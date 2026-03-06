Έλλειψη ταλέντων στην Ευρώπη: Οι θέσεις εργασίας που δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν οι επιχειρήσεις

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, η αυξανόμενη ανάγκη για νέες δεξιότητες και οι αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις διαθέσιμες δεξιότητες των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έκθεση Global Talent Shortage 2026 της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Manpower, οι δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες και δείχνει ότι σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις ανάγκες της αγοράς

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Πολλοί οργανισμοί αναζητούν πλέον εργαζόμενους με εξειδικευμένες γνώσεις στην πληροφορική, την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Ταυτόχρονα, η πανδημία COVID-19 επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό πολλών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να έχει προσαρμοστεί πλήρως σε αυτές τις αλλαγές.

Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Ενώ το 2006 περίπου το 40% των εργοδοτών δήλωνε ότι δυσκολεύεται να βρει προσωπικό, το 2026 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 72%.

Η αύξηση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την πανδημία.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έλλειψη εργαζομένων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά έλλειψης ταλέντων.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σλοβακία, όπου το 87% των εργοδοτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται.

Ακολουθούν η Ελλάδα και η Ιαπωνία με ποσοστό 84%, ενώ υψηλά ποσοστά εμφανίζουν επίσης η Γερμανία με 83% και η Πορτογαλία με 82%.

Αντίθετα, σε ορισμένες χώρες τα προβλήματα πρόσληψης είναι σημαντικά μικρότερα. Για παράδειγμα, στην Κίνα το ποσοστό ανέρχεται στο 48%, ενώ χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται και στην Πολωνία, τη Φινλανδία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα έντονη πρόκληση όσον αφορά την επάρκεια εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Οι κλάδοι που δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν προσωπικό

Η έλλειψη εργαζομένων δεν επηρεάζει όλους τους κλάδους το ίδιο. Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ο τομέας της πληροφορικής, όπου το 75% των εργοδοτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να βρει κατάλληλους υποψηφίους. Ακολουθούν ο κλάδος της φιλοξενίας και ο τομέας της υγείας, με ποσοστό 74%, καθώς και οι επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες με 73%.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στις μεγάλες εταιρείες. Οι επιχειρήσεις με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους εμφανίζουν ποσοστό έλλειψης ταλέντων που ξεπερνά το 74%, γεγονός που υποδηλώνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι μια εταιρεία τόσο δυσκολότερο είναι να καλύψει τις εξειδικευμένες ανάγκες της.

Ποιες δεξιότητες ζητούν οι επιχειρήσεις

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζομένους που μπορούν να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να αναπτύσσουν εφαρμογές και να διαχειρίζονται δεδομένα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γαλλία, όπου υπάρχει σημαντική έλλειψη εργαζομένων με γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορική, αλλά και στον τομέα της μεταποίησης. Παρόμοιες ανάγκες καταγράφονται επίσης σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είναι ο μοναδικός τομέας με υψηλή ζήτηση. Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία υπάρχει μεγάλη ανάγκη για μηχανικούς, ενώ σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Νορβηγία παρατηρείται σημαντική έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ελλάδα, όπου καταγράφεται μεγάλη ανάγκη για επαγγελματίες στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Πώς προσπαθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

Μπροστά σε αυτή την αυξανόμενη έλλειψη ταλέντων, πολλές επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η πιο συνηθισμένη στρατηγική είναι η επένδυση στην εκπαίδευση των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 27% των εργοδοτών δηλώνει ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω της αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης του προσωπικού. Ακολουθούν άλλες λύσεις, όπως η μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο εργασίας (20%) και η αύξηση των μισθών (19%).

Η αναζήτηση νέων υποψηφίων εκτός της εταιρείας βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση, με ποσοστό 18%, γεγονός που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις προτιμούν να επενδύσουν στο υπάρχον προσωπικό τους.