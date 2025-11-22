Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Η αγορά εργασίας διέρχεται μια περίοδο «μεγάλης παύσης», όπου εργοδότες και εργαζόμενοι παραμένουν στη θέση τους, με λίγες απολύσεις μεγάλης κλίμακας αλλά και λίγες προσλήψεις.

Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τους νέους που αναζητούν εργασία, όπως οι πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων, και αν κάνετε αιτήσεις για δουλειά, η κατάσταση που βιώνεται αρχίζει να μοιάζει με την αργή ανάκαμψη των αρχών της δεκαετίας του 2010 — ακόμα και αν τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν φτάσει μετά την οικονομική κρίση.

Μία στάσιμη αγορά εργασίας

«Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους για να βρει κανείς νέα εργασία από την εποχή της τελευταίας μεγάλης οικονομικής κρίσης», δήλωσε στο Business Insider η Σάρα Φόστερ, οικονομική αναλύτρια της Bankrate και συντάκτρια μιας νέας έκθεσης που αναλύει την αγορά εργασίας.

Το 2021, η αγορά εργασίας εξακολουθούσε να ανακάμπτει από τις απώλειες που προκάλεσε η πανδημία. Όσοι είχαν ακόμα δουλειά είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν. Οι προσλήψεις μειώθηκαν από 4,6% τον Νοέμβριο του 2021 σε 3,2% τον περασμένο Αύγουστο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία λόγω της επίδρασης του κλεισίματος της κυβέρνησης στις δραστηριότητες του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας. Εκτός από τον Ιούνιο του 2024, η Bankrate ανέφερε ότι οι προσλήψεις δεν έχουν φτάσει σε αυτό το ποσοστό από το 2013, όταν η οικονομία βρισκόταν ακόμη σε αργή και επίπονη ανάκαμψη από τη μεγάλη οικονομική κρίση.

Η ανεργία είναι σχετικά χαμηλή — τον Αύγουστο ανέβηκε ελαφρώς στο 4,3%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2021 και πολύ χαμηλότερο από την περίοδο ανάκαμψης μετά τη κρίση. Ωστόσο, η Φόστερ δήλωσε ότι είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουμε την αγορά εργασίας με αυτό το ποσοστό, καθώς τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση έχουν μειωθεί.

«Η πρόσληψη προσωπικού είναι βέβαιο ότι θα μειωθεί όταν η αγορά εργασίας επιβραδύνεται, σύμφωνα με την ανάλυση της Bankrate», αναφέρεται στη νέα έκθεση. «Αυτό που είναι ασυνήθιστο, όμως, είναι το πόσο απότομα έχει μειωθεί η πρόσληψη σε σύγκριση με την αύξηση της ανεργίας».

Τα παγωμένα ποσοστά πρόσληψης που παρατηρούμε τώρα συνήθως εμφανίζονται μόνο σε πολύ πιο αδύναμες αγορές εργασίας. Η Φόστερ είπε ότι αυτό το είδος ποσοστού πρόσληψης αντιστοιχεί ιστορικά σε ανεργία 6,8%, υποδηλώνοντας ότι τα σχέδια πρόσληψης των εταιρειών «μοιάζουν με μια αγορά εργασίας που εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια ύφεση».

Η Φόστερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια «άνθηση χωρίς θέσεις εργασίας, όπου οι εταιρείες αυξάνουν τα κέρδη τους, η χρηματιστηριακή αγορά έχει καλή πορεία, η οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δύο ετών, αλλά η ανάπτυξη δεν οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων από τις εταιρείες». Αντίθετα, είπε ότι οι εταιρείες επενδύουν σε «τεχνολογίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα», όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Τι μπορεί να συμβάλει στην ανεύρεση δουλειάς

Ορισμένοι από όσους αναζητούν εργασία έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και επιδιώκουν την επιχειρηματικότητα, ενώ άλλοι στέλνουν αιτήσεις για δουλειά, ελπίζοντας ότι κάτι θα αποφέρει καρπούς. Οι γονείς βλέπουν τους αποφοίτους του πανεπιστημίου να αντιμετωπίζουν την απόρριψη, ορισμένοι μεγαλύτεροι σε ηλικία ανησυχούν για την ηλικιακή διάκριση, ενώ άλλοι αναλαμβάνουν προσωρινή εργασία για να τα βγάλουν πέρα.

Οι προσλήψεις σε αρχικό επίπεδο μειώθηκαν κατά 6% τον Οκτώβριο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με το LinkedIn. Μια ξεχωριστή έκθεση του Indeed Hiring Lab, που χρησιμοποιεί δεδομένα τριμηνιαίου κινητού μέσου όρου, διαπίστωσε ότι ο λιανικός εμπορικός τομέας, η φόρτωση και η αποθήκευση, καθώς και οι πωλήσεις είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αγγελιών για θέσεις εργασίας αρχάριων τον Αύγουστο, αλλά η έκθεση ανέφερε ότι οι ευκαιρίες προόδου μπορεί να είναι δύσκολες σε αυτούς τους τομείς.

Η Φόστερ θεωρεί ότι η εύρεση εργασίας στην σημερινή αγορά εργασίας εξαρτάται από την υπομονή, την αποφασιστικότητα, την ανάδειξη των στοιχείων που σας διαφοροποιούν από τους άλλους υποψηφίους και την αξιοποίηση των προσωπικών σας συνδέσεων.

Πρότεινε, επίσης, να εξερευνήσετε ευκαιρίες για μερική απασχόληση ή εθελοντική εργασία που μπορείτε να προσθέσετε στο βιογραφικό σας.

«Όταν βασίζεστε στον ανθρώπινο παράγοντα και αγκαλιάζετε τους ανθρώπους που συναντάτε κατά τη διάρκεια της καριέρας σας, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει», είπε.

Η Λάουρα Ούλριχ, διευθύντρια οικονομικής έρευνας στη Βόρεια Αμερική στο Indeed Hiring Lab, δήλωσε στο Business Insider ότι όσοι επιθυμούν να αλλάξουν δουλειά μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν μια νέα θέση εκτός του τρέχοντος τομέα τους, καθώς ορισμένοι τομείς προσλαμβάνουν περισσότερο από άλλους. Πρότεινε, επίσης, να εξερευνήσετε ευκαιρίες για μερική απασχόληση ή εθελοντική εργασία που μπορείτε να προσθέσετε στο βιογραφικό σας.

«Πριν από ένα χρόνο, θεωρούσα ότι η αγορά εργασίας ήταν δύσκολη», δήλωσε στο Business Insider ένας άνεργος που απολύθηκε στα τέλη του 2023. «Νομίζω ότι τώρα είναι ακόμα πιο δύσκολη».