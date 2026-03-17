Οι πιο ακριβοπληρωμένοι τραπεζίτες της Ευρώπης

Η μάχη για την κορυφή των αμοιβών στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα γίνεται ολοένα πιο έντονη. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, μπήκε πλέον στο ίδιο «κλαμπ» με τον επικεφαλής της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, καθώς το πακέτο αποδοχών του για το 2025 άγγιξε τα 16,4 εκατομμύρια ευρώ. Η εξέλιξη δεν αποτυπώνει μόνο την προσωπική επιτυχία του Ιταλού τραπεζίτη, αλλά και την ευρύτερη επιστροφή των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης στο προσκήνιο μετά από χρόνια κρίσης και αναδιάρθρωσης.

Ο Ορσέλ έλαβε αύξηση μισθού 24% από το 2024, ξεπερνώντας την Άνα Μποτίν της Santander — η οποία κέρδισε 14,8 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι — για πρώτη φορά από τότε που εντάχθηκε στην UniCredit με έδρα το Μιλάνο το 2021, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας, αναφέρουν οι Financial Times.

Η αύξηση μισθού του Ιταλού επικεφαλής τον τοποθετεί σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον Ερμότι, του οποίου η αμοιβή παρέμεινε σταθερή πέρυσι στα 14,9 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (16,5 εκατομμύρια ευρώ) μετά την πτώση των μετοχών της UBS λόγω των προτάσεων της ελβετικής κυβέρνησης για σημαντική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεών της.

Η μείωση του χάσματος στις αμοιβές υπογραμμίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι ισπανικές και ιταλικές τράπεζες — που θεωρούνται μεταξύ των προβληματικών παιδιών του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος μετά την οικονομική κρίση του 2008 — έχουν πραγματοποιήσει μια ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια.

Οι τράπεζες από τις δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης αντιπροσωπεύουν πλέον τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της ηπειρωτικής Ευρώπης με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, με την Santander να είναι η πιο πολύτιμη στα 141 δισ. ευρώ.

Η απόδοση των ευρωπαϊκών τραπεζών έχει ενισχυθεί σε όλους τους τομείς από την απότομη αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Η UniCredit και η Santander ανακοίνωσαν κέρδη ρεκόρ πέρυσι, χάρη στα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους και τέλη, με τις τιμές των μετοχών τους να αυξάνονται κατά περίπου 85% και 130% αντίστοιχα το 2025.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες περιορίζονται στις αμοιβές από τις Βρυξέλλες

Και οι δύο τράπεζες επιδίωξαν επίσης συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, με την Santander να αγοράζει την βρετανική τράπεζα TSB πέρυσι και να εκποιεί την πολωνική της μονάδα. Εν τω μεταξύ, ο Ορσέλ αντιμετώπισε έντονη πολιτική αντίθεση στις κινήσεις του να αποκτήσει την γερμανική Commerzbank και την εγχώρια ανταγωνίστριά της Banco BPM.

Η στασιμότητα των αποδοχών του Ερμότι υπογραμμίζει τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η UBS σε σύγκριση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της και υπογραμμίζει πόσο πολιτικά ευαίσθητες έχουν γίνει οι αποδοχές στον ελβετικό χρηματοπιστωτικό τομέα από την εξαγορά της πρώην ανταγωνίστριας Credit Suisse πριν από τρία χρόνια.

Το πακέτο αποδοχών του Ορσέλ για το 2025, το οποίο ήταν υπερδιπλάσιο από το σύνολο του 2022, περιελάμβανε 11,8 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, τα οποία καταβλήθηκαν όλα σε μετοχές και αναβλήθηκαν για οκτώ χρόνια. Η μέγιστη αμοιβή του για το 2026 θα παραμείνει αμετάβλητη στα 16,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας.

Ο Ορσέλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την Santander, αφού ένα ισπανικό δικαστήριο του επιδίκασε 43,5 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημίωση το 2023 για την ακυρωθείσα προσφορά της Santander το 2018 να τον κάνει διευθύνοντα σύμβουλο. Η Santander ασκεί έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Σ. Σ. Βενκατακρίσναν της Barclays πληρώθηκε περισσότερο από τον Ορσέλ και τον Ερμότι πέρυσι, λαμβάνοντας ένα πακέτο αποδοχών ρεκόρ 15 εκατομμυρίων λιρών (17,4 εκατομμυρίων ευρώ).

Σε αντίθεση με τις τράπεζες που ρυθμίζονται από την ΕΚΤ, οι βρετανικές και ελβετικές τράπεζες δεν περιορίζονται από ένα ανώτατο όριο στα μπόνους των τραπεζιτών, με τους κανόνες της ΕΕ να ορίζουν ότι τα μπόνους δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του σταθερού μισθού.

Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να αμείβονται σημαντικά λιγότερο από τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, όπου τα κορυφαία στελέχη έλαβαν επίσης μεγαλύτερες αποδοχές μετά από μια άνοδο των τιμών των μετοχών σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η JPMorgan Chase έδωσε στον διευθύνοντα σύμβουλο Τζέιμι Ντίμον το ποσό ρεκόρ των 43 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs κέρδισε 47 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup έλαβε 42 εκατομμύρια δολάρια.

