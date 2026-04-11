newspaper
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Απριλίου 2026, 14:33

Η κρίση στη Μέση Ανατολή γεννά φόβο στους καταναλωτές στην Ελλάδα – Η στροφή σε νέες καταναλωτικές συνήθειες

Αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Spotlight

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ακρίβεια που προκάλεσε επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τους ήδη «στριμωγμένους» καταναλωτές στην Ελλάδα, οι οποίοι εκφράζουν φόβο και ανησυχία για το όλο και αυξανόμενο κόστος ζωής.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως οι απανωτές κρίσεις που έχουν βιώσει οι Έλληνες, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη ακρίβεια και το χαμηλό εισόδημα, φαίνεται να έχουν επιφέρει μία ετοιμότητα στους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν πια περισσότεροι έτοιμοι να αντεπεξέλθουν σε σχέση με το παρελθόν.

Νέες καταναλωτικές συνήθειες

Κυρίαρχη τάση αποτελεί η στροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία συνδυάζουν χαμηλότερη τιμή με ικανοποιητική ποιότητα. Μεγάλα σούπερ μάρκετ ενισχύουν συνεχώς τις σχετικές σειρές, ανταποκρινόμενα στη ζήτηση, ενώ οι καταναλωτές δείχνουν να έχουν ξεπεράσει παλαιότερες επιφυλάξεις. Σε πολλές κατηγορίες, μάλιστα, τα προϊόντα αυτά αποτελούν πλέον βασική επιλογή και όχι εναλλακτική λύση ανάγκης.

Παράλληλα, ενισχύεται η τάση για αυστηρότερο προγραμματισμό αγορών. Οι καταναλωτές καταρτίζουν λίστες, αποφεύγουν τις παρορμητικές αγορές και στρέφονται σε προσφορές και εκπτώσεις. Η συστηματική παρακολούθηση φυλλαδίων και προωθητικών ενεργειών αποτελεί πλέον ένα βασικό εργαλείο εξοικονόμησης, ενώ αυξάνεται και η προτίμηση σε μεγαλύτερες συσκευασίες όταν αυτές αποδεικνύονται οικονομικότερες.

Σημαντική είναι και η προσαρμογή στη διαχείριση ενέργειας. Η αύξηση του κόστους καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε πιο συνετή χρήση, με τους καταναλωτές να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές ή να αλλάζουν καθημερινές συνήθειες.

Τι φοβούνται οι καταναλωτές

Την ίδια στιγμή, όμως, αυξημένα επίπεδα φόβου, άγχους και ανασφάλειας καταγράφονται στους καταναλωτές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπερβαίνοντας αντίστοιχους δείκτες που είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο 16ο Food Retail Conference από τον πρόεδρο του ΙΕΛΚΑ και καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Δουκίδη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 25% των καταναλωτών δηλώνει ότι αισθάνεται φόβο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 27% εκφράζει θυμό, ενώ το 26% δηλώνει ανησυχία. Τα ποσοστά αυτά είναι αισθητά υψηλότερα σε σύγκριση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν το 13% είχε δηλώσει φόβο, το 27% θυμό και το 17% ανησυχία.

Η ανησυχία των νοικοκυριών επικεντρώνεται κυρίως στις δαπάνες για τρόφιμα και ενέργεια. Το 40% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα ως εξαιρετικά επιβαρυντικές για τον προϋπολογισμό του, ενώ το 34% εκφράζει αντίστοιχη άποψη για το ενεργειακό κόστος. Σε ορίζοντα εξαμήνου, το 39% εκτιμά ότι οι αυξήσεις στα τρόφιμα θα συνεχίσουν να πιέζουν σημαντικά, ενώ το 35% αναμένει ανάλογη επιβάρυνση στην ενέργεια.

Σε επίπεδο συμπεριφοράς, οι καταναλωτές αντιδρούν άμεσα, ωστόσο, περιορίζοντας τις δαπάνες τους. Το 60% δηλώνει ότι προχωρά σε αναβολή ή ακύρωση αγορών, ενώ το 54% μειώνει τις δαπάνες για εστίαση και άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, το 40% στρέφεται πιο συστηματικά σε εκπτώσεις, προσφορές και οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς μία πιο «συνετή» διαχείριση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, η στάση των καταναλωτών απέναντι στην κρατική παρέμβαση. Παρά το γεγονός ότι, συνήθως, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης περιορίζονται σε επιδόματα και διάφορα «pass», οι καταναλωτές, σε μεγάλο ποσοστό, εμφανίζονται να προσδοκούν νέα μέτρα. Ειδικότερα, το 81% περιμένει κάποια μορφή ενίσχυσης για την ενέργεια εντός των επόμενων έξι μηνών, το 77% για τα καύσιμα και το 67% για την αγορά τροφίμων.

Απαισιόδοξοι οι Eλληνες

Παράλληλα και σύφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να είναι οι περισσότερο απαισιόδοξοι. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι για τους περισσότερους τόσο η πρόθεση για αγορές όσο και οι προβλέψεις αναφορικά με την εξέλιξη των τιμών είναι κάθε άλλο παρά αισιόδοξες.

Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (43%) αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν σε λιγότερες αγορές τους επόμενους δώδεκα μήνες, ενώ το 76% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο των τιμών με ίδιο ή και με ταχύτερο ρυθμό τους επόμενους μήνες.

Μάλιστα, από την εκδήλωση της κρίσης έως και σήμερα, οι καταναλωτές δεν έχουν προχωρήσει σε αποθεματοποίηση προϊόντων για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές, καθώς η πίεση στα οικονομικά τους δεν επιτρέπει επιπλέον αγορές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Ακίνητα: Έκρηξη τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη [πίνακες]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Ολοκληρώθηκαν οι ξεχωριστές συναντήσεις Βανς και Γκαλιμπάφ με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
Διεθνής έρευνα 11.04.26

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οικονομία 10.04.26

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Ακρίβεια 10.04.26

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς
Διέφυγαν οι δράστες 11.04.26

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες επιχείρησαν να εμβολίσουν τη μηχανή της Αστυνομίας στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, στη Βάρη

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από ΕΠΟ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον Στέφανο Μπορμπόκη
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί τον χαμό του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, με την ΕΠΟ και τις ΠΑΕ Ηρακλή και ΠΑΟΚ να εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια.

Σύνταξη
Στην έδρα της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης ο Δένδιας – «Σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού»
Ξάνθη 11.04.26

«Θέλω με την παρουσία μου κάθε χρόνο σε μία από τις ακριτικές περιοχές της χώρας, να υπογραμμίζω την προσφορά σας προς την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στα στελέχη της ΑΣΔΙΘ στην Ξάνθη

Σύνταξη
Γεροξεκούτης, παλιάτσος, «απολύεσαι!»: 12 φορές που οι παγκόσμιοι ηγέτες τα έβαλαν ανοιχτά με τον Τραμπ
Go Fun 11.04.26

Στις δύο θητείες του Τραμπ, ξένοι αξιωματούχοι τον έχουν προσβάλει, τον έχουν τρολάει, έχουν διαφωνήσει μαζί του σε ζωντανή μετάδοση και έχουν πιαστεί από ανοιχτό μικρόφωνο να τον κουτσομπολεύουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Με λαμπρότητα η τελετή αφής Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα – Το απόγευμα η άφιξή του στην Αθήνα
Ελλάδα 11.04.26

Το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου

Σύνταξη
Πρώτη Ανάσταση: Κρότοι, δάφνες και βυζαντινές ψαλμωδίες – Το τελετουργικό και τα έθιμα
Κατάνυξη 11.04.26

Η Ελλάδα γιόρτασε από άκρου εις άκρον το προανάκρουσμα της μεγάλης νύχτας της Αναστάσεως με ιδιαίτερες εκδηλώσεις και έθιμα - Η πρώτη Ανάσταση «σήμανε» στον Ιερό Ναό των Ξένων στην Κέρκυρα

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Σύνταξη
Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες στη Σαλαμίνα – Πέντε συλλήψεις
Ελλάδα 11.04.26

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν, χθες το μεσημέρι, ύποπτο όχημα με τρεις επιβαίνοντες στη Σαλαμίνα και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Σύνταξη
Σερβία: Τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στον αγωγό ίσως αποτελούν «ρωσική εμπλοκή», σύμφωνα με εμπειρογνώμονα
Balkan Stream 11.04.26

Πρώην Ουκρανός υποστράτηγος υποστηρίζει ότι τα 4 κιλά εκρηκτικών που βρέθηκαν στη Σερβία αποτελούσαν απόπειρα επηρεασμού των εκλογών της Ουγγαρίας από τη Ρωσία

Σύνταξη
Η μοναξιά δεν συμφέρει τις ΗΠΑ – Τρεις λόγοι που οι Αμερικανοί θα παραμείνουν στο NATO
Σκληρή βαθμολογία 11.04.26

Οι ΗΠΑ επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να απαγάγουν ηγέτες κρατών, να βομβαρδίζουν χώρες, αλλά να αποχωρήσουν από την ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη, το NATO, θα ήταν ίσως μια τρέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
«Χέρια γεμάτα αίμα» 11.04.26

Η ανάρτηση στα social media επικρίνει τις προσπάθειες εργαλειοποίησης της θρησκείας για την εξύμνηση του πολέμου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Κέρκυρα: «Βροχή» από μπότηδες στην πρώτη Ανάσταση – Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
Πρώτη Ανάσταση 11.04.26

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ, που βρισκόταν σε επιφυλακή δεδομένου του μεγάλου πλήθους που συγκεντρώνεται στην Κέρκυρα για το έθιμο, αλλά δεν χρειάστηκε η μεταφορά της γυναίκας σε νοσοκομείο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σε ποια περιοχή της Κρήτης γίνεται Ανάσταση σε έξι εκκλησιές με έξι φωτιές και έξι “Ιούδες” να καίγονται
Ελλάδα 11.04.26

Στ’ Ανώγεια η βραδιά της Ανάστασης είναι ιδιαίτερη και υπάρχει κι ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των ενοριών ενώ μέρες πριν ξεκινάει η προετοιμασία

Σύνταξη
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Λίγο πριν από τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies