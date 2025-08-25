newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
24.08.2025 | 23:49
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε πάρκο της Νέας Υόρκης – Ένας νεκρός και 4 τραυματίες
Το Jackson Hole αποκάλυψε τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες
Διεθνής Οικονομία 25 Αυγούστου 2025 | 01:15

Το Jackson Hole αποκάλυψε τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Tο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole, κατέδειξε πόσο δύσκολο είναι το μέλλον για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Η ετήσια συγκέντρωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) των ΗΠΑ στα Βραχώδη Όρη είναι συνήθως μια στιγμή για τους κεντρικούς τραπεζίτες και τους περίεργους φίλους τους να χαλαρώσουν, να συζητήσουν μερικά περίπλοκα οικονομικά θέματα και στη συνέχεια να κάνουν μια πεζοπορία στη σκιά του Γκραντ Τίτον, όπως σκωπτικά αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χρησιμοποίησε την κεντρική του ομιλία για να σηματοδοτήσει ότι η Fed οδεύει προς μείωση των επιτοκίων μόλις στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της τον Σεπτέμβριο

Φέτος, το συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σάββατο, ήταν κατά καιρούς μια τεταμένη υπόθεση και κατέδειξε πόσο δύσκολο είναι το μέλλον για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, χρησιμοποίησε την κεντρική του ομιλία για να σηματοδοτήσει ότι η Fed οδεύει προς μείωση των επιτοκίων μόλις στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με το εάν αυτή είναι η σωστή απόφαση. Ο ίδιος ο Πάουελ σημείωσε ότι η οικονομία έχει θέσει τους αξιωματούχους της Fed σε μια «δύσκολη κατάσταση».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό που εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% — και αυξάνεται — και μια αγορά εργασίας που δείχνει σημάδια αδυναμίας. Αυτή η ανησυχητική πραγματικότητα, η οποία ωθεί την πολιτική σε αντίθετες κατευθύνσεις, επιδεινώνεται από τον υψηλό βαθμό αβεβαιότητας σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες τους επόμενους μήνες.

Αντικρουόμενες τάσεις

«Δεχόμαστε κάποιες αντικρουόμενες τάσεις και αυτό συμβαίνει σε ένα δύσκολο περιβάλλον», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, σε συνέντευξή του στο περιθώριο του συνεδρίου. «Πάντα λέω ότι η πιο δύσκολη δουλειά που έχει η κεντρική τράπεζα είναι να βρει τον σωστό χρόνο σε στιγμές μετάβασης».

Το συνέδριο τόνισε επίσης τις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται στην Fed. Αυτές είναι πιθανό να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό που μπορεί να είναι το πιο σημαντικό ομοσπονδιακό θεσμό που μέχρι στιγμής έχει ξεφύγει από τις προσπάθειές του για αναδιάρθρωση.

Καθώς ο Πάουελ εκφώνησε την ομιλία του το πρωί της Παρασκευής, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, αν δεν παραιτηθεί λόγω πρόσφατων ισχυρισμών ότι διέπραξε απάτη με στεγαστικά δάνεια. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να ασκήσει πιέσεις στην Fed από πολλαπλές οπτικές γωνίες, καθώς ο Τραμπ πιέζει αδιάκοπα για χαμηλότερα επιτόκια.

Τα μέτρα ασφαλείας για την εκδήλωση ήταν αισθητά αυξημένα σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αύξησε την ένταση στη συγκέντρωση. Αστυνομικοί από την Ομοσπονδιακή Αστυνομία, την Αστυνομία των Παρκ των ΗΠΑ και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Τέτον, ορισμένοι με στρατιωτικές στολές και οπλισμένους, ήταν σε διαρκή παρουσία.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να απομακρύνουν ένα άτομο, τον υποστηρικτή του Τραμπ και πολέμιο της Fed, Τζέιμς Φίσμπακ, αφού αντιμετώπισε τον Κουκ στο λόμπι του καταλύματος και έκανε δυνατά ερωτήσεις σχετικά με τη διαμάχη για τα στεγαστικά δάνεια.

Περιθώριο για μείωση από Fed

Ο Πάουελ, σε αυτήν που πιθανότατα ήταν η τελευταία ομιλία του στο Τζάκσον Χολ ως επικεφαλής της Fed, περιέγραψε λεπτομερώς τα θολά μηνύματα που προέρχονται από την οικονομία.

Ενώ η επίδραση των δασμών στις τιμές είναι πλέον ορατή, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν αυτό θα αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό με πιο επίμονο τρόπο, είπε. Χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας – τόσο με τη μειωμένη ζήτηση όσο και με τη μειωμένη προσφορά εργαζομένων – «περίεργη».

Ακόμα και με αυτές τις αβεβαιότητες, ο Πάουελ άνοιξε την πόρτα σε μια μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, αν και δεν ήταν τόσο σαφές μήνυμα όσο στη διάσκεψη του περασμένου έτους. Τότε, η αγορά εργασίας επιδεινωνόταν, αλλά οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό είχαν υποχωρήσει και πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμμερίζονταν την επιθυμία για μείωση σύντομα. Η υποστήριξη δεν είναι τόσο ισχυρή φέτος.

Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός έχει παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, με ορισμένα μέτρα να υποδεικνύουν ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να μεταδίδονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς. Εν τω μεταξύ, ενώ οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, άλλοι δείκτες της αγοράς εργασίας, όπως το χαμηλό επίπεδο ανεργίας, σκιαγραφούν μια πιο σταθερή εικόνα.

Χωρίς να υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία, οι διαφωνίες σχετικά με το πώς να προχωρήσουν στη Fed υποβόσκουν μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Ήδη, δύο διοικητές διαφώνησαν στη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, όταν οι αξιωματούχοι δεν μείωσαν τα επιτόκια. Εάν μειώσουν τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, άλλοι μπορεί να διαφωνήσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως εκτιμά το Bloomberg.

Οι πολιτικές διαφωνίες θα μπορούσαν να ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς ο Τραμπ διορίζει νέους αξιωματούχους σε κενές θέσεις στην Fed και η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο.

Υπό πίεση

Η διαφωνία έρχεται σε μια εποχή που η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει έντονο έλεγχο από τον Λευκό Οίκο. Το θέμα επεισήλθε στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για καφέ, κατά τη διάρκεια των γευμάτων και μεταξύ των συνεδριάσεων, ακόμη και αν δεν υπήρξε πολλή ανοιχτή συζήτηση επί του θέματος κατά τη διάρκεια των επίσημων διαδικασιών του συνεδρίου.

Η Κάρεν Ντίναν, καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και συχνή συμμετέχουσα στο συνέδριο, δήλωσε ότι δεν εξεπλάγηκε που οι κεντρικοί τραπεζίτες δεν ήθελαν να εμπλακούν σε συζητήσεις για την πολιτική. Παρόλα αυτά, είπε ότι το συνέδριο έθεσε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να προσεγγίζονται τα οικονομικά ζητήματα με τη συνολική εικόνα.

«Φέτος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε μια σειρά από εργασίες που βασίζονται σε καλά οικονομικά, γραμμένες από ανθρώπους που είναι εξέχοντες ειδικοί», είπε η Ντίναν. «Δεν πρόκειται για προβλήματα που μπορούν να λυθούν σκεπτόμενοι τη διαίσθησή μας ή μιλώντας απλώς σε έναν κύκλο ανθρώπων γύρω μας — πραγματικά χρειαζόμαστε αυτό το είδος εμπειρογνωμοσύνης».

Ένα Νέο Πλαίσιο

Ένα ζήτημα που έλαβε λιγότερη προσοχή ήταν το νέο πλαίσιο που παρουσίασε ο Πάουελ στην ομιλία του.

Το έγγραφο, το οποίο θα καθοδηγήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς επιδιώκουν τους στόχους τους για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, αποτελεί το αποκορύφωμα μιας μηνιαίας αναθεώρησης του προηγούμενου, που εφαρμόστηκε το 2020. Η νέα στρατηγική αφαιρεί μέρος της διατύπωσης που επικεντρώνονταν πιο στενά στην πρόκληση του επίμονα χαμηλού πληθωρισμού πριν από την πανδημία.

Πρόκειται για μια επιστροφή στα βασικά και δίνει τη δυνατότητα στην Fed να επικεντρωθεί πιο ξεκάθαρα στις εντολές της για μέγιστη απασχόληση και σταθερές τιμές, δήλωσε η Καρολίν Πφλόιγκερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής Harris του Πανεπιστημίου του Σικάγο.

Στις παρατηρήσεις του, ο Πάουελ «τόνισε ότι η δουλειά του είναι ο πληθωρισμός και η ανεργία, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εντός μιας ανεξάρτητης Fed», είπε η Πφλόιγκερ. «Νομίζω ότι ο κόσμος το εκτιμά αυτό».

Παγκόσμιος αντίκτυπος

Αυτή η εκτίμηση έγινε εμφανής όταν ο Πάουελ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από οικονομολόγους και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο το πρωί της Παρασκευής — και όχι για πρώτη φορά φέτος.

Για αυτούς, η ανεξαρτησία της Fed δεν είναι μόνο θέμα αρχής αλλά και πρακτικότητας, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουάσιγκτον αναπόφευκτα έχουν συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από κάθε προσδοκία.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 1% έναντι του δολαρίου μετά τις δηλώσεις του Πάουελ, προσθέτοντας κινδύνους για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, ο οποίος προβλέπεται να μειωθεί στο 1,6% το επόμενο έτος.

«Εάν μια μείωση όντως πραγματοποιηθεί και αντικατοπτρίζει την επιβράδυνση της ανάπτυξης των ΗΠΑ, αυτό πιθανώς σημαίνει επιβράδυνση της ανάπτυξης για τη χώρα, δεδομένου του μεγέθους των ΗΠΑ», δήλωσε ο Maurice Obstfeld, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Peterson για τη Διεθνή Οικονομία και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αναφερόμενος στην ευρωζώνη και σε άλλες οικονομίες.

Πηγή: ΟΤ

