Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026

H εργασιακή ευημερία (workplace wellbeing) μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, όμως διεθνώς θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οργανισμοί που εξετάζουν –με μετρήσιμους όρους – την ευημερία των εργαζομένων και προσφέρουν υπηρεσίες «βελτίωσης του εργασιακού wellbeing», παρουσιάζουν τις νέες τάσεις που «θα καθορίσουν το 2026». Ένας τέτοιος οργανισμός είναι η εταιρεία meQuilibrium, η οποία υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο στη μείωση του εργασιακού άγχους και τη βελτίωση της απόδοσης.

H κουλτούρα του grind ξεθωριάζει

Η νούμερο ένα τάση που ξεχωρίζει για το 2026 είναι ότι «η κουλτούρα της σκληρής δουλειάς ξεθωριάζει». Πρόκειται για το grind culture, όπου grind σημαίνει κυριολεκτικά «αλέθω», και μεταφορικά «τα δίνω όλα / παλεύω / λιώνω», στη δουλειά ή σε ό,τι άλλο επιδίδομαι.

Με την έννοια του grind είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι όσοι ακούν τραπ μουσική (δηλαδή ο μισός πληθυσμός κάτω των 30), αφού οι Έλληνες τράπερς γράφουν συχνά στίχους για το πώς είναι «όλη μέρα μες στο grind».

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της meQuilibrium, τα μοντέλα της υπερεργασίας θεωρούνται όλο και πιο ξεπερασμένα. Το ζητούμενο πλέον είναι η «αειφόρος απόδοση», δηλαδή να δουλεύεις με ανθρώπινους ρυθμούς, χωρίς να εξαντλείς τις δυνάμεις σου.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η «κουλτούρα του grind» βλάπτει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ευημερία. Οι εργαζόμενοι που ταυτίζονται με την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς παρουσιάζουν ποσοστά εξάντλησης (burn out) σχεδόν 50% υψηλότερα από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Ο Andrew Shatté, διευθυντής και συνιδρυτής της meQuilibrium, δήλωσε ότι η εμπειρία του από τη συνεργασία με εκατοντάδες επιχειρήσεις δείχνει ότι η υπερβολική εργασία δεν ωφελεί ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι με υψηλή απόδοση δουλεύουν με προσήλωση, αλλά προστατεύουν και την ευημερία τους. Οι εταιρείες που εστιάζουν στην ανθεκτικότητα και την υποστήριξη των εργαζομένων από τους προϊστάμενους (manager support), επιτυγχάνουν ισχυρότερα και πιο βιώσιμα αποτελέσματα.

Η κόπωση στον τομέα της υγείας βαθαίνει

Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι οι λιγότερο πιθανό να πιστεύουν στη συνεχή αυτοβελτίωση, μια αλλαγή που συνδέεται με τη χρόνια εξάντληση και την απογοήτευση από τις συνθήκες εργασίας. Μόνο το 42,9% του προσωπικού υγείας συμφώνησε ότι η συνεχής ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την επιτυχία, σε σύγκριση με το 66,9% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Adam Perlman, διευθυντής και συνιδρυτής της meQuilibrium, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως ένδειξη ότι η μακροχρόνια πίεση έχει υπονομεύσει το ηθικό των εργαζομένων. Ανέφρερε ότι πολλοί επαγγελματίες του τομέα της υγείας έχουν αποστασιοποιηθεί μετά από χρόνια πίεσης και έλλειψης προσωπικού, προειδοποιώντας ότι οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν επιεγόντως μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της αναγνώρισης και των ευκαιριών ανάπτυξης, εάν θέλουν να προστατεύσουν τη διατήρηση του προσωπικού τους.

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι λεγόμενοι «εργαζόμενοι εκτός γραφείου», εκείνοι που απασχολούνται στη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανικό εμπόριο και την περίθαλψη, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων στη μεταποίηση δήλωσαν ότι πιστεύουν στη συνεχή βελτίωση, τοποθετώντας τους ακριβώς πίσω από τον τομέα της τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις που δίνουν κίνητρα εξέλιξης στους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής», είναι εκείνες που θα ωφεληθούν περισσότερο. Οι εταιρείες που επενδύουν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού που δουλεύει σε θέσεις «εκτός γραφείου», μπορούν να βελτιώσουν τόσο την αφοσίωση όσο και την καινοτομία.

Η ανθεκτικότητα γίνεται κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για το εργατικό δυναμικό

Η τέταρτη τάση που εντοπίζει η meQuilibrium είναι η αυξανόμενη αναγνώριση ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασιακή ζωή. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι με υψηλότερη ανθεκτικότητα παρουσιάζουν 66% μεγαλύτερη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης και είναι 33% πιο πιθανό να πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους θα ανταμειφθούν.

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας θα γίνει καθοριστικό μέρος του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού το 2026, λόγω της αποδεδειγμένης σύνδεσής της με την απόδοση και τη διατήρηση του προσωπικού. Ανέφερε ότι οι διευθυντές είναι το κλειδί για αυτή την επιτυχία, καθώς έρευνες δείχνουν ότι η υποστηρικτική διοίκηση μπορεί να μειώσει την επαγγελματική εξουθένωση κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Μια νέα αντίληψη για την απόδοση

Η έκθεση της meQuilibrium καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παραγωγικότητα, η ανθεκτικότητα και η ευεξία είναι πλέον αδιαχώριστες. Οι εργοδότες που συνεχίζουν να βασίζονται σε πολλές ώρες εργασίας και διαχείριση του προσωπικού με βάση την πίεση, διατρέχουν τον κίνδυνο υψηλότερης κινητικότητας, αυξημένων απουσιών λόγω ασθένειας και χαμηλής αφοσίωσης.

Όπως παρατήρησε ο Shatté, η βιώσιμη απόδοση εξαρτάται από την ισορροπία και όχι από την αντοχή. Οι οργανισμοί που προστατεύουν την ευεξία και επενδύουν στην ανάκαμψη, είπε, θα είναι αυτοί που θα ευδοκιμήσουν το επόμενο έτος.