Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομία 25 Μαρτίου 2026, 07:00

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βούλιαξε απότομα και έντονα η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βάζει νέες φωτιές και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας οικονομικού κλίματος της Κομισιόν,  ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στο -16,3, από -12,3 τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί εδώ και δυόμιση χρόνια, από τον Οκτώβριο του 2023. Το σημαντικότερο όμως είναι, όπως διαπιστώνει η Wall Street Journal, ότι πρόκειται για την πιο ραγδαία υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης από τον Μάρτιο του 2022, όταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές προσπαθούσαν να «χωνέψουν» το σοκ της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Καταναλωτική εμπιστοσύνη σε ελεύθερη πτώση

Υπενθυμίζεται τον Μάρτιο του 2022, αμέσως μετά την «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τις εχθροπραξίες, οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Ως τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου είχαν σημειώσει αύξηση άνω του 350% (πηγή: Τrading Economics).

Το γεγονός ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη σήμερα βουλιάζει με τον ίδιο ραγδαίο ρυθμό όσο και τότε – όταν ο πόλεμος ήταν κυριολεκτικά στα σύνορα της Ευρώπης – ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως.

Καταρχάς, σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ένιωσαν ήδη το πρώτο πλήγμα από την άμεση άνοδο στις τιμές των καυσίμων, η οποία μετακυλίεται και στα καταναλωτικά αγαθά. Μια δεύτερη ερμηνεία είναι ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, έχοντας νωπές τις μνήμες της πληθωριστικής κρίσης των προηγούμενων ετών, και ενώ δεν έχουν ανακτήσει τις απώλειες στην αγοραστική τους δύναμη, είναι πολύ πιο υποψιασμένοι και ανήσυχοι, από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη εξέπληξε και το κονσένσους των οικονομολόγων της Wall Street Journal, oι οποίοι είχαν προβλέψει σε σχετική δημοσκόπηση μικρότερη πτώση, στο -14,1.

H καταναλωτική εμπιστοσύνη σε ΕΕ και Ευρωζώνη βούλιαξε απότομα τον Μάρτιο – πηγή: Κομισιόν

Φόβοι στασιμοπληθωρισμού

«Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βρίσκεται σημαντικά κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποδηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι έγιναν πιο απαισιόδοξοι στις προσδοκίες τους.

Οι ερωτηθέντες συμμετείχαν στην έρευνα μεταξύ 1 και 22 Μαρτίου, μετά τις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο αρχικός αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν ήταν πιο σοβαρός για το κλίμα στην ευρωζώνη από ό,τι οι δασμοί του Προέδρου Τραμπ πέρυσι, αναφέρει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Pantheon Macroeconomics προς τους πελάτες –επενδυτές.

«Αφού τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου επικεντρώθηκαν στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, οι αγορές καλούνται τώρα να εξισορροπήσουν αυτές τις ανησυχίες, με τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη», δηλώνει η οικονομολόγος του συμβουλευτικού οίκου. Πρόκειται για την απειλή του στασιμοπληθωρισμού, που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη.

Τα νοικοκυριά σε κινούμενη άμμο

Τα αρνητικά ευρήματα για την καταναλωτική εμπιστοσύνη έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την οικονομία της ευρωζώνης. Η απότομη αύξηση των τιμών απειλεί με νέα  οικονομικά βάρη τα νοικοκυριά,  που μόλις είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από το ενεργειακό σοκ του 2022.

Το κλίμα καταναλωτικής εμπιστοσύνης έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης επίσης αυξήθηκε και σταθεροποιήθηκε σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη είχε αρχίσει να ανακάμπτει σταδιακά προς το τέλος του περασμένου έτους.

Διαψεύδονται οι προσδοκίες για ενίσχυση της κατανάλωσης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βασίζεται σε μια σταδιακή ανάκαμψη των δαπανών των νοικοκυριών για να στηρίξει την ανάπτυξη φέτος, ακόμη και καθώς οι παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις —ιδιαίτερα η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς των ΗΠΑ— συνεχίζουν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.  Όμως το κλίμα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση, σημειώνει η Wall Street Journal. Δηλαδή τα νοικοκυριά σκοπεύουν να περιορίσουν την ιδιωτική κατανάλωση και όχι να την αυξήσουν.

Πτώση και της επενδυτικής εμπιστοσύνης

Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ZEW για τη Γερμανία έδειξε ότι η εμπιστοσύνη των Γερμανών επενδυτών έπεσε κατακόρυφα τον Μάρτιο. Η υποχώρηση του δείκτη επενδυτικού κλίματος ακολούθησε την υποβάθμιση των προσδοκιών για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 από κορυφαία οικονομικά ιδρύματα, όπως το Ινστιτούτο Ifo και το Ινστιτούτο Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία.

Πλήγμα στις καταναλωτικές δαπάνες

Απαισιόδοξη είναι και η εκτίμηση της Oxford Economics για τις επιπτώσεις του πολέμου στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Όπως σημειώνει, ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό θα είναι ακόμα πιο έντονος τον Απρίλιο, προβλέποντας αυξήσεις άνω του 3% μεσοσταθμικά.

«Η αύξηση του πληθωρισμού θα αποτελέσει άμεσο πλήγμα για τα εισοδήματα των νοικοκυριών, καθώς είναι εξαιρετικά απίθανο οι μισθοί να αντιδράσουν αρκετά γρήγορα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος θα είναι ασθενέστερη από ό,τι υποθέταμε πριν από ένα μήνα, πλήττοντας τις καταναλωτικές δαπάνες. Το καταναλωτικό κλίμα αντιδρά ήδη στις συνεχείς ειδήσεις για τον πόλεμο, σημειώνοντας μεγάλη πτώση τον Μάρτιο. Αυτό θα αποτελέσει ένα επιπλέον εμπόδιο για την ιδιωτική κατανάλωση, καθώς είναι απίθανο οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να αντλήσουν από τις αποταμιεύσεις τους για να αντισταθμίσουν την απώλεια του πραγματικού εισοδήματος», σημειώνει ο οίκος οικονομικών αναλυτών.

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

UBS: Ο Τραμπ άνοιξε ένα «παράθυρο» στις αγορές… οι δύο στρατηγικές

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

O Ντίλιαν ξαναμίλησε και «το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύφθηκε» – Οι πρώτες πολιτικές αντιδράσεις
Ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει με νόημα πως «δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος» στέλνοντας μηνύματα. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως το «πουλόβερ ξηλώνεται» ενώ ακολουθούν νέες κινήσεις σε νομικό και πολιτικό επίπεδο.

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη τη Βαλένθια, όμως δύο 2/3 βολές του Ντε Λαρέα με 2,9'' για τη λήξη και στη συνέχεια ένα άστοχο τρίποντο του εξαιρετικού ως τότε Φουρνιέ οδήγησαν σε ήττα....

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Ο πρόεδρος της Σούρα, του ιρανικού κοινοβουλίου, φέρεται από πολλά διεθνή ΜΜΕ ως η πιθανή επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για να ηγηθεί του Ιράν. Ο ίδιος ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έχει κάνει πολύ σκληρές δηλώσεις εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Σχολιάζοντας την κομβική νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Ντουμπάι στο Σεράγεβο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο.

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Σε μια νέα συνέντευξή με το περιοδικό GQ, ο Jay-Z αναφέρθηκε στις κατηγορίες περί κακοποίησης, στο beef μεταξύ Drake και Kendrick Lamar αλλά και στο «αντι-χιπ χοπ» κίνημα της Δεξιάς.

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναλαμβάνει χρέη προέδρου στο κόμμα της Πατησίων ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμα το πρόσωπο που θα αναλάβει επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρομάριο άσκησε κριτική στον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας για τη μη κλήση του Νεϊμάρ στο επικείμενο Μουντιάλ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

