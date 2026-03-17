16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι τραπεζίτες της Ευρώπης
Inbox 17 Μαρτίου 2026, 00:42

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι τραπεζίτες της Ευρώπης

Μάχη εκατομμυρίων στις τράπεζες – Ο Ορσέλ της UniCredit φτάνει τις αποδοχές του Ερμότι της UBS

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η μάχη για την κορυφή των αμοιβών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα γίνεται ολοένα πιο έντονη. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, μπήκε πλέον στο ίδιο «κλαμπ» με τον επικεφαλής της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, καθώς το πακέτο αποδοχών του για το 2025 άγγιξε τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη δεν αποτυπώνει μόνο την προσωπική επιτυχία του Ιταλού τραπεζίτη, αλλά και την ευρύτερη επιστροφή των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης στο προσκήνιο μετά από χρόνια κρίσης και αναδιάρθρωσης.

Ο Ορσέλ έλαβε αύξηση μισθού 24% από το 2024, ξεπερνώντας την Άνα Μποτίν της Santander — η οποία κέρδισε 14,8 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι — για πρώτη φορά από τότε που εντάχθηκε στην UniCredit με έδρα το Μιλάνο το 2021, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας, αναφέρουν οι Financial Times.

Η αύξηση μισθού του Ιταλού επικεφαλής τον τοποθετεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον Ερμότι, του οποίου η αμοιβή παρέμεινε σταθερή πέρυσι στα 14,9 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (16,5 εκατομμύρια ευρώ) μετά την πτώση των μετοχών της UBS λόγω των προτάσεων της ελβετικής κυβέρνησης για σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεών της.

Η μείωση του χάσματος στις αμοιβές υπογραμμίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ισπανικές και ιταλικές τράπεζες — που θεωρούνται μεταξύ των προβληματικών παιδιών του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος μετά την οικονομική κρίση του 2008 — έχουν πραγματοποιήσει μια ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια.

Οι τράπεζες από τις δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης αντιπροσωπεύουν πλέον τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της ηπειρωτικής Ευρώπης με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με την Santander να είναι η πιο πολύτιμη στα 141 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει ενισχυθεί σε όλους τους τομείς από την απότομη αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Η UniCredit και η Santander ανακοίνωσαν κέρδη ρεκόρ πέρυσι, χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και τέλη, με τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται κατά περίπου 85% και 130% αντίστοιχα το 2025.

Και οι δύο τράπεζες επιδίωξαν επίσης συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, με την Santander να αγοράζει την βρετανική τράπεζα TSB πέρυσι και να εκποιεί την πολωνική της μονάδα. Εν τω μεταξύ, ο Ορσέλ αντιμετώπισε έντονη πολιτική αντίθεση στις κινήσεις του να αποκτήσει την γερμανική Commerzbank και την εγχώρια ανταγωνίστριά της Banco BPM.

Η στασιμότητα των αποδοχών του Ερμότι υπογραμμίζει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η UBS σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της και υπογραμμίζει πόσο πολιτικά ευαίσθητες έχουν γίνει οι αποδοχές στον ελβετικό χρηματοπιστωτικό τομέα από την εξαγορά της πρώην ανταγωνίστριας Credit Suisse πριν από τρία χρόνια.

Το πακέτο αποδοχών του Ορσέλ για το 2025, το οποίο ήταν υπερδιπλάσιο από το σύνολο του 2022, περιελάμβανε 11,8 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, τα οποία καταβλήθηκαν όλα σε μετοχές και αναβλήθηκαν για οκτώ χρόνια. Η μέγιστη αμοιβή του για το 2026 θα παραμείνει αμετάβλητη στα 16,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας.

Ο Ορσέλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την Santander, αφού ένα ισπανικό δικαστήριο του επιδίκασε 43,5 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημίωση το 2023 για την ακυρωθείσα προσφορά της Santander το 2018 να τον κάνει διευθύνοντα σύμβουλο. Η Santander ασκεί έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Σ. Σ. Βενκατακρίσναν της Barclays πληρώθηκε περισσότερο από τον Ορσέλ και τον Ερμότι πέρυσι, λαμβάνοντας ένα πακέτο αποδοχών ρεκόρ 15 εκατομμυρίων λιρών (17,4 εκατομμυρίων ευρώ).

Σε αντίθεση με τις τράπεζες που ρυθμίζονται από την ΕΚΤ, οι βρετανικές και ελβετικές τράπεζες δεν περιορίζονται από ένα ανώτατο όριο στα μπόνους των τραπεζιτών, με τους κανόνες της ΕΕ να ορίζουν ότι τα μπόνους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του σταθερού μισθού.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να αμείβονται σημαντικά λιγότερο από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, όπου τα κορυφαία στελέχη έλαβαν επίσης μεγαλύτερες αποδοχές μετά από μια άνοδο των τιμών των μετοχών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η JPMorgan Chase έδωσε στον διευθύνοντα σύμβουλο Τζέιμι Ντίμον το ποσό ρεκόρ των 43 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs κέρδισε 47 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup έλαβε 42 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΟΤ

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Side quests: Είναι το μυστικό για περισσότερη χαρά και ζωντάνια στην καθημερινότητα;

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην βρετανική Telegraph για τη διεθνή ναυτιλία και τον πόλεμο στο Ιράν

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι
Serie A 22.02.26

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι

LIVE: Αταλάντα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Νάπολι για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Τζούλη Καλημέρη
Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά
Μέση Ανατολή 17.03.26

Λίβανος: Κοινή δήλωση κατά της κλιμάκωσης της βίας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία και Καναδά

Τουλάχιστον 880 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, τόσο στα νότια της χώρας όσο και στη Βηρυτό. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οι εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις
Ελλάδα 17.03.26

Απάτη με επιδοτήσεις στο Ρέθυμνο: Δήλωσαν χιλιάδες ανύπαρκτα αιγοπρόβατα για να πάρουν αποζημιώσεις

Χιλιάδες αιγοπρόβατα που δεν βρέθηκαν ποτέ σε έλεγχο δήλωσαν τρεις κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο - Οι αρχές αναμένεται να ενημερώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Διεύθυνση Γεωργίας και την ΑΑΔΕ για να πραγματοποιήσουν την δική τους έρευνα.

Σύνταξη
Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή
Ακαδημαϊκές «τορπίλες» 16.03.26

Ανησυχία στην ΑΣΠΑΙΤΕ για ενδεχόμενο σαμποτάρισμα της ενσωμάτωσης στο ΕΚΠΑ από τη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή

Ανησυχία προκαλεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ η διαφαινόμενη προσπάθεια μερίδας της διορισμένης διοικούσας επιτροπής της Σχολής να «τορπιλιστεί» η συμφωνία για την ενσωμάτωσή στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»
Ποδόσφαιρο 16.03.26

Κρεμονέζε – Φιορεντίνα 1-4: Επιβλητικοί στο ντέρμπι παραμονής οι «Βιόλα»

Τεράστιο βήμα παραμονής στη Serie A έκανε η Φιορεντίνα μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε στο «Τζοβάνι Τζίνι». Οι «Βιόλα» ανέβηκαν στην 16η θέση αφήνοντας ζώνη του υποβιβασμού τη σημερινή τους αντίπαλο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας
Ελλάδα 16.03.26

ΕΛ.ΑΣ.: Ταυτοποιήθηκαν 14 οπαδοί του ΠΑΟΚ που εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία της Τούμπας

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 8 - Οι δράστες επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους και τους εξανάγκασαν να αποχωρήσουν από τα δημοσιογραφικά θεωρία στην Τούμπα

Σύνταξη
Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για τον φίλο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν
Λογικό; 16.03.26

Ο Μάιλς Τέλερ νιώθει περήφανος για την βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ

Λίγες ώρες μετά τη βράβευση του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα Όσκαρ, ο Μάιλς Τέλερ δημοσίευσε μια παλιά, αστεία φωτογραφία με τον φίλο και πρώην συμπρωταγωνιστή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»
Euroleague 16.03.26

Βιλντόζα: «Δεν βλέπω ομάδα που μπορεί να νικήσει τον Ολυμπιακό – Διαφορετικός Παναθηναϊκός με Λεσόρ»

Ο Λούκα Βιλντόζα μίλησε στο «meridiansports» και μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague, ενώ στάθηκε στην σημασία της επιστροφής του Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

Τραμπ: Αν δεν κάναμε πόλεμο στο Ιράν, τώρα θα είχαμε πυρηνικό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι όποιος υποστηρίζει ένα πυρηνικό Ιράν έχει «κάποιο πρόβλημα». Και πως η Τεχεράνη θα χρησιμοποιούσε αμέσως τέτοια όπλα για να «ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ».

Σύνταξη
Ανθρωποειδή ρομπότ: Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο
Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του
Μπάσκετ 16.03.26

Παναθηναϊκός: Στις ΗΠΑ με άδεια ο Κέντρικ Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του

Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και πήρε άδεια για να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραβρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του. Στη διάθεση του Αταμάν για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή
Δημοσιεύματα 16.03.26

Προσπάθεια να ανοίξει δίαυλος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ερίζουν ποιος έκανε την αρχή

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να την προσεγγίσουν και πως η Ουάσιγκτον διαπίστωσε ότι το Ιράν δεν ήταν εύκολος αντίπαλος.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;
In Memoriam 16.03.26

Σκάνδαλο στα Όσκαρ: Γιατί η Μπριζίτ Μπαρντό «αγνοήθηκε» επιδεικτικά;

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ τίμησε όσους έφυγαν από τη ζωή, όχι όμως και την αμφιλεγόμενη ντίβα της Γαλλίας Μπριζίτ Μπαρντό που αγνοήθηκε στο In Memoriam -δεν ήταν η μόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;
Επιστημονική ημερίδα 16.03.26

Κοινωνική πολιτική και προσφυγικό: Τι είναι ο «ασφαλειοποιημένος ανθρωπισμός» και γιατί μας αφορά;

Οι επιστήμονες Δημοσθένης Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος και Νίκος Κουραχάνης, συνεπιμελητές του βιβλίου «Ασφαλειοποιημένος Ανθρωπισμός», μιλάνε στο in ενόψει ημερίδας για το προσφυγικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 16.03.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς

LIVE: Μπρέντφορντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Γουλβς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης
Ελλάδα 16.03.26

Χανιά: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, προκειμένου να απολογηθούν για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν
Κόσμος 16.03.26

Η Διεθνής Αμνηστία ζητά να κατηγορηθούν οι ΗΠΑ για το χτύπημα στο Δημοτικό του Ιράν

Με δημοσίευμά της η Διεθνής Αμνηστία ζητά λογοδοσία από πλευράς ΗΠΑ για το χτύπημα σε δημοτικό σχολείο της Μινάμπ του Ιράν, όπου μαθητές, μαθήτριες, γονείς και δάσκαλοι σκοτώθηκαν από αμερικανικό χτύπημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο
The Telegraph 16.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για λίγα δευτερόλεπτα – Ηχητικό ντοκουμέντο

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε βγει για λίγο από το κτίριο που έπληξε το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και μέλη της οικογένειάς του. Η περιγραφή είναι από Ιρανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι
Μπάσκετ 16.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο εξ αναβολής παιχνίδι

Ποιους παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν Μπαρτζώκας και Γιασικεβίτσιους στο εξ αναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

