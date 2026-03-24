«Μυρίζει» πόλεμο στην Ευρώπη: Εκτοξεύεται το άγχος των πολιτών – Πολύ ανήσυχοι οι Έλληνες
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 14:00

«Μυρίζει» πόλεμο στην Ευρώπη: Εκτοξεύεται το άγχος των πολιτών – Πολύ ανήσυχοι οι Έλληνες

Καθώς οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή εντείνονται, η Ευρώπη ανησυχεί όλο και περισσότερο για την παγκόσμια αστάθεια

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, περισσότεροι από επτά στους δέκα ερωτηθέντες στην Ευρώπη δηλώνουν ότι είναι «πολύ ανήσυχοι» για τις ενεργές συγκρούσεις κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο.

Μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ όπου αυτή ήταν η πιο διαδεδομένη ανησυχία, οι Ισπανοί (84%), οι Ιταλοί (83%) και οι Κύπριοι (80%) ερωτηθέντες ήταν οι πιο πιθανό να εκφράσουν σημαντική ανησυχία για τους πολέμους, σύμφωνα με το euronews.

Μέχρι στιγμής, η Κύπρος είναι το κράτος μέλος που έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις αρχές Μαρτίου, βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου δέχθηκαν επιθέσεις με drones από το Ιράν, με ένα drone να ανοίγει τρύπα σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιείται από αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ενώ τα άλλα δύο αναχαιτίστηκαν.

Αυτά τα περιστατικά οδήγησαν τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώσει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, ότι επιδιώκει η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν «μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με το μέλλον των βρετανικών βάσεων της RAF στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «αναγνώρισε» επίσης την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βάσεις της RAF στην Κύπρο και «είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, όπως απαιτείται», όπως σημειώθηκε σε δελτίο τύπου στις 19 Μαρτίου.

Πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την αντίδραση της ΕΕ στη γεωπολιτική αστάθεια;

Οι ηγέτες της ΕΕ φαίνεται να μην μπορούν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της άμυνας της Ευρώπης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει αποκλείσει την πιθανότητα να τα βγάλουμε πέρα χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε», δήλωσε ο Ρούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, η Γαλλία και η Ισπανία συμφωνούν ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς την παρέμβαση χωρών εκτός ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ του δεύτερου: τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θα ήθελαν η ΕΕ να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Κύπριοι τείνουν να είναι οι πιο ανήσυχοι για την εξάρτηση της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά την άμυνα.

Στην Ελλάδα, το επίπεδο ανησυχίας για τις ενεργές συγκρούσεις κοντά στην ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με περίπου 79% των πολιτών να δηλώνουν «πολύ ανήσυχοι», ποσοστό που την τοποθετεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το εύρημα αυτό αντανακλά τόσο τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας σε περιοχές έντασης όσο και τη γενικότερη ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας καταγράφηκαν στη Σλοβενία (40%), τη Λετονία, την Εσθονία και την Τσεχία (και οι τρεις στο 41%).

Η εξάρτηση της ΕΕ από την ενέργεια

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό δίλημμα, το οποίο ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να επιδεινώσει.

Καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν το 2022 και συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν για την εξάρτηση της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ για τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (78%), την Ισπανία (75%) και την Πολωνία (73%), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας καταγράφηκαν στη Δανία (38%), τη Λιθουανία (39%) και τη Σουηδία (43%).

Το 89 % των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ το 86 % επιθυμεί η ΕΕ να έχει ισχυρότερη φωνή σε διεθνές επίπεδο.

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Ιράν: Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί – Το Ισραήλ ανακοινώνει «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο
Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Super League: Το πρόγραμμα των play-off 5-8
Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα για τα playoffs των θέσεων 5-8 στη Super League – Εκτός έδρας δοκιμασία στη Λιβαδειά για τον Άρη στην πρεμιέρα.

Ανδρουλάκης σε Χριστοδουλίδη: Καμία συμμετοχή στον πόλεμο – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εικονοποιήθηκε στην Κύπρο
Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απότοκος «μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας, της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλυτο το Κυπριακό, που επιτεύχθηκε με πολλή δουλειά και με σχέδιο από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Βαλερί Περίν: Ο Superman, οι σφαγές της Οικογένειας Μάνσον και η ζωή μακριά από τα φώτα
Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, πέθανε η ηθοποιός Βαλερί Περίν που γνωρίσαμε όλοι ως το κορίτσι του Λεξ Λούθορ στις κλασικές ταινίες του Superman, μετά από πολυετή μάχη με τη νόσο του Πάρκινσον

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

