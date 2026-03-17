17.03.2026 | 07:40
Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από σήμερα – Τα αιτήματά τους
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 11:00

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανοίγει μια νέα περίοδο αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση εισάγει σημαντικούς πληθωριστικούς κινδύνους που προκύπτουν, κυρίως, από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις αγορές εφοδιαστικής, σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι τιμές του πετρελαίου έχουν ήδη αυξηθεί απότομα μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Εάν το ενεργειακό σοκ συνεχιστεί για αρκετούς μήνες, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έως και μία ποσοστιαία μονάδα στην Ευρώπη, ασκώντας ανοδική πίεση στα επιτόκια και διαβρώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Οι οργανισμοί λιανικής και χονδρικής πώλησης λένε ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στις αγορές ενέργειας, την παραγωγή τροφίμων και την παγκόσμια εφοδιαστική, με συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη.

Η κλιμάκωση που αφορά το Ιράν έχει ήδη προσθέσει αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές. Βασικές εμπορικές οδοί και αγορές βασικών προϊόντων που συνδέονται με την περιοχή βρίσκονται υπό πίεση, δημιουργώντας τον κίνδυνο υψηλότερου κόστους σε όλες τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν.

Αγορές ενέργειας και παγκόσμιες εμπορικές οδοί

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν γρήγορα στην αστάθεια στην περιοχή. Το Στενό του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους ναυτιλιακούς διαδρόμους στον κόσμο, μεταφέρει περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στην κυκλοφορία μέσω του στενού μπορεί να επηρεάσει γρήγορα τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων και το κόστος εφοδιαστικής.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη συμβάλει στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και στην αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει άμεσα το κόστος μεταφορών, παραγωγής και λιανικής πώλησης.

Δεν είναι όμως μόνο το πετρέλαιο. Οι αναλυτές, σύμφωνα με το retail-insight-network.com, προειδοποιούν ότι η παρατεταμένη διαταραχή των ναυτιλιακών οδών του Κόλπου θα μπορούσε να περιορίσει την προμήθεια καυσίμων και να αυξήσει τις τιμές για τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας επηρεάζει επίσης τις μεταφορές και την εφοδιαστική. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τις διαδρομές και να εφαρμόζουν πρόσθετες χρεώσεις που συνδέονται με το κόστος καυσίμων και τους κινδύνους ασφαλείας, γεγονός που αυξάνει το κόστος μεταφοράς αγαθών στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Αυτές οι πιέσεις μπορούν τελικά να φτάσουν στους λιανοπωλητές μέσω υψηλότερου κόστους διανομής και περιορισμένων περιθωρίων κέρδους.

Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και κόστος εφοδιαστικής

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Όταν οι συγκρούσεις επηρεάζουν τον εναέριο χώρο ή τις θαλάσσιες διαδρομές, τα παγκόσμια δίκτυα logistics πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα.

Οι πρόσφατες διαταραχές έχουν αναγκάσει τις ναυτιλιακές εταιρείες να εκτρέψουν τα πλοία τους ή να αποφύγουν εντελώς ορισμένες διαδρομές. Αυτές οι αλλαγές αυξάνουν τους χρόνους μεταφοράς και το κόστος μεταφοράς, ασκώντας πρόσθετη πίεση στις ήδη πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι διαταραχές στις ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές στην περιοχή έχουν επίσης συμβάλει στην αύξηση των ναύλων μεταφοράς εμπορευμάτων και στη μείωση της χωρητικότητας φορτίου σε βασικές διαδρομές.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται στις μεταφορές. Οι αλυσίδες εφοδιασμού για βιομηχανικά υλικά, χημικά και ενεργειακά προϊόντα μπορούν επίσης να επηρεαστούν.

Όταν οι χρόνοι παράδοσης αυξάνονται ή η χωρητικότητα φορτίου μειώνεται, οι χονδρέμποροι και οι λιανοπωλητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στην προμήθεια αγαθών και υψηλότερο κόστος προμηθειών.

Πιέσεις στις τιμές των λιπασμάτων και των τροφίμων

Ένας άλλος τομέας ανησυχίας είναι η αγορά λιπασμάτων, όπου η Μέση Ανατολή είναι σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας. Τα λιπάσματα αποτελούν βασικές εισροές για τη γεωργία, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαταραχές στον εφοδιασμό μπορούν να επηρεάσουν γρήγορα το παγκόσμιο κόστος παραγωγής τροφίμων.

Εάν οι τιμές των λιπασμάτων αυξηθούν, οι αγρότες αντιμετωπίζουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι αυξήσεις μπορούν να μετακυλιστούν μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές για τα γεωργικά προϊόντα.

Οι λιανοπωλητές προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις στον τομέα των τροφίμων της Ευρώπης.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων παραμένουν ευαίσθητες στις αλλαγές στις αγορές ενέργειας και λιπασμάτων, καθώς και οι δύο επηρεάζουν τη γεωργία, τις μεταφορές και την επεξεργασία τροφίμων. Η παρατεταμένη γεωπολιτική αστάθεια θα μπορούσε επομένως να ενισχύσει τις υπάρχουσες πιέσεις στις τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές τροφίμων.

Αυξανόμενη αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές και χονδρέμποροι έχουν διαφοροποιήσει τις στρατηγικές προμήθειας τα τελευταία χρόνια και έχουν αναπτύξει εναλλακτικές οδούς αποστολής για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους. Ωστόσο, οι βιομηχανικοί όμιλοι λένε ότι το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει ευάλωτο σε διαταραχές σε μεγάλους διαδρόμους μεταφορών και αγορές βασικών προϊόντων.

Εάν συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν έναν συνδυασμό υψηλότερου ενεργειακού κόστους, ακριβότερης εφοδιαστικής αλυσίδας και περιορισμένων γεωργικών προμηθειών. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να ασκήσουν συνεχή πίεση στις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και στις τιμές καταναλωτή, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με την ενέργεια, τις μεταφορές και την παραγωγή τροφίμων.

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια εμπορικά δίκτυα, η κατάσταση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη σημασία της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των ασφαλών διεθνών ναυτιλιακών οδών.

Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επιμένουν, οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές, την προμήθεια και τη σταθερότητα της αγοράς.

E.E.: Η ενεργειακή κρίση διχάζει (ξανά) τους 27

Τι σχέση έχει ο καρκίνος με την καρδιά; Τι «βλέπει» η AI;

Αναφορές ότι οι IDF στοχοποίησαν τον Λαριτζανί

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Εν μέσω πολέμου 15.03.26

Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Κικίλιας: Αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών – «Στηρίζουμε τους ανθρώπους της θάλασσας»
Τι αναφέρει το ΦΕΚ 17.03.26

«Ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα ης Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας», είπε ο Βασίλης Κικίλιας καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για αύξηση του επιδόματος ανεργίας των ναυτικών

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ – Αναστέλλεται η αντιεμβολιαστική πολιτική της κυβέρνησης
Κόσμος 17.03.26

Δικαστής της Μασαχουσέτης έκρινε ότι η σημερινή αμερικανική κυβέρνηση των ΗΠΑ «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους και εμπόδισε - τουλάχιστον προσωρινά - την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε ο Τραμπ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «χάρισε» μια πρώτη γεύση από τον Dune: Part Three
Έρχεται! 17.03.26

Λίγες ώρες μετά το δύσκολο βράδυ που είχε στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στην δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από το έπος του Ντενί Βιλνέβ Dune: Part Three.

Φροίξος Φυντανίδης
Απεργούν οι γιατροί του ΕΣΥ την Τετάρτη – Διήμερο κινητοποιήσεων στην Υγεία
Ελλάδα 17.03.26

Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων - ΟΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών

Φήμες για παράλληλη σχέση του Εμπαπέ με ηθοποιό και influencer
Αθλητισμός & Σπορ 17.03.26

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά ο Κιλιάν Εμπαπέ, όχι για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά για την προσωπική του ζωή, καθώς νέα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα «έπαιζε» σε... διπλό ταμπλό.

Κρήτη: Ξεκινά η δίκη για τον φρικτό θάνατο του 3χρονου Άγγελου
Κρήτη 17.03.26

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκινάει σήμερα, Τρίτη 17/3, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.

Το άγχος κατά την πρώιμη παιδική ηλικία συνδέεται με πεπτικά προβλήματα – Τι έδειξαν μελέτες
Υγεία 17.03.26

Οι μελέτες δείχνουν ότι το άγχος στην πρώιμη ζωή μπορεί να διαμορφώσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας εντέρου και εγκεφάλου και να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη γαστρεντερική λειτουργία.

Μαξίμου gate: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι θα λογοδοτήσει για τις υποκλοπές
Editorial 17.03.26

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι δεν μπορεί άλλο να συγκαλύπτει την ευθύνη της για τις υποκλοπές και πλέον ό,τι λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Athens Features in Time Out’s 2026 Ranking
English edition 17.03.26

To compile the ranking, Time Out surveyed more than 24,000 residents across 150 cities in 42 languages, asking locals about dozens of factors shaping urban life — including food, nightlife, culture, affordability, happiness, community and overall atmosphere

Κουτσούμπας: Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης ζήτησε και έδωσε συγκατάθεση για τις υποκλοπές, είναι στις βασικές αρχές του τέτοιες πρακτικές
Πολιτική Γραμματεία 17.03.26

Ο πρωθυπουργός «εκτός από πολιτικές έχει και ποινικές ευθύνες» για το σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας δηλώνοντας πεπεισμένος ότι ο ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ηθικός αυτουργός. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση γιατί ψήφισε το θεσμικό πλαίσιο για τις παρακολουθήσεις, αλλά και γιατί δεν στήριξε τη διερεύνηση της υπόθεσης για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Αναλύει το πολιτικό σκηνικό, απορρίπτοντας τους φόβους περί ακυβερνησίας. «Το σύστημα πάντα βρίσκει διέξοδο» λέει, ενώ προεξοφλεί την αποχώρηση Μητσοτάκη από την ηγεσία της ΝΔ. Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης Κουτσούμπα.

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

