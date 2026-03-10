Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ενώ κάνοντας λόγο για «σκάνδαλα, διαφθορά, ενίσχυση των κοινωνιών ανισοτήτων, υποτέλεια στην εξωτερική πολιτική», σημείωσε πως «είναι μία κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντικατοπτρίζει τη δομή της εξουσίας επί Μητσοτάκη, ένα δομημένο δίκτυο που έστησε ένα σύστημα επιδοτήσεων σε βάρος των αγροτών. Μία πυραμίδα διαφθοράς, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης προσέθεσε πως «το κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ είναι όχημα για τη διάλυση του αγροτικού τομέα» και, συνδέοντας το σκάνδαλο με την επικείμενη κρίση ακρίβειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, ρώτησε την κυβέρνηση: «Τι θα κάνετε; Θα αρνηθείτε την πάταξη της κερδοσκοπίας; Θα μειώσετε τους ειδικούς φόρους ή θα μοιράσετε ξανά κουπόνια;».

Παράλληλα, σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να δηλώσετε υποτέλεια στις ΗΠΑ και να πουλάτε κάλπικο πατριωτισμό».

«Οι ευθύνες βρίσκονται στην σημερινή κυβέρνηση»

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το πόρισμα της πλειοψηφίας, ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως «η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, που συνιστά μία μαύρη σελίδα στην κοινοβουλευτική μας ιστορία. Συνεχίστηκε με τους ‘Χασάπηδες’ και τους ‘Φραπέδες’ που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει».

Ακολούθως, αναρωτήθηκε αν «σήμερα είμαστε εδώ για να συνεχιστεί αυτή η ντροπή και για να δείξουμε στους Έλληνες πολίτες ότι το Κοινοβούλιο λειτουργεί σαν πλυντήριο;» και σημείωσε: «Τι μας λέει η ΝΔ; Λέει ότι η Εξεταστική αποτέλεσε εκτενή διερεύνηση. Ωστόσο, η Εξεταστική Επιτροπή επέλεξε να αποκλείσει κρίσιμους μάρτυρες, όπως τους γενικούς γραμματείς της δικής της διακυβέρνησης – κάλεσε μόνο μέχρι το 2019 – ενώ δεν τέθηκαν στη διάθεσή της κρίσιμα στοιχεία, όπως το σύνολο των συνομιλιών από τις νόμιμες επισυνδέσεις, παρότι η Νέα Αριστερά το είχε ζητήσει από πέρυσι το καλοκαίρι».

«Οι ευθύνες βρίσκονται στη σημερινή κυβέρνηση», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας πως «η πλειοψηφική χειραγώγηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας καταλήγει στην παραπλάνηση. Το πόρισμα της πλειοψηφίας καταλήγει ότι όλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καλώς καμωμένα. Όμως τι εντολές έδωσε ο κ. Μητσοτάκης, που είναι ο ιθύνων νους; Να γίνει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί του. Και κατά τα άλλα, εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως υπέρμαχος της αναθεώρησης του άρθρου 86. Ποιος; Ο υπεύθυνος της συγκάλυψης. Η υποκρισία του κ. Μητσοτάκη δεν έχει όρια. Ένας μηχανισμός παραγωγής σκανδάλων και συγκάλυψης, που κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86».

«Η κυβέρνηση ένας από τους καλύτερους πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Ο Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της συμπολίτευσης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Απορώ πώς μπορείτε, μετά από όλα αυτά που αποκαλύφθηκαν στην Εξεταστική, πώς νιώθετε που σας φέρνουν στη Βουλή για να ψηφίσετε ένα πόρισμα ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Θέλω να πιστεύω ότι ορισμένοι από εσάς δεν ταυτίζονται με αυτό. Πώς θα αντικρίσετε τους αγρότες, τους ψηφοφόρους σας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί;».

«Η ΝΔ καταφεύγει στη θεωρία ότι ‘όλοι μαζί τα φάγαμε’, προκειμένου να μην έχει κανένας ευθύνη. Όμως η κυβέρνηση της ΝΔ είναι ένας από τους καλύτερους πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά 175 υποθέσεις με 2,68 δισ. ευρώ εκτιμώμενη ζημία. Αυτός είναι ένας ακόμη δημοσιονομικός χώρος που στερεί από τους πολίτες η ΝΔ. Το πελατειακό κράτος κάποιοι το επινόησαν, κάποιοι το υλοποίησαν και το εκμεταλλεύτηκαν. Δεν είμαστε ίδιοι», επισήμανε καταληκτικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.