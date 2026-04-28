28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 18:45

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κανένας δεν έπεσε από τα σύννεφα με τα αποτελέσματα της νέας έρευνας καταναλωτικών προσδοκιών που δημοσιοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – ΕΚΤ.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν απότομα, στο 4% τον Μάρτιο,  από το 2,5% τον Φεβρουάριο, αντανακλώντας τις έντονες ανησυχίες των καταναλωτών για το κύμα ανατιμήσεων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Οι οικονομικοί αναλυτές συνδέουν τα ευρήματα της έρευνας καταναλωτών της ΕΚΤ με τις αντίστοιχες έρευνες για την ανάπτυξη. Όσο οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό κινούνται ανοδικά, οι προβλέψεις για το ΑΕΠ της Ευρωζώνης κινούνται στην αντίστροφη κατεύθυνση.

Οι δύο αντίρροπες δυνάμεις κάνουν ακόμα πιο δύσκολες τις αποφάσεις της ΕΚΤ για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Προς το παρόν τα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας υιοθετούν προσεκτική στάση αναμονής, με το πιθανότερο σενάριο να προβλέπει διατήρηση των επιτοκίων στο 2% και τον Μάιο.

Οι περισσότερες αναλύσεις συγκλίνουν στο ότι δεν αναμένεται αλλαγή πολιτικής από την ΕΚΤ στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Θεωρείται όμως σίγουρο ότι το ζήτημα της αύξησης επιτοκίων θα τεθεί πιο σθεναρά τον Ιούνιο.  Στελέχη της αγοράς και οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, προβλέπουν αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Μεταξύ σφύρας και άκμονος

Η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, θεωρείται δίκοπο μαχαίρι. Αν και χρησιμοποιείται ως μέσο συγκράτησης των πληθωριστικών πιέσεων, παράλληλα πλήττει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία ούτως ή άλλως ασθμαίνει. Ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού είναι ο νέος εφιάλτης.

«Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ παρέχουν περισσότερες ενδείξεις ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών της ενέργειας δεν προκαλούν μόνο πληθωριστικό σοκ, αλλά μάλλον σοκ στασιμοπληθωρισμού για την οικονομία της ευρωζώνης», δήλωσε στο Reuters ο οικονομολόγος της ING, Kάρστεν Μπζέσκι. «Τα αυξανόμενα σημάδια αρνητικών επιπτώσεων στην ανάπτυξη θα κάνουν τις επιθετικές αυξήσεις των επιτοκίων λιγότερο προφανείς», πρόσθεσε.

Τι δείχνει η ΕΚΤ για καταναλωτές, τράπεζες και επιχειρήσεις

Οι αναλυτές του συμβουλευτικού οίκου Oxford Economics, προτιμούν να σχολιάσουν συνδυαστικά και τις τρεις νέες έρευνες της ΕΚΤ, για τις προσδοκίες των καταναλωτών, των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Από τη μία οι καταναλωτές αναμένουν βαθιά ύφεση – με προβλέψεις για αρνητική ανάπτυξη -2,1% και αύξηση της ανεργίας. Οι  τράπεζες βλέπουν πτώση στη ζήτηση δανείων και αύξηση στο κόστος δανεισμού. Οι δε επιχειρήσεις, επίσης προβλέπουν αύξηση του πληθωρισμού το επόμενο δωδεκάμηνο, αλλά διατηρούν στα ίδια επίπεδα τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες.

Επίσης αναμένουν υψηλότερα κόστη εισροών, υψηλότερες τιμολογήσεις προϊόντων, αλλά επιβράδυνση στις αυξήσεις μισθών. Η έρευνα της ΕΚΤ μαρτυρά την προθυμία των επιχειρήσεων να μετακυλήσουν μέρος των πληθωριστικών ανατιμήσεων στους πελάτες, πιέζοντας τους εργαζόμενους, που θα δουν την αγοραστική δύναμη του μισθού να κατρακυλάει.

Τι δηλώνει στο in οικονομολόγος της Oxford Economics

«Τα σημερινά στοιχεία, ενισχύουν τις ανησυχίες της ΕΚΤ σχετικά με την αύξηση των προσδοκιών πληθωρισμού» δηλώνει στο in ο Όλιβερ Ρακάου, επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics στη Γερμανία. Όπως εξηγεί, οι πληθωριστικές προσδοκίες ξεπερνάνε την αρχική αύξηση του πληθωρισμού, που προκλήθηκε από τις ανατιμήσεις στα ενεργειακά αγαθά.

Ο ίδιος θεωρεί μεν σημαντικό το άλμα των καταναλωτικών προσδοκιών για τον πληθωρισμό στο 4%, με δεδομένο ότι ο πραγματικός πληθωρισμός αυξήθηκε μόνο κατά 2,6% τον Μάρτιο. «Αν όμως λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα αυξήθηκε πολύ πάνω από το 3% τον Απρίλιο, το χάσμα αυτό πιθανότατα δεν αποτελεί άμεσο λόγο ανησυχίας», διευκρινίζει.

Ενισχύονται τα «γεράκια» της ΕΚΤ

«Το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο είναι η άνοδος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό σε τρία χρόνια στο 3%. Τέτοια επίπεδα είχαμε δει τελευταία φορά το 2022, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, όταν ο πραγματικός πληθωρισμός κυμαινόταν μεταξύ 8-10%. Υποψιάζομαι ότι το συμβούλιο της ΕΚΤ θα ανησυχήσει ότι αυτό θα επηρεάσει τον καθορισμό των τιμών από τις επιχειρήσεις και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς. Αν και αμφιβάλλω ότι η είδηση είναι αρκετά ανησυχητική ώστε να πυροδοτήσει αυξήσεις επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, είναι πιθανό να αποτελέσει θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση της ΕΚΤ, ενισχύοντας τη σκληρή στάση και την προδιάθεση για αύξηση επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις, εκτός αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή υποχωρήσει ουσιαστικά», λέει ο Ρακάου.

Κακά νέα για τους μισθούς

«Από την άλλη, η έρευνα της ΕΚΤ για τις τραπεζικές χορηγήσεις, αντισταθμίζει εν μέρει τα στοιχεία για τις πληθωριστικές προσδοκίες», υπογραμμίζει ο Γερμανός οικονομολόγος.

«Οι τράπεζες αναμένουν πλέον ότι οι πιστωτικές συνθήκες θα γίνουν πιο αυστηρές και η ζήτηση δανείων θα μειωθεί σημαντικά. Από τη σκοπιά της ΕΚΤ, αυτό υποδηλώνει σημαντικό και αρκετά άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Ο αντίκτυπος αυτός θα περιορίσει για παράδειγμα τον βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς. Ωστόσο, συνολικά, η ανησυχία για τον πληθωρισμό είναι πιθανότατα μεγαλύτερη από τον φόβο για την ανάπτυξη. Πράγματι, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτιμούν πλέον τρεις αυξήσεις επιτοκίων αντί για δύο», καταλήγει.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Οι γαμπροί της εργασιακής ευτυχίας - Τι μας κάνει χαρούμενους στη δουλειά

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Στράτος Ιωακείμ
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Οι τιμές των καυσίμων πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία - Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28.04.26

Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σύνταξη
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Μπάσκετ 28.04.26

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»

Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Σύνταξη
Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Η Lady Gaga και η Doechii μας δίνουν μια (μουσική) γεύση από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Σύνταξη
Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Σύνταξη
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι

«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ελλάδα 28.04.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά - Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Σύνταξη
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Κράτος Δικαίου 28.04.26

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
