόταν η ύπαρξή της), «καθώς και κάθε συναφούς εγγράφου που αφορά την υποβολή, την παραλαβή και την υποδοχή της».

Ως απάντηση στο αίτημα, η προσωρινή διοίκηση του οργανισμού απέστειλε την επιστολή παραίτησης της Leverage της 12ης Ιανουαρίου 2026, αλλά και πρότερη επιστολή από τον Νοέμβριο του 2025 με την οποία οι λογιστές ζητούσαν από τη διοίκηση τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή του ελέγχου.

Στην επιστολή της, η Leverage δηλώνει ότι λόγω της επίμονης άρνησης του οργανισμού να παραδώσει τα στοιχεία που επανειλημμένα -σύμφωνα με την εταιρεία- ζητήθηκαν, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τον έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Δ.Π.Ε.) και ως εκ τούτου αναγκαζόταν να αποσυρθεί από την ανάθεση.

Στο σημείωμά της προς την Εξεταστική Επιτροπή, η ΑΑΔΕ κατηγόρησε την Leverage για παρατυπίες και συγκεκριμένα ότι δεν προσήλθε «στον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών», ότι δεν ενημέρωσε τη διοίκηση για τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε και δεν κατέθεσε αίτημα παράτασης. Παράλληλα, τόνιζε ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα παραίτησης αναδόχου από τη σύμβαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με γνώστες των προβλεπόμενων διαδικασιών με τους οποίους επικοινώνησε το in, σε περίπτωση που ένας ορκωτός λογιστής δηλώσει ότι δεν μπορεί να συμμορφωθεί στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, η υπόθεση διερευνάται από την εθνική εποπτική αρχή των ελεγκτών και λογιστών, την ΕΛΤΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι τα εμπόδια.

Ας σημειωθεί ότι η προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ -δηλαδή η ΑΑΔΕ- δήλωσε προς την Εξεταστική Επιτροπή ότι η αρμοδιότητα να ελεγχθεί η διαχείριση των κονδυλίων είναι «εκτός του πεδίου Ελέγχου» των ορκωτών ελεγκτών και ότι το έργο της Leverage «σχετιζόταν αποκλειστικά με τις οικονομικές καταστάσεις» του Ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ.

Ωστόσο, στην επιστολή του Νοεμβρίου του 2025 της Leverage προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου αποδελτιώνονται αυτά που ζητούν οι ορκωτοί λογιστές για να πραγματοποιήσουν τον έλεγχό τους, αναγράφονται ισοζύγια, τραπεζικά στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις και μισθοδοσίες, δηλαδή έγγραφα που θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά σε κάθε έλεγχο ισολογισμού.

Όλες οι σχετικές επιστολές βρίσκονται στη διάθεση του in.

Μιλένα Αποστολάκη: «Ό,τι ακριβώς έκαναν στα Τέμπη»

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και εισηγήτρια στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μιλένα Αποστολάκη με δηλώσεις της από το περιστύλιο της Βουλής.

«Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν υπουργούς Γεωργίας του προηγούμενου αιώνα», δήλωσε η κα. Αποστολάκη. «Δεν είναι μόνο φαύλοι είναι και αμετανόητοι».

Τόνισε παράλληλα ότι χρειάστηκε το «τελεσίγραφο» της Εξεταστικής, ώστε η ΑΑΔΕ να προσκομίσει στην εξεταστική επιτροπή το έγγραφο παραίτησης των Ορκωτών Λογιστών που σύμφωνα με την ίδια «μιλάει για ενδέχομενο κίνδυνο απάτης, μετά την απόκρυψη στοιχείων που ζητούσαν και δεν τους δίνονταν».

Αναφορά πραγματοποίησε και στις τρέχουσες καταγγελίες για υπαλλήλους που εντοπίζονται στη δικογραφία, οι οποίοι διατηρούνται στα πόστα τους υπό τη νέα διοίκηση. «Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πυρήνα του σκανδάλου, αναρτώντας πλαστά Ε9 και πλαστά μισθωτήρια. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα εχέγγυο ότι θα μπορέσει σήμερα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο», τόνισε η κα. Αποστολάκη.