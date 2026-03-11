Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»
Το ταξίδι του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Στρασβούργο για τη συζήτηση του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τις διμερείς επαφές του με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ μεταξύ άλλων, προβάλει βίντεο που ανήρτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου». Όπως αναφέρει, «με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών συζητείται στο ευρωπαϊκό κοινοβουλίου η κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα και τα τραύματα που έχει επιφέρει σε αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτές οι παρακρατικές μεθοδεύσεις δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα η έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου». Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ αναφέρει πως «όλα αυτά θα τα αλλάξουμε μαζί».
Δείτε το βίντεο στο Tik Tok:
@nikos.androulakisΣτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
Υπενθυμίζεται ότι στις 20:00 ώρα Ελλάδος στο ευρωκοινοβούλιο συζητείται το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για το Predator. Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.
