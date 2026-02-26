Ανατροπές στις θέσεις εργασίας φέρνει η γήρανση του πληθυσμού, η ψηφιακή μετάβαση αλλά και η επιστροφή στην «κανονικότητα» μετά το πέρας της πανδημίας Covid-19.

Οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε μια εποχή που η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη αρκετοί κλάδοι στην ΕΕ δυσκολεύτηκαν να καλύψουν κενές θέσεις την περίοδο των απανωτών lockdown.

Η μεταποίηση νούμερο ένα στη λίστα με τις κενές θέσεις εργασίας

Σήμερα, η αγορά εργασίας στη γηραιά ήπειρο διανύει μια περίοδο μετασχηματισμού, όπου η τεχνολογική πρόοδος (AI) και οι δημογραφικές προκλήσεις αναδιαμορφώνουν τη ζήτηση. Παρά την οικονομική αβεβαιότητα, η απασχόληση παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά με σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Ωστόσο, παρά την ανθεκτικότητα της συνολικής αγοράς, ορισμένοι τομείς ζητούν επιτακτικά εργαζόμενους και αγωνίζονται να καλύψουν τα κενά που άφησε η πανδημία.

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι μεταξύ του 2019 – πριν από την πανδημία – και του 2023, οι εργαζόμενοι στη μεταποίηση κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό κενών θέσεων εργασίας, κατά 4,2%.

Στη μεταποίηση, δεν λείπουν μόνο οι εργάτες γραμμής παραγωγής. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε κενές θέσεις εντοπίζονται σε:

Χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων: Υψηλή ζήτηση λόγω της ανάγκης για συνεχή λειτουργία των μονάδων.

Ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί συντήρησης: Κρίσιμοι για την αποφυγή διακοπών στην παραγωγή.

Συγκολλητές και τεχνίτες μετάλλου: Παραδοσιακές ειδικότητες που τείνουν να «εξαφανιστούν» από την αγορά εργασίας.

Η αύξηση ζήτησης υποδηλώνει ότι ο τομέας αντιμετώπισε περισσότερες δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όπως επισημαίνει το Euronews τα «λουκέτα» που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησαν σε τεράστιες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού και σε έξοδο εργαζομένων από τη μεταποιητική βιομηχανία.

Μόλις τα πράγματα επέστρεψαν στην «κανονικότητα», ο κλάδος βίωσε μια ταχεία ανάκαμψη για την επιτάχυνση της παραγωγής και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης – και χρειαζόταν εργαζόμενους για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Οι άλλοι τομείς

Τα επόμενα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας παρατηρήθηκαν σε ρόλους διευθυντών πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης (3%), πωλητών (2,8%), εργατών μεταφορών και αποθήκευσης (2,5%) και άλλων υπαλλήλων γραφείου υποστήριξης (2,4%), σύμφωνα με τη Eurostat.

Η υψηλή ζήτηση για διευθυντικά στελέχη σε αυτούς τους τομείς δείχνει ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ βρίσκονται σε φάση αναθεώρησης της στρατηγικής τους. Με την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εταιρείες ψάχνουν στελέχη που μπορούν να συνδυάσουν την παραδοσιακή διοίκηση με την ανάλυση δεδομένων (data-driven marketing).

Παρά την κυριαρχία των online αγορών, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου αντιμετωπίζει τεράστια δυσκολία στην εύρεση προσωπικού «πρώτης γραμμής». Οι χαμηλοί μισθοί σε συνδυασμό με τα απαιτητικά ωράρια έχουν οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους προς άλλους κλάδους (όπως οι διοικητικές υπηρεσίες), δημιουργώντας ένα μόνιμο κενό στα καταστήματα.

Στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης παρατηρούνται κρίσιμες ελλείψεις σε οδηγούς βαρέων οχημάτων και χειριστές αυτοματοποιημένων συστημάτων αποθήκης.

Οι ελλείψεις αυτές προκαλούν συχνά καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων και αυξάνουν το κόστος των μεταφορικών στην ΕΕ.

Ωστόσο, τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας σε αρκετούς τομείς συρρικνώθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τεχνικούς βιοεπιστημών (-2,6%), στους επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων (-1,7%) και στους προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού (-1,5%).

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες αποδίδουν την πτώση των ποσοστών σε αυτούς τους τομείς εν μέρει στην αύξηση της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή για εξειδικευμένους ρόλους στην επιστήμη των δεδομένων ή τη γονιδιακή θεραπεία, για παράδειγμα, δεν ισχύει απαραίτητα το ίδιο για τις χειρωνακτικές ή αμιγώς ερευνητικές θέσεις εργασίας.

Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων

Αυτή τη στιγμή, οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων (δηλαδή εκεί που οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν προσωπικό) είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Αυστρία. Στην Ελλάδα, το ποσοστό κινείται χαμηλότερα αλλά με έντονη αυξητική τάση στον τουρισμό και τις κατασκευές.

Στη λίστα υπάρχουν και χώρες που θεωρούνται «πύλες εισόδου» λόγω χαμηλότερου κόστους ζωής ή εύκολης εγκατάστασης: