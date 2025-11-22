Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα

Η κοινή αντίληψη ότι ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος των βασικών αγαθών —τρόφιμα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης— έχει γίνει ένα ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα, κερδίζει έδαφος.

Όταν σε αυτό το σκηνικό προστεθούν το σταθερά υψηλό κόστος για τη φροντίδα των παιδιών, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση, πολλοί καταναλωτές βρίσκονται σε δεινή θέση.

Η μείωση των επιτοκίων, η βελτίωση του εθνικού αποθέματος κατοικιών και η επιδοτούμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση φροντίδα είναι μερικές λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί για το πρόβλημα. Αυτές οι γενικές προσεγγίσεις είναι μέτρα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης αύξησης του κόστους και των αυξανόμενων δυσκολιών που αυτό δημιουργεί για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, υπάρχει επίσης περιθώριο να εξεταστεί πώς η τρέχουσα κατάσταση της εργασίας και της απασχόλησης συμβάλλει στην κρίση οικονομικής προσιτότητας.

«Καλές» θέσεις εργασίας, «κακές» θέσεις εργασίας

Αν και η απασχόληση αποτελεί βασικό δείκτη μιας βιώσιμης οικονομίας, τα στοιχεία για την ανεργία από μόνα τους δεν λαμβάνουν υπόψη τους τύπους και την ποιότητα των θέσεων εργασίας στις οποίες έχουν πρόσβαση πολλοί άνθρωποι. Μια πιο προσεκτική ματιά στις συνθήκες που διαμορφώνουν την εργασία σήμερα παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους η οικονομική προσιτότητα αποτελεί πρόβλημα για τόσους πολλούς πολίτες, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Forbes.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο κοινωνιολόγος Αρν Κάλεμπεργκ παρατήρησε μια ανησυχητική τάση στον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονταν η εργασία και οι θέσεις εργασίας. Αναλύοντας τα συστήματα απασχόλησης κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών, ο Κάλεμπεργκ διαπίστωσε ότι όχι μόνο αυξανόταν η εισοδηματική ανισότητα, αλλά και το χάσμα μεταξύ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν παροχές, ασφάλεια, καλούς μισθούς και ευκαιρίες ανάπτυξης και εκείνων που δεν το κάνουν. Περιγράφοντας συνοπτικά αυτό το φαινόμενο ως το χάσμα μεταξύ «καλών θέσεων εργασίας» και «κακών θέσεων εργασίας», ο Κάλεμπεργκ υποδηλώνει ότι οι τύποι θέσεων εργασίας που ήταν συνηθισμένοι στα μέσα του 20ού αιώνα —θέσεις εργασίας που επέτρεπαν την κοινωνική κινητικότητα, επέτρεπαν στους εργαζόμενους να μεγαλώνουν τις οικογένειές τους με ένα σεβαστό εισόδημα και συνοδεύονταν από οφέλη— είναι οι «καλές θέσεις εργασίας» που αποτελούν τη βάση της οικονομικής ασφάλειας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά των κακών θέσεων εργασίας έχουν γίνει πιο διαδεδομένα, εισχωρώντας ακόμη και σε θέσεις που στο παρελθόν θα θεωρούνταν καλές.

Ωστόσο, προς το τέλος του 20ού αιώνα, παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, η απορρύθμιση και η μείωση της δύναμης των εργαζομένων άρχισαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, με αποτέλεσμα αυτές οι καλές θέσεις εργασίας να γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι «κακές θέσεις εργασίας» — οι επισφαλείς, αβέβαιες θέσεις που παρείχαν απασχόληση, αλλά όχι και πολλά άλλα. Αυτές οι θέσεις εργασίας, συχνά με βάση συμβάσεις, χωρίς εργασιακή προστασία, εγγύηση μακροχρόνιας απασχόλησης ή προοπτικές καριέρας μέσα σε μια εταιρεία, έγιναν πιο διαδεδομένες και συνηθισμένες. Και άφησαν πολλούς εργαζομένους σε καταστάσεις όπου είχαν απασχόληση, αλλά όχι απαραίτητα τη σταθερότητα, τα προνόμια ή τα οφέλη που την συνοδεύουν.

Αν και ο Κάλεμπεργκ διέκρινε ένα χάσμα μεταξύ καλών και κακών θέσεων εργασίας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χαρακτηριστικά των κακών θέσεων εργασίας έχουν γίνει πιο διαδεδομένα, εισχωρώντας ακόμη και σε θέσεις που στο παρελθόν θα θεωρούνταν καλές. Στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, για παράδειγμα, ακόμη και οι εργαζόμενοι με υψηλά εισοδήματα μπορούν να βρεθούν σε θέσεις με σύμβαση εργασίας που αποκλείουν τη μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια. Τα πανεπιστήμια έχουν επίσης απομακρυνθεί από το μοντέλο της μονιμότητας που αποτελούσε τη βάση της απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού για δεκαετίες, υπέρ των θέσεων βοηθών ή μη μονίμων που δεν παρέχουν τις ίδιες προστασίες ή παροχές. Υπάρχουν ακόμα καλές θέσεις εργασίας, αλλά έχουν γίνει όλο και πιο σπάνιες, δύσκολο να επιτευχθούν και περιορίζονται σε εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Πώς επηρεάζεται η οικονομία και το κόστος ζωής

Πώς λοιπόν η αύξηση των κακών θέσεων εργασίας συνδέεται με την τρέχουσα κρίση οικονομικής προσιτότητας; Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των κακών θέσεων εργασίας είναι ότι συχνά δεν προσφέρουν στους εργαζομένους ανταγωνιστικούς μισθούς. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι, σε μια οικονομία που τροφοδοτείται όλο και περισσότερο από κακές θέσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να δημιουργήσουν τα αποθέματα που χρειάζονται για να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία, να αντεπεξέλθουν στο κόστος της φροντίδας των παιδιών ή ακόμα και να αντέξουν τις υψηλότερες τιμές που προκαλεί ο πληθωρισμός.

Όπως τονίζει το Forbes, έλλειψη καλών θέσεων εργασίας σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν επίσης λίγες εναλλακτικές λύσεις στις οποίες μπορούν να στραφούν. Επιπλέον, όσοι είναι αρκετά τυχεροί ώστε να εξασφαλίσουν καλές θέσεις εργασίας δεν εξαιρούνται απαραίτητα από την κρίση οικονομικής προσιτότητας. Η προσωρινότητα και οι γεωγραφικοί περιορισμοί που συνδέονται με πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας μπορεί να σημαίνουν ότι ακόμη και οι εργαζόμενοι σε καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας με υψηλότερο κύρος μπορεί να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των βασικών αναγκών της σύγχρονης ζωής, πόσο μάλλον των πολυτελειών που μπορεί να φαίνονται ως παράγωγα των θέσεων που κατέχουν.

Ωστόσο, η τρέχουσα δομή του εργασιακού κλάδου συμβάλλει επίσης σε αυτή την κρίση.

Με άλλα λόγια, εάν μια καλή θέση εργασίας συνοδεύεται από λίγες προστασίες, χωρίς μακροπρόθεσμη εργασιακή ασφάλεια και υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο (ειδικά εάν αυτές οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε μια ακριβή περιοχή της χώρας), βασικά στοιχεία όπως η υψηλής ποιότητας φροντίδα των παιδιών, η στέγαση και η ασφάλιση θα μπορούσαν να εξακολουθήσουν να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό.

Οι τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την κρίση της οικονομικής προσιτότητας είναι ένα σημαντικό μέσο για να εστιάσουμε την προσοχή μας στους τρόπους με τους οποίους όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με αδιέξοδο από την αύξηση του κόστους ζωής. Οι συνολικές λύσεις για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας της καθημερινής ζωής είναι σίγουρα βασικά βήματα για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ωστόσο, η τρέχουσα δομή του εργασιακού κλάδου συμβάλλει επίσης σε αυτή την κρίση.

Η δημιουργία περισσότερων καλών θέσεων εργασίας θα πρέπει να αποτελεί ένα άλλο μέρος της επίλυσης αυτού του προβλήματος.