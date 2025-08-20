newspaper
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ
Διεθνής Οικονομία 20 Αυγούστου 2025 | 21:13

Κλιμακώνει την επίθεση κατά της Fed ο Τραμπ – Ζητά την παραίτηση μέλους του ΔΣ

Ο Τραμπ κάλεσε την Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, να παραιτηθεί

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed (Federal Reserve), να παραιτηθεί, μετά την παρέμβαση του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Κατοικιών (FHFA), Μπιλ Πούλτε, ο οποίος ζήτησε έρευνα για τα στεγαστικά δάνεια της Κουκ, εντείνοντας για ακόμη μία φορά την πίεση προς την κεντρική τράπεζα.

Ο Μπιλ Πούλτε, στενός συνεργάτης του Τραμπ, προέτρεψε τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διερευνήσει την Κουκ για δύο στεγαστικά δάνεια. Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση του νομικού ελέγχου σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα», επικαλούμενος τους ισχυρισμούς του Πούλτε, ενώ ο επικεφαλής της FHFA ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι κατηγορίες δίνουν στον Τραμπ «αφορμή να την απολύσει».

Σε επιστολή του προς την Μπόντι και τον αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Εντ Μάρτιν, στις 15 Αυγούστου, ο Πούλτε υποστήριξε ότι η Κουκ ενδέχεται να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Η επιστολή, που δημοσιοποιήθηκε από το Bloomberg News, αναφέρει ότι η Κουκ «πλαστογράφησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, διαπράττοντας πιθανώς απάτη με στεγαστικά δάνεια».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικεντρωθεί σε κατηγορίες για απάτη με στεγαστικά δάνεια και εναντίον άλλων υψηλόβαθμων Δημοκρατικών, όπως ο γερουσιαστής της Καλιφόρνια, Άνταμ Σιφ, και η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Επέκταση της πίεσης στη Fed

Η παραπομπή της Κουκ συγκαταλέγεται μεταξύ των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Τραμπ στη Fed, την ώρα που τόσο ο ίδιος, όσο και οι σύμμαχοί του ασκούν πίεση στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για μείωση των επιτοκίων και στον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και παραμένει ασαφές εάν η Μπόντι θα ξεκινήσει έρευνα.

Μια ενδεχόμενη παραίτηση της Κουκ θα δημιουργούσε άλλη μια κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve για τον Τραμπ. Τα έγγραφα της παραπομπής δείχνουν ότι η Κουκ έλαβε ένα 15ετές δάνειο 203.000 δολαρίων για ακίνητο στο Αν Άρμπορ του Μίσιγκαν, στις 18 Ιουνίου 2021, με τον όρο να το χρησιμοποιήσει ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον ένα έτος. Στις 2 Ιουλίου 2021, έλαβε δεύτερο, 30ετές δάνειο ύψους 540.000 δολαρίων για ακίνητο στην Τζόρτζια, δηλώνοντας και αυτό ως κύρια κατοικία. Ο Πούλτε επισύναψε επίσης αγγελία ενοικίασης για το ακίνητο στην Τζόρτζια, υποστηρίζοντας ότι «προοριζόταν για επενδυτική χρήση και όχι ως κύρια κατοικία».

Η Κουκ, που διορίστηκε στη Federal Reserve από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας.

Πηγή: ΟΤ

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Wall Street
Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Τέταρτη ημέρα απωλειών για S&P 500 – Νέα πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ – Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι
Πότε αναμένεται 20.08.25

Σε τι στοχεύει το ψηφιακό ευρώ - Τι φοβάται η ΕΚΤ και γιατί το χρειάζονται οι Ευρωπαίοι

«Αν δεν παράσχουμε ένα ψηφιακό ισοδύναμο του ευρώ, θα αποτύχουμε να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας ως ΕΚΤ απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε», προειδοποιεί ο Πιέρο Τσιπολόνε

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία ΟΟΣΑ 19.08.25

Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η βορειοδυτική Ευρώπη συλλέγει μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μέσω φόρου στα ακίνητα, η ανατολική και οι Βαλτικές χαμηλότερο, ενώ στον Νότο η εικόνα είναι μεικτή με τάση προς τα υψηλότερα επίπεδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»
Μεγαλώνει η κρίση 19.08.25

Οι δασμοί του Τραμπ σπρώχνουν τη Λατινική Αμερική σε μια νέα «χαμένη δεκαετία»

Με τις οικονομίες ήδη σε επιβράδυνση, η πολιτική προστατευτισμού του Τραμπ πλήττει ανισομερώς τις χώρες της περιοχής, απειλώντας να βαθύνει τη στασιμότητα και να ενισχύσει τις αδυναμίες τους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
Γάζα 21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ
«Τώρα μπορεί» 20.08.25

Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται για μία δραματική αλλαγή ζωής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η 50χρονη σταρ σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πλέον ο Μπραντ Πιτ τελείωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενοχλητικός

Σύνταξη
«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί
Κόσμος 20.08.25

«Ξεσπάθωσε» ο Μεντβέντεφ κατά του Μακρόν: Άμυαλος Γαλάτης πετεινός, βραχνό, αξιολύπητο πουλί

Το έκανε πάλι το «θαύμα» του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ - Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τον Εμανουέλ Μακρόν και «την ιδέα» της αποστολής στρατευμάτων στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του
Σάλος στη χώρα 20.08.25

Ουαλία: Τουρίστες αποσυναρμολόγησαν ιστορικό πέτρινο σταυρό – Σχημάτισαν άστρο του Δαυίδ στη θέση του

Ο κατασκευασμένος από πέτρες σταυρός, μήκους 18 μέτρων, βρισκόταν στη θέση του για τουλάχιστον 50 χρόνια. Οι κάτοικοι εργάστηκαν ομαδικά για τον αποκαταστήσουν.

Σύνταξη
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Πόλεμος αναρτήσεων Ζαχαριάδη – Σδούκου για την έξοδο από τα μνημόνια

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη για την αυριανή (21/8) επέτειο της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, το 2018, προκάλεσε ένα υποτιμητικό για τον Αλέξη Τσίπρα σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που δεν έμεινε αναπάντητο

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;
«Το άσπρο μαύρο» 20.08.25

Κασσελάκης στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Είστε υπουργός Υγείας ή υπουργός Προπαγάνδας;

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτελεί ένα μεθοδευμένο σχέδιο. Του αφεντικού του. Ψάχνουν πρωτιές; Τους δίνω. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ντροπή. Πρώτη στη φτωχοποίηση της δημόσιας υγείας», τονίζει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη
Στο νησί των ανέμων 20.08.25

Στη Μύκονο Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα προσκεκλημένοι του ζεύγους Θεοχαράκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε να ξεσκάσει για λίγο και αργά το απόγευμα άφησε την Αθήνα και έτσι ο πρώτος που θα μάθει από πρώτο χέρι τι είπαν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο θα είναι κάποιος… συγγενής του Πέτρου του πελεκάνου.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
