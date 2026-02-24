Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της πολύμηνης διαδικασίας, 48 συνεδριάσεων και αμέτρητων μαρτύρων βρίσκεται η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά τις πολιτικές ευθύνες που οδήγησαν στον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάχρηση των κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων.

Τα κόμματα από τη πρώτη στιγμή έχουν διατυπώσει εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για τους λόγους και τα αίτια της κακοδιαχείρισης με τη ΝΔ να επιμένει πως πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν πολλές κυβερνήσεις.

Πρόκειται για μια ερμηνεία της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί ικανή να αποπροσανατολίσει την ουσία της υπόθεσης και να δικαιολογήσει τις ευθύνες της κυβερνώσας παράταξης για τα ΑΦΜ που πληρώθηκαν ως μη όφειλαν.

Η δε προσπάθεια συγκερασμού ευθυνών και αρμοδιοτήτων κορυφώνεται με αναφορές στις ευθύνες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν επηρεάσει την πορεία του σκανδάλου.

Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τυχαία δεν ήταν η απόφαση της πλειοψηφίας να κατανείμει τις εργασίες της εξεταστικής σε χρονικές περιόδους που ξεκινούν από το μακρινό 1998 και φτάνουν μέχρι το σήμερα.

Για τις δε ποινικές ευθύνες, των πρώην υπουργών της κυβέρνησης, Βορίδη και Αυγενάκη, η ΝΔ δεν συζητά καν καθώς μετά την τραγελαφική απόρριψη της πρότασης για σύσταση προκαταρκτικής το περασμένο καλοκαίρι, το πόρισμα αναμένεται να επιβεβαιώσει πως δεν υπήρξαν ποινικά κολάσιμες πράξεις παρότι επί της ουσίας κανείς δεν έκανε έρευνα.

«Σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο» λέει η αντιπολίτευση

Από εκεί και πέρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών.

Και εκεί ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως το εύρος των ευθυνών και των προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, παρότι φαίνεται πως η αντίληψη ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί προκαταρκτική που θα διερευνήσει υπουργικές ποινικές ευθύνες είναι κοινή.

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για ξεκάθαρη προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου και διάχυσης των ευθυνών, ενώ εσχάτως ζητά την συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής με κλήση νέων-ουσιωδών για την υπόθεση- μαρτύρων που θα μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γενικότερα η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και κλήσης εξέτασης πολιτικών προσώπων που όμως δεν έγιναν αποδεκτές από την πλειοψηφία, γεγονός που οδήγησε πολλούς στο να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ οι καταθέσεις και η πορεία της συζήτησης στην εξεταστική ενισχύει την βασιμότητα της πρότασης που είχε καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για την ανάγκη σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής και διερεύνησης πιθανών ευθυνών, Βορίδη και Αυγενάκη. “ Όιχ μόνο δεν αποδυναμώθηκαν αλλά ενισχύθηκαν από τις μαρτυρικές καταθέσεις”, αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα και σημειώνει πως αποδυναμώθηκε και το επιχείρημα της ΝΔ για “διαχρονικές παθογένειες” που επιχειρεί συμψηφισμό.

Ενδιαφέρον επίσης αναμένεται να είναι και το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως σε συμβολικό επίπεδο καθώς αναμένεται να καταθέσει από κοινού με την Νέα Αριστερά, σε μια προσπάθεια σύγκλισης των δύο ταλαιπωρημένων πολιτικών χώρων. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στο κοινό τους πόρισμα- σύμφωνα με πληροφορίες- ζητούν την συνέχιση των διαδικασιών με τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους Βορίδη και Αυγενάκη. Στον μεν πρώτο επιρρίπτουν κατάχρηση της πολιτικής και θεσμικής του ιδιότητας, ενώ για τον δεύτερο πως παρεμπόδισε τη διενέργεια ελέγχων, πως ευνόησε τη δημιουργία συστήματος προβληματικών εέγχων αλλά και πως πίεσε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το ΚΚΕ δεν θα καταθέσει πόρισμα προκειμένου να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία της εξεταστικής, καθώς θεωρεί πως οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν. Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει άλλωστε και η παράμετρος της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέγεται πως έχει σχηματιστεί και τα κόμματα περιμένουν εδώ και μήνες την κατάθεσή της.

Επίσης, την προσεχή Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η τελευταία συνεδρίαση της εξεταστικής όπου έστω και τυπικά θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια σύγκλισης και κατάθεσης κοινού πορίσματος κάτι που φυσικά θεωρείται τουλάχιστον απίθανο.

Μετά την κατάθεση και συζήτηση των πορισμάτων ο πρόεδρος της εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος θα δώσει το τελικό κείμενο στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου αυτός στη συνέχεια να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια.

Εκεί αναμένεται να γίνει ειδική συνεδρίαση και αναλυτική συζήτηση, χωρίς φυσικά την παρουσία της κυβέρνησης ( που επιθυμεί να κρατήσει την υπόθεση χαμηλά) και χωρίς νέα ονομαστική ψηφοφορία. Εφόσον δεν υπάρξουν νέα στοιχεία (δεύτερη δικογραφία) η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τελειώσει κοινοβουλευτικά με έναν μάλλον αποκαρδιωτικό τρόπο.