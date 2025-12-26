newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026
Οικονομία 26 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Εργασιακή ευημερία: Τέσσερις τάσεις που θα αναδιαμορφώσουν το εργατικό δυναμικό το 2026

Η πολλή δουλειά δεν τρώει μόνο τον αφέντη, τρώει και τον εργαζόμενο, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα. Η «grind culture», η κουλτούρα της υπερεργασίας, είναι συνταγή αποτυχίας διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

H εργασιακή ευημερία (workplace wellbeing) μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι ιδιαίτερα προβεβλημένη, όμως διεθνώς θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οργανισμοί που εξετάζουν –με μετρήσιμους όρους – την ευημερία των εργαζομένων και προσφέρουν υπηρεσίες «βελτίωσης του εργασιακού wellbeing», παρουσιάζουν τις νέες τάσεις που «θα καθορίσουν το 2026». Ένας τέτοιος οργανισμός είναι η εταιρεία meQuilibrium, η οποία υποστηρίζει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο στη μείωση του εργασιακού άγχους και τη βελτίωση της απόδοσης.

H κουλτούρα του grind ξεθωριάζει

Η νούμερο ένα τάση που ξεχωρίζει για το 2026 είναι ότι «η κουλτούρα της σκληρής δουλειάς ξεθωριάζει». Πρόκειται για το grind culture, όπου grind σημαίνει κυριολεκτικά «αλέθω», και μεταφορικά «τα δίνω όλα / παλεύω / λιώνω», στη δουλειά ή σε ό,τι άλλο επιδίδομαι.

Με την έννοια του grind είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι όσοι ακούν τραπ μουσική (δηλαδή ο μισός πληθυσμός κάτω των 30), αφού οι Έλληνες τράπερς γράφουν συχνά στίχους για το πώς είναι «όλη μέρα μες στο grind».

Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της meQuilibrium, τα μοντέλα της υπερεργασίας θεωρούνται όλο και πιο ξεπερασμένα. Το ζητούμενο πλέον είναι η «αειφόρος απόδοση», δηλαδή να δουλεύεις με ανθρώπινους ρυθμούς, χωρίς να εξαντλείς τις δυνάμεις σου.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η «κουλτούρα του grind» βλάπτει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ευημερία. Οι εργαζόμενοι που ταυτίζονται με την κουλτούρα της σκληρής δουλειάς παρουσιάζουν ποσοστά εξάντλησης  (burn out) σχεδόν 50% υψηλότερα από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Ο Andrew Shatté, διευθυντής και συνιδρυτής της meQuilibrium, δήλωσε ότι η εμπειρία του από τη συνεργασία με εκατοντάδες επιχειρήσεις δείχνει ότι η υπερβολική εργασία δεν ωφελεί ούτε το ανθρώπινο δυναμικό ούτε τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι με υψηλή απόδοση δουλεύουν με προσήλωση, αλλά προστατεύουν και την ευημερία τους. Οι εταιρείες που εστιάζουν στην ανθεκτικότητα και την υποστήριξη των εργαζομένων από τους προϊστάμενους (manager support), επιτυγχάνουν ισχυρότερα και πιο βιώσιμα αποτελέσματα.

Η κόπωση στον τομέα της υγείας βαθαίνει

Η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας είναι οι λιγότερο πιθανό να πιστεύουν στη συνεχή αυτοβελτίωση, μια αλλαγή που συνδέεται με τη χρόνια εξάντληση και την απογοήτευση από τις συνθήκες εργασίας. Μόνο το 42,9% του προσωπικού υγείας συμφώνησε ότι η συνεχής ανάπτυξη είναι απαραίτητη για την επιτυχία, σε σύγκριση με το 66,9% των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Adam Perlman, διευθυντής και συνιδρυτής της meQuilibrium, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως ένδειξη ότι η μακροχρόνια πίεση έχει υπονομεύσει το ηθικό των εργαζομένων. Ανέφρερε ότι πολλοί επαγγελματίες του τομέα της υγείας έχουν αποστασιοποιηθεί μετά από χρόνια πίεσης και έλλειψης προσωπικού, προειδοποιώντας ότι οι οργανισμοί πρέπει να λάβουν επιεγόντως μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της αναγνώρισης και των ευκαιριών ανάπτυξης, εάν θέλουν να προστατεύσουν τη διατήρηση του προσωπικού τους.

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι λεγόμενοι «εργαζόμενοι εκτός γραφείου», εκείνοι που απασχολούνται στη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανικό εμπόριο και την περίθαλψη, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Σχεδόν το 60% των εργαζομένων στη μεταποίηση δήλωσαν ότι πιστεύουν στη συνεχή βελτίωση, τοποθετώντας τους ακριβώς πίσω από τον τομέα της τεχνολογίας.

Οι επιχειρήσεις που δίνουν κίνητρα εξέλιξης στους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής», είναι εκείνες που θα ωφεληθούν  περισσότερο. Οι εταιρείες που επενδύουν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων του προσωπικού που δουλεύει σε θέσεις «εκτός γραφείου»,  μπορούν να βελτιώσουν τόσο την αφοσίωση όσο και την καινοτομία.

Η ανθεκτικότητα γίνεται κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής για το εργατικό δυναμικό

Η τέταρτη τάση που εντοπίζει η meQuilibrium είναι η αυξανόμενη αναγνώριση ότι η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασιακή ζωή. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι με υψηλότερη ανθεκτικότητα παρουσιάζουν 66% μεγαλύτερη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης και είναι 33% πιο πιθανό να πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους θα ανταμειφθούν.

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας θα γίνει καθοριστικό μέρος του σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού το 2026, λόγω της αποδεδειγμένης σύνδεσής της με την απόδοση και τη διατήρηση του προσωπικού. Ανέφερε ότι οι διευθυντές είναι το κλειδί για αυτή την επιτυχία, καθώς έρευνες δείχνουν ότι η υποστηρικτική διοίκηση μπορεί να μειώσει την επαγγελματική εξουθένωση κατά περισσότερο από το ήμισυ.

Μια νέα αντίληψη για την απόδοση

Η έκθεση της meQuilibrium καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παραγωγικότητα, η ανθεκτικότητα και η ευεξία είναι πλέον αδιαχώριστες. Οι εργοδότες που συνεχίζουν να βασίζονται σε πολλές ώρες εργασίας και διαχείριση του προσωπικού με βάση την πίεση,  διατρέχουν τον κίνδυνο υψηλότερης κινητικότητας, αυξημένων απουσιών λόγω ασθένειας και χαμηλής αφοσίωσης.

Όπως παρατήρησε ο Shatté, η βιώσιμη απόδοση εξαρτάται από την ισορροπία και όχι από την αντοχή. Οι οργανισμοί που προστατεύουν την ευεξία και επενδύουν στην ανάκαμψη, είπε, θα είναι αυτοί που θα ευδοκιμήσουν το επόμενο έτος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Markets
Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά
E-Commerce 25.12.25

Άι Βασίλης από τα Temu – Γιατί ο «ανένδοτος» της ΕΕ κατά των εισαγωγών από κινέζικες πλατφόρμες μπάζει νερά

Το μόνο που θα έπρεπε να θέλουμε τα Χριστούγεννα, είναι να μπει φρένο στις εισαγωγές φθηνών δώρων από ασιατικές πλατφόρμες, μας λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Οι Έλληνες καταναλωτές πάντως, διχάζονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 25.12.25

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Πρακτικές συμβουλές για τους καταναλωτές

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο

Σύνταξη
Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες
Agro-in 25.12.25

Αγρότες: Προς νέα κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, με μουσική και μεζέδες

Οι αγρότες παραμένουν στις θέσεις τους γιορτάζοντας τα Χριστούγεννα στα μπλόκα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται μέχρι να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας

Σύνταξη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)
Μπάσκετ 26.12.25

Σπουδαία νίκη για τους Ρόκετς (119-96) – Οι Γουόριορς «καθάρισαν» Κλέι Τόμπσον και Μάβερικς (126-116)

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 119-96 στο Λος Άντζελες, ενώ νωρίτερα οι Γουόριορς πήραν μεγάλη νίκη κόντρα στους Μάβερικς (126-116).

Σύνταξη
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο