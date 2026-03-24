«Μυρίζει» πόλεμο στην Ευρώπη: Εκτοξεύεται το άγχος των πολιτών – Πολύ ανήσυχοι οι Έλληνες

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται, περισσότεροι από επτά στους δέκα ερωτηθέντες στην Ευρώπη δηλώνουν ότι είναι «πολύ ανήσυχοι» για τις ενεργές συγκρούσεις κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο.

Μεταξύ των 16 χωρών της ΕΕ όπου αυτή ήταν η πιο διαδεδομένη ανησυχία, οι Ισπανοί (84%), οι Ιταλοί (83%) και οι Κύπριοι (80%) ερωτηθέντες ήταν οι πιο πιθανό να εκφράσουν σημαντική ανησυχία για τους πολέμους, σύμφωνα με το euronews.

Μέχρι στιγμής, η Κύπρος είναι το κράτος μέλος που έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις αρχές Μαρτίου, βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι της Κύπρου δέχθηκαν επιθέσεις με drones από το Ιράν, με ένα drone να ανοίγει τρύπα σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών που, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιείται από αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, ενώ τα άλλα δύο αναχαιτίστηκαν.

Αυτά τα περιστατικά οδήγησαν τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώσει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 19 Μαρτίου, ότι επιδιώκει η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν «μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση» σχετικά με το μέλλον των βρετανικών βάσεων της RAF στην Κύπρο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «αναγνώρισε» επίσης την πρόθεση της Κύπρου να ξεκινήσει συζήτηση με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις βάσεις της RAF στην Κύπρο και «είναι έτοιμο να παράσχει βοήθεια, όπως απαιτείται», όπως σημειώθηκε σε δελτίο τύπου στις 19 Μαρτίου.

Πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι την αντίδραση της ΕΕ στη γεωπολιτική αστάθεια;

Οι ηγέτες της ΕΕ φαίνεται να μην μπορούν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης της άμυνας της Ευρώπης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχει αποκλείσει την πιθανότητα να τα βγάλουμε πέρα χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή η Ευρώπη στο σύνολό της, μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ, ας συνεχίσει να ονειρεύεται. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε», δήλωσε ο Ρούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου.

Εν τω μεταξύ, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, η Γαλλία και η Ισπανία συμφωνούν ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς την παρέμβαση χωρών εκτός ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ του δεύτερου: τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θα ήθελαν η ΕΕ να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία τους από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Κύπριοι τείνουν να είναι οι πιο ανήσυχοι για την εξάρτηση της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά την άμυνα.

Στην Ελλάδα, το επίπεδο ανησυχίας για τις ενεργές συγκρούσεις κοντά στην ΕΕ παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με περίπου 79% των πολιτών να δηλώνουν «πολύ ανήσυχοι», ποσοστό που την τοποθετεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το εύρημα αυτό αντανακλά τόσο τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας σε περιοχές έντασης όσο και τη γενικότερη ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης σε ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας καταγράφηκαν στη Σλοβενία (40%), τη Λετονία, την Εσθονία και την Τσεχία (και οι τρεις στο 41%).

Η εξάρτηση της ΕΕ από την ενέργεια

Η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό δίλημμα, το οποίο ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να επιδεινώσει.

Καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν το 2022 και συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι πολίτες της ΕΕ ανησυχούν για την εξάρτηση της ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ για τον ενεργειακό της εφοδιασμό.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανησυχίας παρατηρήθηκαν στην Ιταλία (78%), την Ισπανία (75%) και την Πολωνία (73%), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα ανησυχίας καταγράφηκαν στη Δανία (38%), τη Λιθουανία (39%) και τη Σουηδία (43%).

Το 89 % των ερωτηθέντων δηλώνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο ενωμένα για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ το 86 % επιθυμεί η ΕΕ να έχει ισχυρότερη φωνή σε διεθνές επίπεδο.