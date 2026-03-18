Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Μπορεί η Ευρώπη να αποφύγει την ύφεση;

Η ενεργειακή κρίση επιστρέφει και αλλάζει το σενάριο για ανάπτυξη και επιτόκια στην Ευρώπη 

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Κλώσσας
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Όσο οι μέρες περνούν και ο πόλεμος μοιάζει να μην έχει τέλος, στις αγορές φουντώνει ο κίνδυνος για μια παρατεταμένης περιόδου υψηλών τιμών ενέργειας που μπορεί να ανατρέψει τον σχεδιασμό για την οικονομία το 2026.

Στις Βρυξέλλες συζήτηση ήδη έχει να κάνει με τα σενάρια αντοχής της οικονομίας. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχονται ότι η νέα κρίση δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για την πορεία της ανάπτυξης, ιδιαίτερα αν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το βασικό σενάριο της Ευρώπης για το 2026 είχε βασιστεί στην υπόθεση ότι η ενεργειακή κρίση της προηγούμενης τριετίας θα αποκλιμακωνόταν. Η υπόθεση αυτή πλέον επανεξετάζεται, με ανώτερους αξιωματούχους να μιλούν για «σημαντική αβεβαιότητα» γύρω από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οικονομία της Ευρωζώνης αναμενόταν να αναπτυχθεί περίπου κατά 1,6% το 2026, μετά από μια περίοδο αναιμικής μεγέθυνσης. Η ανάκαμψη αυτή στηριζόταν κυρίως στην ενίσχυση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και στην προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ωστόσο, οικονομικοί αναλυτές στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ μπορεί να περιορίσει σημαντικά αυτές τις προσδοκίες. «Η ευρωπαϊκή οικονομία βρισκόταν ήδη σε εύθραυστη ισορροπία. Αν η ενέργεια γίνει ξανά πηγή πληθωρισμού, η ανάπτυξη μπορεί να επιβραδυνθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε», σημειώνει ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν που συμμετέχει στις συζητήσεις για την οικονομική πολιτική της ΕΕ.

Το ενεργειακό σοκ που φοβούνται οι Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια. Περίπου το 90% του πετρελαίου που καταναλώνεται στην Ευρώπη προέρχεται από εισαγωγές, γεγονός που καθιστά την οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη σε διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη.

Αξιωματούχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο την τιμή του πετρελαίου αλλά και το κόστος μεταφοράς. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για δεξαμενόπλοια αυξάνονται ήδη, ενώ ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές. «Ακόμη και αν η παραγωγή δεν επηρεαστεί άμεσα, το κόστος μεταφοράς ανεβαίνει και αυτό μεταφέρεται παντού», σημειώνει αναλυτής μεγάλης ευρωπαϊκής ενεργειακής εταιρείας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται πλέον στην ενέργεια. Οι πρώτες ενδείξεις μετάδοσης του κόστους εμφανίζονται ήδη στις αγορές αγροτικών προϊόντων και μεταφορών, με αυξήσεις σε βασικά εμπορεύματα και ναύλους, ενισχύοντας τους φόβους για ένα νέο κύμα ακρίβειας που θα φτάσει μέχρι το καλάθι του καταναλωτή.

Το δύσκολο δίλημμα της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται μπροστά σε μια πιο σύνθετη εξίσωση από αυτή που αντιμετώπιζε λίγες εβδομάδες πριν. Τα επιτόκια της Ευρωζώνης παραμένουν κοντά στο 2%, και οι αγορές περίμεναν ότι μέσα στο 2026 θα ξεκινούσε σταδιακή χαλάρωση.

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα όμως αλλάζει τις προσδοκίες. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ήδη ορατές στις αγορές ομολόγων, όπου οι επενδυτές αναθεωρούν τα σενάρια για γρήγορες μειώσεις επιτοκίων. Οι αποδόσεις σταθεροποιούνται, καθώς οι αγορές αρχίζουν να «τιμολογούν» ένα περιβάλλον πιο επίμονου πληθωρισμού.

Από την Φρανκφούρτη αφήνουν να εννοηθεί ότι «η πορεία της νομισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από την ενέργεια». Αν οι τιμές παραμείνουν υψηλές, οι μειώσεις επιτοκίων ενδέχεται να καθυστερήσουν, διατηρώντας το κόστος δανεισμού σε επίπεδα που περιορίζουν την ανάπτυξη.

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο ανοίγει στο πεδίο της δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά την κρίση του 2022, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διέθεσαν πάνω από 700 δισ. ευρώ για στήριξη. Σήμερα, τα περιθώρια είναι πολύ πιο περιορισμένα.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών-μελών χαρακτηρίζονται ήδη από έντονες διαφωνίες. Χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πιέζουν για πιο ευέλικτη δημοσιονομική αντιμετώπιση και νέα μέτρα στήριξης, ενώ κράτη του Βορρά επιμένουν στην ανάγκη αποφυγής νέων οριζόντιων επιδοτήσεων που θα μπορούσαν να ανατροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να προσανατολίζεται σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, με έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Το κλίμα που εκπέμπουν αξιωματούχοι της Επιτροπής είναι ότι δεν υπάρχει χώρος για επανάληψη των μέτρων του 2022, γι αυτό και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κινηθούν πολύ πιο επιλεκτικά.

Παρά τις ανησυχίες, το βασικό σενάριο που συζητούν όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι είναι ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης περιόδου χαμηλής ανάπτυξης. Η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, με την ανεργία στην Ευρωζώνη να κινείται κοντά στο 6,4%, όμως η βιομηχανική παραγωγή, ιδίως στη Γερμανία, παραμένει ασθενής, ενώ οι επενδύσεις πιέζονται εξαιτίας του υψηλού κόστους χρηματοδότησης.

Σε αυτό το περιβάλλον, ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ οδηγεί σε μια οικονομία που αναπτύσσεται με χαμηλούς ρυθμούς, με υψηλό κόστος και περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, είναι αν η Ευρώπη θα αντέξει ένα ακόμη σοκ, αλλά κυρίως για πόσο καιρό ακόμα θα αντέξει να λειτουργεί υπό διαρκή πίεση.

Πηγή: ΟΤ

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Champions League 18.03.26

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Βάιος Μπαλάφας
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Βάιος Μπαλάφας
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

