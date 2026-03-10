Καταγγελία στην Ολομέλεια για Βορίδη – Εγγραφο του Βάρρα από το 2020 δείχνει πως γνώριζε την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος

Φωτιές στην αίθουσα της Ολομέλειας άναψε η εμπιστευτική επιστολή του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα τον Ιούλιο του 2020 προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον τότε υπουργό, Μάκη Βορίδη στην οποία αναφέρεται στο πρόβλημα της κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων για το 2020 και την εντυπωσιακή αύξηση στη Κρήτη.

Την καταγγελία έκανε από το βήμα της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κ. Βορίδη ν’ απαντά αμφισβητώντας πως η επίμαχη επιστολή πήγε στο γραφείο του.

«Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κύριος Βορίδης γνώριζε για την απίστευτη εκτόξευση του εθνικού αποθέματος. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά το έγγραφο αυτό έδειχνε και κάτι άλλο. Έχει και 9 προτάσεις από τον κύριο Βάρρα για το πώς μπορεί να περιοριστεί η εκτόξευση του εθνικού αποθέματος», είπε ο κ. Μεϊκόπουλος κάνοντας λόγο για ψευδορκία Βορίδη στην εξεταστική καθώς κατέθεσε πως ουδέποτε έλαβε ενημέρωση για το συμβαίνει με το εθνικό απόθεμα.

«Από τα στοιχεία προκύπτει µία υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ειδικότερα στην Κρήτη (ΠΕ Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύμνου) µε συνέπεια την αύξηση της απαιτούµενης ἑκτασης σε βοσκοτόπους. Χαρακτηριστικά στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία για τις δύο Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης σε σχέση µε την ΠΕ Λάρισας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του ο κ. Βάρρας – που κατατέθηκε στην Ολομέλεια- και επισημαίνει: «για την ικανοποίηση της απαίτησης σε εκτάσεις βοσκοτόπων των κτηνοτρόφων στη Κρήτη και λαμβάνοντας υπόψη ότι ανήκει στην κατηγορία των ελλειμματικών Χωρικών Ενοτήτων (ΧΕ) δίνονταν εκτάσεις από πλεονασµατικές ΧΕ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτό σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη επωφελούνται κάνοντας χρήση εκτάσεις άλλων περιοχών».

«Να το ελέγξει η κυβέρνηση»

Από τη πλευρά του ο κ. Βορίδης έλαβε το λόγο και λίγο πολύ αμφισβήτησε ότι η επίμαχη επιστολή ήρθε στο γραφείο του.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως το σύνολο των προτάσεων Βάρρα, συμπεριλήφθηκαν στον Οργανισμό από τον μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παππά, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να ελέγξει η κυβέρνηση αν όντως η επιστολή έφτασε στο υπουργείο.

«Θα έπρεπε στην ολομέλεια να προξενεί μια απορία. Πέντε μήνες με διαδικασίες, 20.000 σελίδες εγγράφων, 76 μάρτυρες, κατάθεση Βάρρα με υπόμνημα 700 σελίδων και μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί το έγγραφο; δεν δημιουργεί απορία; για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό άραγε και αφού έχει περαιώσει τις εργασίες της η εξεταστική;», αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης αφήνοντας αιχμές και πρόσθεσε: «Ο κ. Βάρρας για τα ζητήματα αυτά έχει ερωτηθεί στην επιτροπή. Ενημέρωσε τον υπουργό; και απήντησε αρνητικά. Πως ξαφνικά λοιπόν ανακύπτει το ζήτημα αυτό; διότι το επόμενο ερώτημα που ανακύπτει, σήμερα το βλέπω το έγγραφο όπως και εσείς. Να αναζητήσει αν υπάρχει στο πρωτόκολλο του υπουργείου. Αν υπάρχει αριθμό πρωτοκόλλου γραφείου υπουργού».

Ο κ. Βορίδης επισήμανε επίσης πως σημαντικό τμήμα των προτάσεων αυτών ενσωματώθηκαν στην πρόταση που έκανε ο κ. Παππάς για τη κατανομή του 2020, στην οποία συμφώνησε και ο ίδιος.

«Κατ’ αποτέλεσμα το έγγραφο αυτό και τα μέτρα που προτείνει έχουν ήδη ληφθεί κ. συνάδελφοι. Άρα η νευρικότητα υπάρχει σε αυτούς που στην ολομέλεια μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής και της λήψη απόφασης επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά πρέπει να έχουν το τελευταίο λεπτό να ανασύρουν κάτι που δεν ήθελαν να θέσουν τότε για να μην υπάρξει έλεγχος της εξεταστικής», σημείωσε με νόημα.

«Με ρωτήσατε αν έχω ισχυρισμό πλαστότητας, το έγγραφο αυτό το επισκοπώ πρώτη φορά σήμερα. Αφού το βλέπω τώρα πρώτη φορά σας είπα και κάτι άλλο, παρακαλώ, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να μου έχει παραπέσει, να μην έδωσα τη πρέπουσα σημασία, μπορεί να ισχύουν αυτά, κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει στο υπουργείο ποτέ. Το κάντε απευθύνεται στη κυβέρνηση και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα το κάνει», είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του.

«Το high light ήταν η φράση του κ. Βορίδη “κάντε έναν έλεγχο”. Πετάει το μπαλάκι στη κυβέρνηση που ήταν παράνομα σε παρακολούθηση από το Predator και έχω λόγους να σκέφτομαι ότι κάποιοι τον εκβιάζουν. Περιμένουμε να απαντήσει η κυβέρνηση», τόνισε από τη πλευρά της ΝΕΑΡ, ο Νάσος Ηλιόπουλος.