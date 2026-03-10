Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Στο Στρασβούργο θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα συζητηθεί το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.

«Υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ»

«Όπως διαφάνηκε από το δικαστήριο, υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απόφασή του το δικαστήριο ανοίγει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ζητά από την Εισαγγελία τη διερεύνηση νέων υπόπτων, καθώς και αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κατασκοπείας», υπογράμμισε τις προηγούμενες μέρες σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Παράλληλα, προσέθετε πως «το αίτημα που κατατέθηκε με την υποστήριξη της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καταψηφίστηκε μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά Ομάδα των Κρατών και των Εθνών που συμμετέχει η ‘Εναλλακτική για τη Γερμανία’».

Σημειώνεται ότι στις 10:00 τοπική ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ θα συναντηθεί με την Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στο γραφείο της στο Ευρωκοινοβούλιο.