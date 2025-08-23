Τραμπ: Είναι ήδη πολύ αργά για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε νέα κριτική προς τον πρόεδρο της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ αργό» στην απόφασή του να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων. «Τον αποκαλέσαμε “πολύ αργό” για κάποιο λόγο. Έπρεπε να τα είχε μειώσει πριν από έναν χρόνο», δήλωσε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο.

Σε ένα μπαράζ δηλώσεων, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εταιρεία. Η είδηση οδήγησε τη μετοχή της Intel σε άνοδο άνω του 6%, ενώ η εταιρεία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο για την εξέλιξη. Η συγκεκριμένη κίνηση σηματοδοτεί αλλαγή στάσης για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση του νέου διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Λιπ-Μπου Ταν, επικαλούμενος τους δεσμούς του με κινεζικές εταιρείες.

Η ομοσπονδιακή στήριξη προστίθεται στη πρόσφατη επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη SoftBank Group, η οποία θεωρήθηκε ένδειξη εμπιστοσύνης προς την αμερικανική εταιρεία. Σύμφωνα με αναλυτές, η κρατική παρέμβαση ενδέχεται να προσφέρει στην Intel την απαραίτητη ευελιξία για να ανακάμψει. Ο Λιπ-Μπου Ταν, που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, καλείται να αντιστρέψει την πορεία της εταιρείας, η οποία το 2024 κατέγραψε ετήσια ζημία 18,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την πρώτη από το 1986.

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ανέφερε στο CNBC ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Intel δεν έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση για την παραχώρηση ποσοστού 10%, διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις βρίσκονται «σε εξέλιξη». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ταν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αργότερα εντός της ημέρας.

Ουκρανία

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, ο Τραμπ ανέφερε ότι εντός δύο εβδομάδων θα έχει σαφέστερη εικόνα για το αν είναι εφικτή η πρόοδος στην προσπάθειά του να τερματίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα. «Δεν είμαι ευχαριστημένος» με καμία πτυχή της προσπάθειας για την εξεύρεση ειρήνης, σημείωσε, μία εβδομάδα μετά τις συνομιλίες που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Υπάρχει ένα τεράστιο μίσος εκεί», σχολίασε ο Τραμπ. «Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξέρουμε προς τα πού θα κινηθώ». Πρόσθεσε ότι τότε θα αποφασίσει αν θα επιβάλει «μαζικές κυρώσεις» ή αν δεν θα προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Τέλος, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την εκστρατεία του κατά της εγκληματικότητας, με επόμενο σταθμό το Σικάγο. «Το Σικάγο είναι ένα χάος», δήλωσε κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στο Οβάλ Γραφείο.

Πηγή: ΟΤ