Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις
Διεθνής Οικονομία 06 Μαρτίου 2026, 06:00

Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές θέσεις σε κρίσιμους κλάδους

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη ανάγκη για νέες δεξιότητες και οι αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις διαθέσιμες δεξιότητες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Talent Shortage 2026 της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Manpower, οι δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες και δείχνει ότι σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις ανάγκες της αγοράς

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πολλοί οργανισμοί αναζητούν πλέον εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική, την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτές τις αλλαγές.

Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Ενώ το 2006 περίπου το 40% των εργοδοτών δήλωνε ότι δυσκολεύεται να βρει προσωπικό, το 2026 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 72%.

Η αύξηση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την πανδημία.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη εργαζομένων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης ταλέντων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σλοβακία, όπου το 87% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται.

Ακολουθούν η Ελλάδα και η Ιαπωνία με ποσοστό 84%, ενώ υψηλά ποσοστά εμφανίζουν επίσης η Γερμανία με 83% και η Πορτογαλία με 82%.

Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες τα προβλήματα πρόσληψης είναι σημαντικά μικρότερα. Για παράδειγμα, στην Κίνα το ποσοστό ανέρχεται στο 48%, ενώ χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται και στην Πολωνία, τη Φινλανδία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα έντονη πρόκληση όσον αφορά την επάρκεια εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Οι κλάδοι που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν προσωπικό

Η έλλειψη εργαζομένων δεν επηρεάζει όλους τους κλάδους το ίδιο. Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ο τομέας της πληροφορικής, όπου το 75% των εργοδοτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει κατάλληλους υποψηφίους. Ακολουθούν ο κλάδος της φιλοξενίας και ο τομέας της υγείας, με ποσοστό 74%, καθώς και οι επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 73%.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στις μεγάλες εταιρείες. Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους εμφανίζουν ποσοστό έλλειψης ταλέντων που ξεπερνά το 74%, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία τόσο δυσκολότερο είναι να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες της.

Ποιες δεξιότητες ζητούν οι επιχειρήσεις

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να αναπτύσσουν εφαρμογές και να διαχειρίζονται δεδομένα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γαλλία, όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη εργαζομένων με γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική, αλλά και στον τομέα της μεταποίησης. Παρόμοιες ανάγκες καταγράφονται επίσης σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι ο μοναδικός τομέας με υψηλή ζήτηση. Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μηχανικούς, ενώ σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Νορβηγία παρατηρείται σημαντική έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ελλάδα, όπου καταγράφεται μεγάλη ανάγκη για επαγγελματίες στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Πώς προσπαθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

Μπροστά σε αυτή την αυξανόμενη έλλειψη ταλέντων, πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η πιο συνηθισμένη στρατηγική είναι η επένδυση στην εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 27% των εργοδοτών δηλώνει ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης του προσωπικού. Ακολουθούν άλλες λύσεις, όπως η μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας (20%) και η αύξηση των μισθών (19%).

Η αναζήτηση νέων υποψηφίων εκτός της εταιρείας βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 18%, γεγονός που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις προτιμούν να επενδύσουν στο υπάρχον προσωπικό τους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Markets
Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Το ντόμινο της κρίσης: Από τη Διώρυγα του Σουέζ στο καλάθι του καταναλωτή

Η κλιμάκωση της αστάθειας στη Μέση Ανατολή και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από τη Διώρυγα του Σουέζ έως την κορύφωση της απαισιοδοξίας των Ελλήνων καταναλωτών για το οικονομικό τους μέλλον.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα
Ευλογιά προβάτων 06.03.26

Εντατικά μέτρα αστυνόμευσης για τους κτηνοτρόφους αλλά μόνο ένα εργαστήριο για μοριακά τεστ λίγο πριν το Πάσχα

Πορεία προς το άγνωστο θυμίζει η ευλογιά των προβάτων έναν μήνα πριν από το Πάσχα ενώ τα εργαλεία αντιμετώπισης παραμένουν ανεπαρκή,. Για το θέρμα μιλούν στο in: o αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Θανάσης Γελασάκης, ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης και η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, Βασιλική Ζαφειροπούλου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Η Volkswagen κατασκεύασε στρατιωτικά οχήματα εν μέσω οικονομικής πίεσης
Οικονομική πίεση 06.03.26

Η Volkswagen το ρίχνει στα στρατιωτικά οχήματα

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό υπό οικονομική πίεση, εξετάζει τη δυνατότητα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων στο εργόστάσιό της στο Οσναμπρουκ.

Σύνταξη
Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Ιράν 06.03.26

«Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».

Σύνταξη
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
