Οι υποκλοπές παραμένουν ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ μέρες μετά την ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο που άνοιξε τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων άφησε πίσω της ένα βαρύ πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα

Η καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων (Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου) που αποφάσισε ο πρόεδρος της έδρας, Νίκος Ασκιανάκης, μετά από 39 δικασίμους, συνιστά σαφή αναβάθμιση της υπόθεσης, καθώς, πέραν της διερεύνησης νέων εμπλεκόμενων προσώπων, η διαδικασία ουσιαστικά επανεκκινείται.

«Δεν αντέδρασαν, δεν υπέβαλαν έγκληση και δεν συνέδραμαν τη δικαιοσύνη»

«Οι υπουργοί και τα κορυφαία στελέχη της ΝΔ οι οποίοι αποδεδειγμένα υπήρξαν στόχοι του Predator οφείλουν να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν αντέδρασαν, δεν υπέβαλαν έγκληση και δεν συνέδραμαν τη δικαιοσύνη για να έχουμε κρίσιμα συμπεράσματα», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε δήλωση του on camera ζήτησε από την κυβέρνηση «να απαντήσει για ποιο λογο ακόμη και σήμερα υποβαθμίζει μία τόσο σημαντική και δυσώδη υπόθεση» και σημείωσς πως «ο πρωθυπουργός ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο και πως εξηγείται ότι υπήρχε κοινή λίστα παρακολουθήσεων ΕΥΠ και Predator».

Είναι σύμπτωση;

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων άφησε πίσω της ένα βαρύ πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα. Το γεγονός ότι 27 πρόσωπα βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και του Predator για την κυβέρνηση είναι σύμπτωση. Για το δικαστήριο όμως όχι.