Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανοίγει μια νέα περίοδο αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση εισάγει σημαντικούς πληθωριστικούς κινδύνους που προκύπτουν, κυρίως, από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές εφοδιαστικής, σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έως και μία ποσοστιαία μονάδα στην Ευρώπη, ασκώντας ανοδική πίεση στα επιτόκια και διαβρώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι οργανισμοί λιανικής και χονδρικής πώλησης λένε ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στις αγορές ενέργειας, την παραγωγή τροφίμων και την παγκόσμια εφοδιαστική, με συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη.

Η κλιμάκωση που αφορά το Ιράν έχει ήδη προσθέσει αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές. Βασικές εμπορικές οδοί και αγορές βασικών προϊόντων που συνδέονται με την περιοχή βρίσκονται υπό πίεση, δημιουργώντας τον κίνδυνο υψηλότερου κόστους σε όλες τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν.

Αγορές ενέργειας και παγκόσμιες εμπορικές οδοί

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν γρήγορα στην αστάθεια στην περιοχή. Το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς διαδρόμους στον κόσμο, μεταφέρει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στην κυκλοφορία μέσω του στενού μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και το κόστος εφοδιαστικής.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη συμβάλει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στην αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κόστος μεταφορών, παραγωγής και λιανικής πώλησης.

Δεν είναι όμως μόνο το πετρέλαιο. Οι αναλυτές, σύμφωνα με το retail-insight-network.com, προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διαταραχή των ναυτιλιακών οδών του Κόλπου θα μπορούσε να περιορίσει την προμήθεια καυσίμων και να αυξήσει τις τιμές για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας επηρεάζει επίσης τις μεταφορές και την εφοδιαστική. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τις διαδρομές και να εφαρμόζουν πρόσθετες χρεώσεις που συνδέονται με το κόστος καυσίμων και τους κινδύνους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει το κόστος μεταφοράς αγαθών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Αυτές οι πιέσεις μπορούν τελικά να φτάσουν στους λιανοπωλητές μέσω υψηλότερου κόστους διανομής και περιορισμένων περιθωρίων κέρδους.

Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και κόστος εφοδιαστικής

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Όταν οι συγκρούσεις επηρεάζουν τον εναέριο χώρο ή τις θαλάσσιες διαδρομές, τα παγκόσμια δίκτυα logistics πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα.

Οι πρόσφατες διαταραχές έχουν αναγκάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να εκτρέψουν τα πλοία τους ή να αποφύγουν εντελώς ορισμένες διαδρομές. Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους χρόνους μεταφοράς και το κόστος μεταφοράς, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις ήδη πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι διαταραχές στις ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές στην περιοχή έχουν επίσης συμβάλει στην αύξηση των ναύλων μεταφοράς εμπορευμάτων και στη μείωση της χωρητικότητας φορτίου σε βασικές διαδρομές.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται στις μεταφορές. Οι αλυσίδες εφοδιασμού για βιομηχανικά υλικά, χημικά και ενεργειακά προϊόντα μπορούν επίσης να επηρεαστούν.

Όταν οι χρόνοι παράδοσης αυξάνονται ή η χωρητικότητα φορτίου μειώνεται, οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην προμήθεια αγαθών και υψηλότερο κόστος προμηθειών.

Πιέσεις στις τιμές των λιπασμάτων και των τροφίμων

Ένας άλλος τομέας ανησυχίας είναι η αγορά λιπασμάτων, όπου η Μέση Ανατολή είναι σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας. Τα λιπάσματα αποτελούν βασικές εισροές για τη γεωργία, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαταραχές στον εφοδιασμό μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα το παγκόσμιο κόστος παραγωγής τροφίμων.

Εάν οι τιμές των λιπασμάτων αυξηθούν, οι αγρότες αντιμετωπίζουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι αυξήσεις μπορούν να μετακυλιστούν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για τα γεωργικά προϊόντα.

Οι λιανοπωλητές προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των τροφίμων της Ευρώπης.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων παραμένουν ευαίσθητες στις αλλαγές στις αγορές ενέργειας και λιπασμάτων, καθώς και οι δύο επηρεάζουν τη γεωργία, τις μεταφορές και την επεξεργασία τροφίμων. Η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια θα μπορούσε επομένως να ενισχύσει τις υπάρχουσες πιέσεις στις τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές τροφίμων.

Αυξανόμενη αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές και χονδρέμποροι έχουν διαφοροποιήσει τις στρατηγικές προμήθειας τα τελευταία χρόνια και έχουν αναπτύξει εναλλακτικές οδούς αποστολής για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους. Ωστόσο, οι βιομηχανικοί όμιλοι λένε ότι το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει ευάλωτο σε διαταραχές σε μεγάλους διαδρόμους μεταφορών και αγορές βασικών προϊόντων.

Εάν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έναν συνδυασμό υψηλότερου ενεργειακού κόστους, ακριβότερης εφοδιαστικής αλυσίδας και περιορισμένων γεωργικών προμηθειών. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να ασκήσουν συνεχή πίεση στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και στις τιμές καταναλωτή, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με την ενέργεια, τις μεταφορές και την παραγωγή τροφίμων.

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, η κατάσταση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σημασία της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ασφαλών διεθνών ναυτιλιακών οδών.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επιμένουν, οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές, την προμήθεια και τη σταθερότητα της αγοράς.