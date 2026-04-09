Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), απευθύνει επείγουσα έκκληση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων ως μέσο ελέγχου του πληθωρισμού. Υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα γυρίσει μπούμερανγκ, πλήττοντας περεταίρω την εσωτερική ζήτηση, που είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά της, η ETUC επικαλείται τα τελευταία στοιχεία της ίδιας της ΕΚΤ, που δείχνουν ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη κατρακύλησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμιση ετών. Η έρευνα οικονομικού κλίματος, έδειξε ότι οι τα νοικοκυριά γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικά, εν μέσω της διεθνούς αβεβαιότητας. Η πρόθεση για σημαντικές αγορές τους επόμενους 12 μήνες εμφανίζεται μειωμένη και οι προσδοκίες του λιανεμπορίου καταρρέουν.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, οι προβλέψεις των νοικοκυριών έγιναν πολύ πιο απαισιόδοξες. Σχεδόν οι επτά στους δέκα αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ μόλις 2% περιμένουν βελτίωση. Η πρόθεση για μείζονες αγορές στην Ελλάδα είναι ούτως ή άλλως χαμηλή, με έξι στους δέκα να προβλέπουν ότι θα προβούν σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες τον επόμενο χρόνο.

Βαθαίνει η απαισιοδοξία

«Η δραματική πτώση των καταναλωτικών δαπανών που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές δείχνει γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μπουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων – και όχι να τους επιβαρύνουμε με υψηλότερα επιτόκια», σημειώνει η ΕTUC στη σημερινή της ανακοίνωση.

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η πτώση της ζήτησης βλάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία, θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας και οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Ενώ η απαισιοδοξία των νοικοκυριών βαθαίνει και οι προσδοκίες στο λιανεμπόριο υποχωρούν, αντίστοιχα επιδεινώνεται ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης. Η αιτία είναι ότι αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω τα επιχειρηματικά σχέδια για τις θέσεις εργασίας και νέες προσλήψεις, κυρίως στο λιανεμπόριο, αλλά και στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία.

Στον αντίποδα, οι προσδοκίες των διευθυντών για τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν απότομα και στους τέσσερις επιχειρηματικούς τομείς (λιανεμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, κατασκευές).

Οι μισθοί πίσω από τον πληθωρισμό

Τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ για την πορεία των μισθών, αποδεικνύουν ότι η ανάκαμψη των πραγματικών μισθών επιβραδύνεται, ενώ ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται. Η ίδια η ΕΚΤ στο παρατηρητήριο προβλέψεων για τους μισθούς – μέσω συλλογικών συμβάσεων – αναγνωρίζει ότι οι αυξήσεις πιθανότητα θα διαμορφωθούν κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού,

Η αγοραστική δύναμη μειώνεται περαιτέρω από τους αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας – ήδη αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου των δαπανών των νοικοκυριών και σύντομα θα μπορούσαν να φτάσουν το 12% ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ζητείται μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων

Η ETUC καλεί την ΕΚΤ να αναγνωρίσει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς είναι απαραίτητες μετά από χρόνια πτώσης των πραγματικών μισθών και ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη της ζήτησης και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, καλεί την ΕΕ να εισαγάγει αυστηρούς ελέγχους τιμών για να προστατεύσει τα νοικοκυριά από τα υπερβολικά ενεργειακά κόστη. Στην κατεύθυνση αυτή ζητά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να αξιοποιήσουν τα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Προτείνει να δημιουργήσουν έναν μόνιμο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων που θα προστατεύει τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα. Για να λειτουργήσει όμως ένα τέτοιο σχέδιο, η ΕΚΤ ζει θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να επιδεινώσει την κατάσταση αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.

Απαραίτητη η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων

Η ETUC καταλήγει, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν επειγόντως ισχυρά σχέδια δράσης στο πλαίσιο της οδηγίας για τον κατώτατο μισθό, προκειμένου να αυξήσουν την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση δίκαιης αύξησης των μισθών, την ενίσχυση της ζήτησης και τη διασφάλιση μιας πιο σταθερής και ανθεκτικής ευρωπαϊκής οικονομίας.

Φαύλος κύκλος

«Όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν ρήματα να ξοδέψουν, τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά για την ευρωπαϊκή οικονομία: Επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν, λιγότερες θέσεις εργασίας, αυξήσεις τιμών», τονίζει η γενική γραμματέας της ETUC Έστερ Λυντς.

«Αντιμέτωποι με την αυξανόμενη παγκόσμια αστάθεια, ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για να προστατεύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία είναι να τονώσουν την εσωτερική ζήτηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό θα βοηθούσε τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες περισσότερο από ό,τι οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία», συμπληρώνει.

Αυξήσεις μισθών και δημόσιες επενδύσεις

H τόνωση της ζήτησης προϋποθέτει αυξήσεις των πραγματικών μισθών, επιμένει η γενική γραμματέας της ΕΤUC. «Αυτό σημαίνει να μπουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες των εργαζομένων, οι οποίοι θα τα ξοδέψουν στους τομείς του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, βοηθώντας τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας. Το ταμείο NextGenerationEU πρέπει επίσης να ανανεωθεί για να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα πέσουν κατακόρυφα σε μια εποχή που τις χρειαζόμαστε περισσότερο», υπογραμμίζει.

«Αντίθετα, η αύξηση των επιτοκίων δεν θα συμβάλει ουσιαστικά στον περιορισμό του πληθωρισμού, αλλά θα επιδεινώσει τις μειώσεις των μισθών και θα οδηγήσει την οικονομία σε μια νέα ύφεση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν τους υποκείμενους παράγοντες του πληθωρισμού: τα προβλήματα εφοδιασμού και την κερδοσκοπία», καταλήγει η εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας.