Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οικονομία 23 Φεβρουαρίου 2026, 11:16

Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
A
A
Vita.gr
Έντονο εργασιακό στρες, υψηλή ψυχολογική πίεση, σοβαρές ανισότητες, σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακός εκφοβισμός. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν – εν πολλοίς – το εργασιακό περιβάλλον για την πλειονότητα των εργαζομένων, καθώς περίπου οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν έντονη πίεση στην εργασία τους γεγονός που αντικατοπτρίζει αρνητικά στην οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή.

Το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, με το 87% να αναφέρει ότι εργάζεται συχνά ή πάντα υπό συνθήκες άγχους

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ η ποιότητα της εργασίας δοκιμάζεται στη χώρα μας, την ώρα που η τεχνολογική πρόοδος και οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτούν αναβάθμιση δεξιοτήτων, ψυχολογική ενίσχυση και θεσμική θωράκιση.

Υπό πίεση παλιοί και νέοι εργαζόμενοι

Συγκεκριμένα το 73% των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία του απαιτεί την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, με το 87% να αναφέρει ότι εργάζεται συχνά ή πάντα υπό συνθήκες άγχους.

Το 51% αναγνωρίζει ότι η ψυχολογική πίεση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική του ζωή.

Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά εντατικοποίησης της εργασίας είναι η εκπαίδευση, οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, η μεταποίηση, οι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας και οι μεταφορές.

Η αναλυτική απεικόνιση των στοιχείων είναι ενδεικτική. Το 47% των εργαζομένων ηλικίας 17-34 ετών βιώνει άγχος «πάντα» ή «τις περισσότερες φορές», ποσοστό που αυξάνεται στο 50% για την ηλικιακή ομάδα 35-54 και στο 53% για την ομάδα 55+. Ενδεικτικό είναι ότι το 57% των εργαζομένων 35-54 και το 52% των 55+ παραδέχονται ότι η πίεση στην εργασία επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή εκτός γραφείου.

Xώροι εργασίας και σεξουαλική παρενόχληση

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό. Το φαινόμενο δεν πλήττει μόνο συγκεκριμένες ομάδες αλλά παρουσιάζεται ως δομικό και πολυπαραγοντικό. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι κυρίως η ηλικία (36%), το φύλο (27%), ο σεξουαλικός προσανατολισμός (10%) και η εθνικότητα (7%).

Στις γυναίκες, πρώτο αίτιο αναφέρεται το φύλο (42%), ενώ στους άνδρες κυριαρχεί η ηλικία (35%). Η εθνικότητα καταγράφεται σε υψηλό ποσοστό (15%) στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες μόλις 3%. Στην ηλικιακή ομάδα 17-34 ετών, ο σεξουαλικός προσανατολισμός εμφανίζεται ως παράγοντας παρενόχλησης σε ποσοστό 10%, το υψηλότερο από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρενόχλησης δηλώνονται από εργαζομένους με μεταπτυχιακή ή διδακτορική εκπαίδευση (16%) και από εκείνους με τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση (15%). Οι κάτοχοι υψηλών τίτλων σπουδών αναφέρουν το φύλο ως πρωταρχικό προσδιοριστικό παράγοντα (43%), ακολουθούμενο από την ηλικία (36%) και την εθνικότητα (20%).

Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά εντατικοποίησης της εργασίας είναι η εκπαίδευση (79%), οι επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (77%), η μεταποίηση (76%), οι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας (76%) και οι μεταφορές (72%). Σημαντική ένταση καταγράφεται και στην υγεία (71%), τις κατασκευές (70%) και το λιανεμπόριο (67%).

Η πίεση αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης: από 65% στις μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα), σε 84% στις μεγαλύτερες (250+ άτομα). Αντίστοιχα, το 62% των εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνει ότι η εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική του ζωή, έναντι 41% στις μικρές επιχειρήσεις.

Η επαναλαμβανόμενη εργασιακή πίεση σχετίζεται με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία: επαγγελματική εξουθένωση, διαταραχές ύπνου, μείωση παραγωγικότητας, αύξηση λαθών και απουσιών, ακόμη και πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό μεταφράζεται και σε υψηλό κόστος για τα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης.

Πηγή: ot.gr

