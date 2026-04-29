Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Οικονομία 29 Απριλίου 2026, 18:58

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, που αντανακλά την αίσθηση των καταναλωτών για τις μεταβολές των τιμών, κινήθηκε στο 10,1% το δωδεκάμηνο Απριλίου 2025-Μαρτίου 2026, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο «αντιληπτός πληθωρισμός» για τους Έλληνες καταναλωτές έτρεξε με ρυθμό 10,1% το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΚΤ.

Οι Έλληνες καταναλωτές δεν είναι μόνο οι πιο απαισιόδοξοι της Ευρωζώνης. Είναι κι εκείνοι που βιώνουν τον πιο βαρύ «αντιληπτό» ή υποκειμενικό πληθωρισμό (perceived inflation). Η αίσθηση του πληθωρισμού, όπως τον μετράνε οι επίσημες έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης, συνήθως υπερβαίνει τον πραγματικό δείκτη τιμών καταναλωτή.

Είναι λογικό, αφού o αντιληπτός πληθωρισμός βασίζεται στην προσωπική εμπειρία των καταναλωτών, μέσα από τις καθημερινές τους αγορές. Καθώς οι περισσότερες συναλλαγές αφορούν άμεσες ανάγκες – τρόφιμα, καύσιμα, ενοίκια, λογαριασμοί, μετακινήσεις-, οι καταναλωτές τείνουν να «καταχωρούν» στη μνήμη τους τις μεταβολές των τιμών που τους πονάνε περισσότερο. Ο αντιληπτός πληθωρισμός μας δίνει μια εικόνα για το πώς νιώθουν τα νοικοκυριά τις μεταβολές των τιμών στην τσέπη τους, με βάση τις δικές τους ανάγκες και δαπάνες, και όχι με βάση ένα «ιδεατό» καλάθι καταναλωτή.

πληθωρισμός

Στο 3,5% ο αντιληπτός πληθωρισμός της Ευρωζώνης

Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Προσδοκιών Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου και αφορά τον Μάρτιο, ο διάμεσος αντιληπτός πληθωρισμός για τις χώρες της Ευρωζώνης κινήθηκε στο 3,5% το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Τον αμέσως προηγούμενο μήνα οι ευρωπαίοι καταναλωτές δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός δωδεκαμήνου κινήθηκε στο 3%.

Αντίστοιχα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το επόμενο 12μηνο κινήθηκαν ανοδικά, στο 4%, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα σημαντικό άλμα, που αντικατοπτρίζει τις έντονες ανησυχίες των Ευρωπαίων καταναλωτών για τις απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, λόγω του πολέμου στο Ιράν, και τις επιπτώσεις τους στο σύνολο του «καλαθιού».

Το χάσμα με την πραγματικότητα

Παρά την εκτίναξη των πληθωριστικών προσδοκιών και την αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, το χάσμα με την πραγματικότητα δεν είναι αγεφύρωτο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο διάστημα, παρουσίασε αύξηση 2,6%. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ πραγματικού και αντιληπτού πληθωρισμού είναι 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Πληθωριστικές προσδοκίες

Οι προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης για μέσο πληθωρισμό 4% το επόμενο δωδεκάμηνο, αποκλίνουν κατά 1,4 ποσοστιαία μονάδα από το βασικό σενάριο των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία του Μαρτίου – που περιλαμβάνουν τις εξελίξεις των πρώτων ημερών του πολέμου – οι μακροοικονομικές προβολές της ΕΚΤ αναμένουν πληθωρισμό 2,6% το 2026. Τα δύο εναλλακτικά σενάρια (δυσμενές και ακραίο) αναμένουν πληθωρισμό 3,5% και 4,4% αντίστοιχα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

πληθωρισμός

Με μαύρο χρώμα ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα – στο 10,1% τον Μάρτιο – πηγή: ΕΚΤ

Ο αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στην έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών του Μαρτίου, ο διάμεσος αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα, για το προηγούμενο δωδεκάμηνο κινήθηκε στο 10,1% (από 9,9% τον Φεβρουάριο).

Πρόκειται για τεράστια απόκλιση, τόσο από τον αντιληπτό πληθωρισμό της Ευρωζώνης, όσο και από τον πραγματικό Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ),  όπως τον καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ και η ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, ο ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα τον Μάρτιο παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,4%, ενώ ο μέσος ΕνΔΤΚ δωδεκαμήνου σημείωσε αύξηση 2,9%.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο καταγεγραμμένος επίσημος πληθωρισμός είναι μόλις το 1/3 του πληθωρισμού της «τσέπης» – όπως τον αντιλαμβάνονται εμπειρικά οι Έλληνες καταναλωτές.

πληθωρισμός

Οι Έλληνες καταναλωτές προσδοκούν αύξηση του πληθωρισμού στο 10% το επόμενο δωδεκάμηνο – πηγή: ΕΚΤ

Εκτινάσσονται οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό

Σε ό,τι αφορά τους επόμενους 12 μήνες, οι Έλληνες καταναλωτές προβλέπουν πληθωρισμό 10% – όταν τον Φεβρουάριο, πριν το ξέσπασμα του πολέμου προσδοκούσαν πληθωρισμό 5,2%.

Η διαφορά από τις επίσημες μακροοικονομικές προβολές είναι επίσης χαώδης. Για παράδειγμα η Τράπεζα της Ελλάδας προβλέπει πληθωρισμό 3,1% το 2026 – με βάση τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Απριλίου.

Χαώδης απόκλιση

Γιατί ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει τόσο μεγάλη απόκλιση μεταξύ «πληθωρισμού της τσέπης» και πληθωρισμού των επίσημων δεικτών; Επίσης γιατί οι Έλληνες καταναλωτές φοβούνται τα χειρότερα για τον πληθωρισμό, ξεπερνώντας σε απαισιοδοξία και τα χειρότερα μακροοικονομικά σενάρια;

Η απάντηση έχει πιθανόν να κάνει με την αναντιστοιχία της αύξησης των τιμών με την αύξηση των πραγματικών μισθών,  με συνέπεια τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Αν θέλουμε να κατανοήσουμε γιατί οι Έλληνες είναι σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές της Ευρώπης, και γιατί έχουν τα υψηλότερα ποσοστά υποκειμενικής φτώχειας, δηλαδή δυσκολίας  να τα βγάλουν πέρα, οφείλουμε να δούμε πιο σοβαρά την έννοια του «αντιληπτού πληθωρισμού».

Αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα – Αλλά τι συμβαίνει με την αγοραστική δύναμη;

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε πρόφσατα χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, καταγράφοντας σημαντική ονομαστική  αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών για το 2025.

Συγκεκριμένα, το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύθηκε κατά 5,3% σε ετήσια βάση και στο τέταρτο τρίμηνο η  αύξηση επιταχύνθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το 9,8%.

«Σε υψηλό 17 ετών το διαθέσιμο εισόδημα το 2025», ήταν ο θριαμβευτικός τίτλος δημοσιεύματος του ΑΠΕ.

Μόνο που η είδηση διαβάζεται και αντίστροφα. Χρειάστηκαν 17 χρόνια για να επανέλθει το εισόδημα στα προ κρίσης επίπεδα – σε ονομαστικούς όρους. Για παράδειγμα, το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα ανήλθε στα 62,37 δισεκ. ευρώ. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, ήταν 61,1 δισ ευρώ.

Η εικόνα όμως είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά το πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, ως προς το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), oριακά μροστά από τη Βουλγαρία, με εισόδημα που αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.  Η Ελλάδα χρειάστηκε 13 χρόνια για να επανέλθει το 2022 στα επίπεδα πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος του 2009, ενώ στην ΕΕ κατά την ίδια περίοδο (2009–2022) αυξήθηκε σχεδόν 50%.

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Η στεγαστική κρίση έχει απλωθεί σε όλη την Ευρώπη αποτελώντας ένα από τα πιο φλέγοντα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Η ανάγκη για οικονομικά προσιτές κατοικίες απασχολεί σχεδόν το σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου. Η Βαρκελώνη επανασχεδιάζει το σύστημα στέγασης της και δίνει μαθήματα προς αξιοποίηση.

«Ντρίμπλα» ή ειλικρινή απάντηση; Ο Κάρλο Αντσελότι απάντησε αυθόρμητα σε δύο οπαδούς της Εθνικής Βραζιλίας για το αν θα καλέσει στο προσεχές Μουντιάλ τον Νεϊμάρ.

Μια ομάδα από γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε μικρής κλίμακας επιχειρήσεις πωλούν μαθήματα για το πως να είσαι καλή, υπάκουη και θεοσεβούμενη σύζυγος. Και όχι δεν μιλάμε για την δεκαετία του '50...

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

«Η συζήτηση για MAGA έναντι μη-MAGA Ρεπουμπλικανών αποκρύπτει το γεγονός ότι η επιλογή του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν έχει διαλύσει τον ευρύτερο συνασπισμό που τον εξέλεξε».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

