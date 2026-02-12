newspaper
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλοκή στο σκάνδαλο για ακόμα οκτώ κυβερνητικά στελέχη
Τι έδειξε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ η νέα άγνωστη έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. που έψαξαν 140 ξεχασμένα CD της περιόδου 2021-2022

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
Νέα ενδεικτικά στοιχεία για εμπλοκή οκτώ ακόμη στελεχών της ΝΔ – ανάμεσά τους και τρεις (πρώην και νυν) υπουργοί – στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποστείλει προ μερικών εβδομάδων η ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναδεικνύεται νέος κύκλος υπόπτων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είχαν γίνει τότε αντιληπτοί

Οπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» πρόκειται για έναν νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα φάκελο, που έχει σχηματίσει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από την αναλυτική επανεξέταση 140 CD με μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί για την πρώτη φάση έρευνας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2021-2022 (είχε ακολουθήσει νεότερη την περίοδο 2024-2025) από την ίδια υπηρεσία.

Αρχικά τα δεδομένα από εκείνη την έρευνα προ πενταετίας δεν είχαν οδηγήσει σε καμία περαιτέρω δικαστική ενέργεια. Ομως μετά τη διαβίβαση το περασμένο καλοκαίρι της δεύτερης δικογραφίας στη Βουλή, που οδήγησε στην Εξεταστική για Βορίδη, Αυγενάκη κ.λπ., ζητήθηκε η νέα αναλυτική έρευνα πάλι από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και στο τεράστιο ηχητικό υλικό της «ξεχασμένης» αρχικής έρευνας που είχε ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2022. Και, από το υλικό που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναδεικνύεται νέος κύκλος υπόπτων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είχαν γίνει τότε αντιληπτοί.

Δικαστικοί λειτουργοί σημειώνουν ότι «η ακρόαση εκ νέου των διαλόγων της περιόδου 2021-2022 ανέδειξε νέα άγνωστα στοιχεία, λόγω των γνώσεων που αποκτήθηκαν από την πλήρη ανάλυση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πρόσφατη διερεύνησή του. Τουλάχιστον τα 20 από αυτά τα 140 CD είχαν ύποπτες συνομιλίες. Οταν οι χειριστές είχαν ακούσει προ πενταετίας αυτές τις συνομιλίες (κι ενώ τότε δεν υπήρχε, εν μέσω πανδημίας, καμία συζήτηση για παρανομίες του ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι αφορούσαν αυτές οι τεχνικής φύσης συζητήσεις ή τα «ασαφή» ρουσφέτια».

Και σε υπουργικές θέσεις οι εμπλεκόμενοι

«Ακόμη εκείνη την περίοδο φαίνεται να υπήρξαν παρασκηνιακές ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή της έρευνας, παρότι ήταν γνωστό σε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ότι υπήρχαν «μεγάλα ονόματα» που ακούγονται. Τώρα όμως, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων, της ανάδειξης όλων των πτυχών της υπόθεσης, των γνώσεων για την ανθρωπογεωγραφία και τις σύνθετες εσωτερικές διεργασίες του Οργανισμού, προσδιορίσθηκε ο νέος κύκλος ύποπτων συνεννοήσεων και με άλλους πρωταγωνιστές από το κυβερνητικό κόμμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους αναφερόμενους πολιτικούς – όλοι της κυβερνητικής παράταξης – ήταν σε υπουργικές θέσεις που χειρίζονταν θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι φέρεται να είχαν αμφιλεγόμενες επαφές με στελέχη ΚΥΔ, ενώ άλλοι ασκούσαν πιέσεις για την επίσπευση εγκρίσεων πληρωμών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον για τρεις από τους αναφερόμενους πολιτικούς στον συγκεκριμένο φάκελο τα στοιχεία για την άρση της ασυλίας τους ή για την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών θεωρούνται ισχυρά.

Στα χέρια του «ελληνικού FBI» τα στοιχεία

Επίσης αποκαλύπτεται ότι τα εν λόγω νέα στοιχεία με τις πλήρεις αναλύσεις των συνομιλιών την περίοδο 2021-2022 στάλθηκαν τις τελευταίες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Οικονομική Αστυνομία του «ελληνικού FBI». Προκειμένου να προσδιορισθεί από αυτές τις χαριστικές πράξεις, παρεμβάσεις, ύποπτες συνεννοήσεις που αναδεικνύονται σε συνομιλίες, σε ποια παρανομία οδήγησαν, σε ποια ακριβώς απώλεια κοινοτικών πόρων. Οπως και τι ακριβώς συνέβη με τους φακέλους των επιδοτούμενων που είχαν την «άνωθεν βοήθεια». Αυτή η έρευνα για την οικονομική επίπτωση των «παράνομων συνεννοήσεων» αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έναν μήνα.

Στον ίδιο φάκελο θα ενταχθούν και τα δεδομένα προγενέστερης έρευνας της Οικονομικής Αστυνομίας που ερεύνησε επίσης ποιος ήταν ο οικονομικός αντίκτυπος από τις παρεμβάσεις δέκα βουλευτών (οκτώ της ΝΔ, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ) που ακούγονται στην ήδη γνωστοποιημένη δικογραφία που στάλθηκε στη Βουλή να ζητούν διάφορες χαριστικές πράξεις. Δηλαδή αθροιστικά μέχρι τον Μάρτιο αναμένεται να σταλούν από την ΕΛ.ΑΣ. στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πλήρη δεδομένα (συνομιλίες, στοιχεία συναλλαγών κ.λπ.) για τουλάχιστον 15-18 πολιτικά πρόσωπα.

Οι δύο έρευνες που αλληλοσυμπληρώνονται

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν δύο έρευνες από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. Η πρώτη την περίοδο από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 ύστερα από καταγγελίες που υπήρξαν στην ΕΛ.ΑΣ. με βάση μία καταγγελία, όπου αναφερόταν πως «είμαστε μερικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι εκτός του ότι έχουμε δεχτεί και πάρα πολλά παράπονα και ενοχλήσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι θέλουν τη βοήθειά μας και κατά συνέπεια τη δική σας, γιατί έχει καταστραφεί η ζωή τους με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι βρίσκονται σε υψηλές θέσεις».

Στη σχετική έρευνα υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων υπόπτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο δεν υπήρξε αναζήτηση παραστατικών συναλλαγών, καθώς θεωρήθηκε ότι «αυτό θα οδηγούσε σε μοιραίες διαρροές και σε επιφυλακτική στάση των υπόπτων». Τότε υπήρξε και αποτυχημένη προσπάθεια των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. να συνεννοηθούν με επιτελείς του υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να τοποθετηθούν «κοριοί» στα γραφεία υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο φαίνεται να υπήρξαν παρεμβάσεις, πληροφόρηση υπόπτων και η σχετική έρευνα – από την οποία αντλήθηκαν προσφάτως αξιοποιήσιμα στοιχεία – σταμάτησε πρόωρα. Με τη σχετική δικογραφία να υποβάλλεται, χωρίς δικαστική συνέχεια, στην Εισαγγελία Αθηνών.  Η δεύτερη έρευνα από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. διενεργήθηκε από τις αρχές φθινοπώρου 2024 έως το καλοκαίρι του 2025 με την εντολή και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Χωρίς σε αυτή τη δεύτερη φάση να διαρρεύσει οτιδήποτε. Πρόκειται για τη δικογραφία που αποτέλεσε τη βάση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οδήγησε στην απομάκρυνση υπουργών κ.λπ.

World
ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

ΕΕ: Συμφωνία των «27» για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ένωση κεφαλαιαγορών

Βιομηχανία
Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

Μυτιληναίος: Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας- Υποφέρει η βιομηχανία

inWellness
inTown
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»
Ελλάδα 12.02.26

Στη φυλακή οκτώ μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα, ανάμεσά τους ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»

Τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημένοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 12.02.26

Πρέπει να συμφωνήσουμε με το Ιράν αλλιώς θα γίνει πολύ τραυματικό για αυτούς, λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «προειδοποίησε» το Ιράν να συμφωνήσει γρήγορα για τα ζητήματα που θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών, αλλιώς θα ήταν «πολύ τραυματικό για αυτούς».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις – Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ
Χαρτί 12.02.26

Εικόνες ισοδύναμες με λέξεις - Το περιοδικό Life και η πρωτοποριακή δύναμη του φωτορεπορτάζ

Η καινοτόμος προσέγγιση της οπτικής αφήγησης του Life κέρδισε γρήγορα την προσοχή του κοινού, με την κυκλοφορία του να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την εβδομάδα μέσα σε λίγους μήνες από την πρώτη του εμφάνιση - σήμερα, μια νέα έκθεση τιμά εικόνες από το περιοδικό που όρισε μια εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
Επικαιρότητα 12.02.26

Νέα Αριστερά: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η Πέτη Πέρκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αναλαμβάνεοι εκπρόσωπος Τύπου, ενώ τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. παίρνει ο Δημήτρης Τζαννακόπουλος

Σύνταξη
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Εργασιακό μέλλον 12.02.26

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
