Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οι εργαζόμενοι θέλουν μέτρα πρόληψης, όχι «δωράκια»
Οικονομία 19 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Νέα έρευνα του Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΙΟSH), διαπιστώνει επιδείνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
Spotlight

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία(Ιnstitution for Occupational Safety and Health – IOSH), καλεί τους εργοδότες να λάβουν ουσιαστικά μέτρα πρόληψης για την ψυχική υγεία και ευημερία των εργαζομένων αντί να κουκουλώνουν τα προβλήματα με επικοινωνιακά «δωράκια», προνόμια και κουπόνια.

Ο IOSH λειτουργεί από το 1945 ως επαγγελματικός φορέας για την ασφάλεια και την υγεία, με έδρα τη Βρετανία και 50.000 μέλη σε 130 χώρες. Συνεργάζεται με επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, πραγματοποιώντας έρευνες και χαράσσοντας σχέδια στρατηγικής για την εργασιακή υγεία και ασφάλεια.

Πρόσφατα ο ΙΟSH δημοσίευσε τη «Λευκή Βίβλο» (White Paper), για την ψυχική υγεία και ευημερία του εργατικού δυναμικού. Είναι ένα κείμενο με στοιχεία, θέσεις και προτάσεις, που απευθύνεται σε διεθνείς ηγέτες, κυβερνήσεις και επιμελητήρια.

Τα ευρήματα της «Λευκής Βίβλου» βασίζονται  σε δομημένες συνεντεύξεις με 1059 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων – ανώτερα επιχειρηματικά στελέχη, από 22 χώρες, σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες και αγορές.

Επιδείνωση στην ψυχική υγεία των εργαζομένων

Συνοπτικά τα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής:

  • Οι δύο στους τρεις (67%) υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ανέφεραν αύξηση των αναφορών για προβλήματα υγείας και ευημερίας τους τελευταίους 12 μήνες, με την ψυχική υγεία να αναφέρεται ως ο κύριος παράγοντας.
  • Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες  είναι πιο πιθανό να καταγράψουν αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των εργαζομένων, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες (75% έναντι 63%). Η μεγαλύτερη επιδείνωση καταγράφεται σε εργασιακά περιβάλλοντα στη Μέση Ανατολή και την Ασία, με 83% και 78% των στελεχών επιχειρήσεων να αναφέρουν αύξηση των  προβλημάτων ψυχικής υγείας.
  • Οι ψυχικές διαταραχές, όπως το άγχος, η ανησυχία και η κατάθλιψη, αναγνωρίστηκαν από το 55% των ερωτηθέντων ως η πιο διαδεδομένη πρόκληση που αντιμετωπίζει το σύγχρονο εργατικό δυναμικό.
  •  Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να αναφέρουν αύξηση των προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας των εργαζομένων από τις μικρότερες (72% έναντι 49%). Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο IOSH περιλαμβάνει στις μικρές επιχειρήσεις όσες έχουν από 10 ως 100 άτομα, στις μεσαίες όσες έχουν 101 ως 499 και στις μεγάλες όσες έχουν από 500 εργαζόμενους και πάνω.
  •  Σε διεθνές επίπεδο η μία στις δύο επιχειρήσεις (49%) συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για την υγεία και την ασφάλεια (τραυματισμοί, ασθένειες, ατυχήματα κ.λπ).
  •   Οι τέσσερις στους δέκα (40%) τηρούν αρχεία συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας
  •   Άλλοι τόσοι πραγματοποιούν σε ετήσια ή περιοδική βάση έρευνες για την υγεία και την ευημερία του προσωπικού.
  •   Το 85% των επιχειρήσεων έχουν συγκεκριμένη και δομημένη στρατηγική υγείας και ευημερίας για τους εργαζόμενους.

Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων βρίσκονται «κάτω από τα ραντάρ» των αντίσοιχων ερευνών, αφού το 87% έχουν λιγότερους από 10 εργαζόμενους

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Σύμφωνα με έρευνα του ΕU-OSHA, του επίσημου φορέα της ΕΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), το άγχος, η ανησυχία και η κατάθλιψη αποτελούν το δεύτερο πιο κοινό πρόβλημα υγείας που σχετίζεται με την εργασία και επηρεάζει τους Ευρωπαίους εργαζομένους.

Στην Ευρώπη, η αναφορά σε θέματα ψυχικής υγείας και προκλήσεις στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να συνδέεται με το φόβο του στιγματισμού. Ωστόσο, το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν παράγοντες κινδύνου που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία αγγίζει το 45%. Σύμφωνα με τον EU-OSHA, oι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ατομικό πρόβλημα, αλλά ως οργανωτικό ζήτημα, με δομημένο και συλλογικό τρόπο – όπως όλα τα θέματα ΥΑΕ. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, συνθήκες άγχους βιώνει το 87% των εργαζόμενων.

Παροχές αντί μέτρων πρόληψης

Παρά το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν στρατηγικές για την υγεία και την ευημερία, η IOSH διαπίστωσε ότι αυτές οι στρατηγικές συχνά δεν αντιμετωπίζουν τους παράγοντες που βλάπτουν τους εργαζομένους.

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε διάφορα «προνόμια» life style (π.χ. oνλάιν σεμινάρια, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, εκπτωτικά κουπόνια) και σε εφάπαξ κίνητρα, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό ανεπίλυτα θεμελιώδη ζητήματα όπως ο σχεδιασμός της εργασίας, ο φόρτος εργασίας και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.

Η Λευκή Βίβλος απευθύνει επείγουσα έκκληση για δράση προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ώστε να ενσωματώσουν ρητά τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους εθνικούς κανονισμούς για την ΥΑΕ.

Για τις επιχειρήσεις, το μήνυμα επικεντρώθηκε σε μια προσέγγιση «προτεραιότητας στην πρόληψη», η οποία εμπλέκει τους εργαζομένους στο σχεδιασμό προγραμμάτων ασφάλειας και αντιμετωπίζει την ευημερία ως στρατηγική προτεραιότητα.

Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του

Η επικεφαλής πολιτικής και δημοσίων υποθέσεων του IOSH, Ρουθ Γουίλικινσον, δήλωσε: «Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι οι εργοδότες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι δράσεις και οι επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα – δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος και δεν προλαμβάνουν τη βλάβη».

Για τον λόγο αυτό οι εμπειρογνώμονες του IOSH προτείνουν μια «προληπτική» προσέγγιση, αντί να βασίζονται οι επιχειρήσεις σε μέτρα-χανζαπλάστ.

«Τα ευρήματά μας μεταδίδουν ένα σαφές μήνυμα: το μέλλον της υγείας και της ευημερίας στον χώρο εργασίας δεν μπορεί να βασιστεί σε «προνόμια»,  αφίσες ή συμβολικές πρωτοβουλίες. Η ουσιαστική πρόοδος απαιτεί ολοκληρωμένα συστήματα, πρόληψη των βασικών αιτίων, πολιτιστική αλλαγή και ηγεσία έτοιμη να προχωρήσει από τις φιλοδοξίες σε μετρήσιμες δράσεις», καταλήγει η Γουϊλκινσον.

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα
Αγορά εργασίας 18.02.26

Workmonitor 2026: Δουλεύουν περισσότερο, ελπίζουν λιγότερο οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα

Το κύριο εύρημα της έρευνας Workmonitor 2026 για την Ελλάδα είναι ότι ο ένας στους δύο εργαζόμενους ψάχνει ή έχει δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Για τη Gen Z το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά – Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν
Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 18.02.26

Μισθός 6.000€ και μόνιμη δουλειά στην Ευρώπη - Πολλοί θα θελήσουν, λίγοι θα τα καταφέρουν

Οι Βρυξέλλες ανοίγουν τον δρόμο για μία από τις πιο περιζήτητες καριέρες στην Ευρώπη με ανοιχτό διαγωνισμό που πολλοί θα θελήσουν να συμμετάσχουν λίγοι όμως θα φτάσουν μέχρι την… πηγή.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πού θα ταξιδέψουν οι ‘Ελληνες – Oι Top προορισμοί
Οικονομικές Ειδήσεις 18.02.26

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας - Αυτοί είναι οι Top προορισμοί

Για την Καθαρά Δευτέρα σημαντικός είναι ο αριθμός Ελλήνων ταξιδιωτών που έχει προγραμματίσει τις αποδράσεις του – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του τριημέρου

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό
ΕΛΣΤΑΤ 18.02.26

Σε διπλή μέγγενη τα τρόφιμα: Πληθωριστικές πιέσεις από εσωτερικό και εξωτερικό

Πρόδρομοι δείκτες ανατιμήσεων στα τρόφιμα είναι οι αυξήσεις στα κόστη και τις τιμές παραγωγού, ιδίως στην κτηνοτροφία, καθώς και η άνοδος των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες
Οικονομικές Ειδήσεις 19.02.26

Αναδρομικά έως και 7 ετών για 6 κατηγορίες

Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά και αφορούν κυρίως παλαιούς συνταξιούχους, ασφαλισμένους με μεγάλο εργασιακό βίο, καθώς και όσους είχαν προσωπική διαφορά ή ανοιχτά ζητήματα από τον επανυπολογισμό

Ηλίας Γεωργάκης
Κούβα: Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει το νησί – Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες
Απελπιστική κατάσταση 19.02.26

Η αμερικάνικη τανάλια στραγγαλίζει την Κούβα - Χωρίς φαγητό, καύσιμα και τουρίστες

Η ζωή στην Κούβα σταδιακά σταματά, γράφει το CNN - Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο - Τι ζήτησε από τους Κουβανούς ο πρόεδρος της χώρας της Καραϊβικής, Μιγκέλ Ντίας - Κανέλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βόρεια Κορέα: Παρουσιάζει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές
Είναι «ανίκητο» 19.02.26

Τρομακτικό πυρηνικό όπλο παρουσίασε η Βόρεια Κορέα

«Ανίκητο» χαρακτήρισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την επίσημη παρουσίαση του οποίου επέβλεψε ο ίδιος, σύμφωνα με το KCNA.

Σύνταξη
Ιράν: Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα σύντομα – Σε συναγερμό το Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ 19.02.26

Εκτιμήσεις για αμερικανική επίθεση σύντομα στο Ιράν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ λόγω πιθανής αμερικανικής επίθεσης σύντομα στο Ιράν, καθώς η υπομονή της Ουάσιγκτον «ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λαβρόφ προειδοποιεί εναντίον νέας επίθεσης των ΗΠΑ – «Είναι παιγνίδι με τη φωτιά»
Σεργκέι Λαβρόφ 19.02.26

Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ: «Παιγνίδι με τη φωτιά» μια επίθεση στο Ιράν

«Οι πάντες καταλαβαίνουν πως αυτό είναι παιγνίδι με τη φωτιά», προειδοποιεί ο Σεργκέι Λαβρόφ εναντίον μιας νέας επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, τονίζοντας πως θα είχε σοβαρές συνέπειες.

Σύνταξη
Παραγουάη: Blackout σε μεγάλο μέρος της χώρας εν μέσω καύσωνα με πάνω από 40° Κελσίου
Πάνω από 40° Κελσίου 19.02.26

Blackout εν μέσω καύσωνα στην Παραγουάη

Κομφούζιο στους δρόμους της πρωτεύουσας προκάλεσε το blackout που σημειώθηκε στην Παραγουάη, την οποία πλήττει καύσωνας και η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 40° Κελσίου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο επικεφαλής του στρατού των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική επισκέπτεται το Καράκας
Βενεζουέλα 19.02.26 Upd: 04:33

Στο Καράκας ο στρατηγός επικεφαλής της SOUTHCOM

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο η Λόρα Ντόγκου, αναφερόμενη στην επίσκεψη του διοικητή της SOUTHCOM στο Καράκας, «για να προωθηθεί ο στόχος μιας Βενεζουέλας ευθυγραμμισμένης με τις ΗΠΑ».

Σύνταξη
Στο Ισραήλ μεταβαίνει ο Ρούμπιο εν μέσω εντάσεων με το Ιράν
Συνομιλίες με Νετανιάχου 19.02.26

Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο με το βλέμμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την 28η Φεβρουαρίου ο Μάρκο Ρούμπιο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν.

Σύνταξη
Σουδάν: Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» και «κατά της ανθρωπότητας», καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία
Κοινή ανακοίνωση 19.02.26

Πιθανά «εγκλήματα πολέμου» στο Σουδάν καταγγέλλουν ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία

Για «φρικιαστικές βιαιότητες» εναντίον αμάχων στο Σουδάν, κάνουν λόγο ΕΕ, Καναδάς και Βρετανία, καταγγέλλοντας ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
WSJ 19.02.26

Οι ΗΠΑ φεύγουν από τη Συρία

Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ
Προγράμματα κατάρτισης 19.02.26

ΔΥΠΑ: Ερωτήματα για τη διαχείριση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θέτει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ

Διαφάνεια και λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που διαχειρίζεται η ΔΥΠΑ ζητάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ - ΠΑΝΣΥΠΟ.

Σύνταξη
Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Γουλβς – Άρσεναλ 2-2: Γκέλα στο 90+4′ για τους Κανονιέρηδες

Με αυτογκόλ του Καλαφιόρι η Γουλβς «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας από την Άρσεναλ (2-2) και έκανε τη Μάντσεστερ Σίτι να χαμογελά – Μεγάλη ευκαιρία «χ»αμένη για τους Λονδρέζους που βρέθηκαν μπροστά με δύο γκολ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)
Champions League 19.02.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Το μοιραίο τρίλεπτο (60′- 63′), κόστισε την ήττα (vids)

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε απέναντι στη Λεβερκούζεν, αλλά τα δύο γκολ του Σικ στο μοιραίο τρίλεπτο (60′-63′) της έδωσαν τη νίκη και το προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

