Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα
Οικονομία 05 Δεκεμβρίου 2025

Οι 5+1 κορυφαίες τάσεις στην αγορά εργασίας το 2026 – Οικονομική έρευνα

Δυσπιστία, ανασφάλεια, αναταράξεις, είναι οι λέξεις-κλειδιά που περιγράφουν την αγορά εργασίας το 2026. Υπάρχουν όμως και θετικά. Τι δείχνει έρευνα της διεθνούς πλατφόρμας Glassdoor.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην αγορά εργασίας το 2026 χαρτογραφεί οικονομική έρευνα της Glassdoor, περιγράφοντας ένα τοπίο ραγδαίων αλλαγών.

Η Glassdoor ειναι μία απο τις πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας, με διεθνή απήχηση, ενώ φιλοξενεί και ελληνικές αγγγελίες. Η πρωτοτυπία της είναι ότι οι εργαζόμενοι αξιολογούν ανώνυμα τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και συμβουλές, για τους μισθούς τα ωράρια, τις εργασιακές συνθήκες.

Καθώς πρόκειται για την πρώτη πλατφόρμα που καθιέρωσε την παραπάνω μέθοδο, συλλγέγει καθημερινά έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και εκδίδει τακτικά έρευνες για το εργασιακό τοπίο.

Τα καλά και τα κακά νέα

Η νέα έρευνα «Worklife trends 2026», έχει ως επίκεντρο την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.  Δίνει όμως μια πρόγευση για τις παγκόσμιες τάσεις στην εργασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τις μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι διεθνείς οικονομικοί κραδασμοί συνήθως έρχονται στη χώρα μας με χρονοκαθυστέρηση (η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 «έσκασε» στην Ελλάδα το 2010), το μέλλον της εργασίας επιφυλάσσει κραδασμούς.

Από τις πέντε βασικές τάσεις στην εργασία που ξεχωρίζουν για το 2026, οι τρεις είναι ξεκάθαρα αρνητικές: δυσπιστία, απολύσεις, κλονισμένο ηθικό. Οι άλλες δύο (επιστροφή στο γραφείο και τεχνητή νοημοσύνη) δημιουργούν ανάμικτα συναισθήματα στους εργαζόμενους, ανάλογα με το πώς εφαρμόζονται.

Για το τέλος η έρευνα αφήνει μια θετική πινελιά, που όμως είναι αμφίβολο αν αρκεί για να «χρυσώσει» το χάπι της εργασιακής ανασφάλειας. Οι νέοι πτυχιούχοι που θα καταφέρουν να βρουν δουλειά, θα έχουν ελαφρώς καλύτερους μισθούς από τους άμεσους προκατόχους τους.

1.    Η μεγάλη δυσπιστία – Βαθαίνει το χάσμα εργαζομένων και διευθυντών

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη στην ηγεσία, δηλαδή στους διευθυντές και τους προϊστάμενους, έχει μειωθεί δραματικά από το 2023.

Στις ανώνυμες αξιολογήσεις που αφήνουν οι υπάλληλοι για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν σημαντικά οι κριτικές που αναφέρονται σε «δυσπιστία» (26%), «ασυνεννοησία – χάσμα επικοινωνίας» (25%), «αποστασιοποίηση / αποσύνδεση» (24%) και υποκρισία (18%). Επίσης έχουν υπερδιπλασιαστεί οι κριτικές που κατηγορούν τις διοικήσεις ότι δρουν με λάθος τρόπο, ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Καθώς οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν το 2026, εκφράζουν όλο και πιο έντονο σκεπτικισμό για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα διευθυντικά γραφεία.  Είτε πρόκειται για πολιτικές επιστροφής στο γραφείο, αναδιάρθρωση προσωπικού ή την ταχεία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι εργαζόμενοι δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι διευθυντές εργάζονται για το δικό τους καλό. Για την ακρίβεια φοβούνται το ακριβώς αντίθετο. Σε κλάδους όπως τα ΜΜΕ και η τεχνολογία, το εργασιακό κλίμα σημειώνει τη μεγαλύτερη επιδείνωση, υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Glassdoor. Oι ραγδαίες αλλαγές, οι απολύσεις και οι πιέσεις της τεχνητής νοημοσύνης διευρύνουν το χάσμα μεταξύ στελεχών και εργαζομένων.

2. Κυλιόμενες απολύσεις

Αντί για μαζικές, εφάπαξ περικοπές θέσεων εργασίας, οι εταιρείες προβαίνουν πλέον σε μικρές, συνεχείς «μίνι απολύσεις», που πραγματοποιούνται σχεδόν ανά εξάμηνο. Οι επαναλαμβανόμενες σποραδικές απολύσεις  αποτελούν πλέον το 51% των απολύσεων (από 38% το 2015). Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026, εντείνοντας τις ανησυχίες των εργαζομένων.

Οι κυλιόμενες απολύσεις μπορεί να προσφέρουν στις εταιρείες έναν τρόπο να μειώσουν το προσωπικό χωρίς να γίνουν πρωτοσέλιδο, αλλά δημιουργούν κουλτούρα άγχους, ανασφάλειας και δυσαρέσκειας στο προσωπικό των επιχειρήσεων.

3. Συνεχίζεται η επιστροφή στο γραφείο

Οι μέσες αξιολογήσεις ευκαιριών καριέρας στο Glassdoor έχουν πέσει από 4,1 (στα 5) το 2020 σε 3,5 το 2025 για τους απομακρυσμένους και υβριδικούς εργαζόμενους. Καθώς οι εργοδότες δίνουν προτεραιότητα στους εργαζόμενους που εργάζονται στο γραφείο, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της καριέρας τους, η πίεση για επιστροφή στους φυσικούς χώρους εργασίας θα ενταθεί το 2026.

Ακόμα και όταν δεν επιβάλλεται αυστηρά από τη διοίκηση, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι αν θέλουν να προαχθούν και να είναι πιο «ορατοί» από τους διευθυντές, πρέπει να δίνουν καθημερινά το φυσικό παρόν, αντί να δουλεύουν από το σπίτι τους.

Ενώ η τηλεργασία δεν πρόκειται να καταργηθεί, θα υποχωρεί η «λάμψη» της και θα αυξηθούν οι συμβιβασμοί. Οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται όλο και περισσότερο ότι αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της ευελιξίας – αυτονομίας που προσφέρει η απομακρυσμένη εργασία και επαγγελματικής ανάπτυξης.

4. Η τεχνητή νοημοσύνη  δεν έχει  δείξει (όλα) τα δόντια της

Η εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων σε επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με άλλα επαγγέλματα από το 2022. Ωστόσο, μολονότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώνεται στην οικονομία, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ατράνταχτα στοιχεία που να αποδεικνύουν ευρεία επίδραση στους εργαζομένους. Αυξάνονται μεν οι φόβοι των εργαζομένων για την μακροπρόθεσμη εργασιακή τους ασφάλεια, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει μεγάλη πτώση στις αξιολογήσεις.

Υπάρχουν όμως και θέσεις εργασίας που επηρεάζονται πιο αρνητικά από την υιοθέτηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης: μεταφραστές, μηχανικοί λογισμικού (πληροφορικάριοι στην καθομιλουμένη), κειμενογράφοι, οι οποίοι βλέπουν απότομη μείωση στις προοπτικές καριέρας τους. Αλλά για τους περισσότερους εργαζόμενους, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης είναι περισσότερο ψυχολογικός παρά πρακτικός. Το 2026 θα συνεχίσει να είναι μια χρονιά πειραματισμού με την τεχνητή νοημοσύνη, παρά διαταραχής από την τεχνητή νοημοσύνη.

5. Δουλίτσα να υπάρχει

Καθώς οι προσλήψεις γίνονται πιο δύσκολες οι υποψήφιοι εργαζόμενοι γίνονται λιγότερο επιλεκτικοί και δέχονται ό,τι εργασία μπορούν να βρουν.

Ιδίως όσοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, είναι πιο πιθανό να αναλάβουν ρόλους που δεν ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους και δεν αξιοποιούν τα ταλέντα τους.

Καθώς η αγορά εργασίας δεν αναμένεται να βελτιωθεί ιδιαίτερα το 2026, όσοι ψάχνουν δουλειά θα συνεχίσουν να βάζουν νερό στο κρασί τους. Η πρόβλεψη είναι ότι η τάση του «δουλειά να υπάρχει» θα συνεχιστεί και το 2026, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να παραμείνουν σε θέσεις εργασίας που δεν τους ταιριάζουν. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της επαγγελματικής εξέλιξης και της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων, ειδικά για τους νεότερους. Αυτοί οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι θα επιδεινώσουν την κρίση αποσύνδεσης που ήδη επηρεάζει το εργατικό δυναμικό σήμερα.

Κι ένα καλό νέο: Αύξηση των εισαγωγικών μισθών

Στις αγγελίες του Glassdoor, οι πραγματικές αυξήσεις στους εισαγωγικούς μισθούς, μειώθηκαν μεταξύ 2020-2022. Όμως το 2026, φαίνεται να ανακάμπτουν.

Για τους εργαζόμενους με μηδέν ως τέσσερα χρόνια εμπειρίας, η αύξηση των αποδοχών είναι σε άνοδο και το 2026 θα είναι το πρώτο έτος που η αγοραστική τους δύναμη θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2020.

Αντίστοιχα, στην Ελλάδα οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό είχαν μεν θετικό αντίκτυπο σε όσους βρίσκονται στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, αλλά μηδαμινή επίδραση στους μεσαίους μισθούς.   Έρευνα της ΤτΕ διαπιστώνει ότι η «διάχυση» της αύξησης του κατώτατου μισθού (spill over effect), φτάνει το πολύ μέχρι τους μισθούς των 1350 ευρώ μικτά (1050 καθαρά). Από εκεί και πάνω οι μισθοί δεν επηρεάζονται καθόλου ή επηρεάζονται ελάχιστα.

Επιπλέον, στην Ελλάδα λόγω του πληθωρισμού, οι ονομαστικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό δεν μεταφράζονται σε αντίστοιχη αύξηση της αγοραστικής δύναμης, που παραμένει στα τάρταρα.

