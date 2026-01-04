newspaper
03.01.2026 | 21:25
Σέρρες: Με δαγκωματιές από ζώα βρέθηκε η σορός του πυροσβέστη
04.01.2026 | 16:08
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι
04.01.2026 | 13:09
Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Διεθνής Οικονομία 04 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Ύπνος: Επηρεάζεται η ψυχική υγεία, όταν δεν κοιμόμαστε σωστά;

Spotlight

Σε κάποιες χώρες του κόσμου, οι εργασιακές συνθήκες αλλάζουν. Έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο, χωρίς μείωση μισθού, οι εργαζόμενοι έχουν μειώσει τον χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά. Και οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι οι συνέπειες από τις λιγότερες ώρες εργασίας στην απόδοση ή στην παραγωγικότητα είναι θετικές. Στην Ελλάδα, πάλι, θεσμοθετείται το 13ωρο

Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο Economist, το 40ωρο ή, αλλιώς, το εννέα έως πέντε είναι ακόμα ζωντανό. Για την ακρίβεια, έρευνα δεδομένων εργατικού δυναμικού που πραγματοποιήσαν ο Έμορι Γκέτιν της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο Εμανουέλ Σαέθ, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, διαπίστωσε ότι ο ενήλικος εργαζόμενος πληθυσμός στον κόσμο εργάζεται κατά μέσο όρο 42 ώρες την εβδομάδα.

Αυτό το περίπου 40ωρο έχει διάφορες παραλλαγές. Στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία και τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης επηρεάζουν τον αριθμό των ωρών που εργάζονται οι άνθρωποι. Επίσης, πολλές θέσεις εργασίας δεν απαιτούν πέντε ημέρες με οκτώ ώρες δουλειά. Ο χρόνος του ωραρίου μπορεί να μοιράζεται διαφορετικά. Αλλά δεν ξεφεύγει από τον κανόνα.

Τι ισχύει και τι πρέπει

Αλλά αυτό που καλούμαστε να απαντήσουμε τώρα δεν είναι πόσο εργαζόμαστε, αλλά πόσο ΠΡΕΠΕΙ να εργαζόμαστε.

Σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, μάλλον δεν υπάρχει. Διότι καθορίζεται από τη θέση εργασίας, το εισόδημα, πολιτισμικούς κανόνες… Αλλά και από την προσωπικότητα ή τις απαιτήσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

Η ισορροπία χρόνου-εισοδήματος

Ένα παράδειγμα είναι η έμφαση που δίνουν οι άνθρωποι στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Τι είναι αυτό που μετράει περισσότερο; Και ποιοι παράγοντες το καθορίζουν.

Στην έρευνά τους οι Γκρέγκορ Γιάρος, Λόρα Πιλοσόφ και Άντονι Σουαμινατάν, του Πανεπιστημίου Duke στις ΗΠΑ, ρώτησα εργαζόμενους σε τρεις χώρες ποια μείωση (ή αύξηση) μισθού θα δέχονταν προκειμένου να προσαρμόσουν την εβδομάδα εργασίας τους.

Το αποτέλεσμα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Στη Γερμανία και τη Βρετανία, οι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν κάποια χρήματα με αντάλλαγμα περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Για τους συμμετέχοντες από τη Γερμανία, η βέλτιστη εβδομάδα θα διαρκούσε 37 ώρες. Οι Αμερικανοί, στον αντίποδα, θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και να κερδίζουν περισσότερα χρήματα.

Η εξήγηση μπορεί να είναι διπλή. Οι Αμερικανοί αισθάνονται οικονομικά ανασφαλείς ή οι Ευρωπαίοι είναι μάλλον ασταθείς.

Ώρες εργασίας και παραγωγικότητα

Ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα. Στην έρευνα του Πανεπιστημίου Duke εκτιμάται ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, η μείωση του μισθολογικού κόστους και της εβδομάδας εργασίας θα ήταν προς όφελος όλων. Υπό μια προϋπόθεση: ότι λιγότερες ώρες εργασίας δεν σημαίνουν μικρότερη παραγωγικότητα, ούτε μικρότερο όφελος για τον εργοδότη.

Ένα παράδειγμα από τα μακρινά χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το αποδεικνύει.

Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Τζον Πενκάβελ ανέλυσε την παραγωγή των Βρετανών εργατών πυρομαχικών εκείνης της εποχής. Όταν οι εργαζόμενοι δούλευαν πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα, η παραγωγή από κάθε επιπλέον ώρα εργασίας άρχισε να μειώνεται. Όταν δεν ξεπερνούσαν τις 63 ώρες, ο επιπλέον χρόνος δεν προσέφερε τίποτα στη συνολική παραγωγή.

Μια σκέψη είναι πως, όταν οι εργαζόμενοι εξαντλούνται, δεν αποδίδουν. Μπορεί να έχουν ατυχήματα. Δηλαδή, αν δούμε τα πράγματα από το πρίσμα του κόστους, δεν συμφέρει την επιχείρηση. Δηλαδή, έχει νόημα να αυξηθούν οι ώρες εργασίας των υφιστάμενων εργαζομένων, εφόσον προσθέτουν αξία. Τότε, ίσως η υπερεργασία (με τις αυξήσεις που συνεπάγεται σε μισθούς και ασφαλιστικές καλύψεις) να είναι περισσότερο επωφελής για μια επιχείρηση από την πρόσληψη νέου προσωπικού.

Αλλά τι γίνεται με την ασφάλεια; Μελέτη σε εργαζόμενους σε παραϊατρικά επαγγέλματα στην πολιτεία του Μισισιπή στις ΗΠΑ έδειξε ότι η κόπωση συνεπάγεται κινδύνους. Στην έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Charles River Associates, διαπιστώθηκε ότι η απόδοσή τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μειώθηκε στο τέλος μεγάλης διάρκειας βαρδιών. Σε κάποιες περιπτώσεις με μοιραίες συνέπειες.

Ποιότητα και εμπειρία

Άλλη έρευνα έδειξε ότι περισσότερες ώρες εργασίας συνεπάγονται καλύτερη ποιότητα. Ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Στη μελέτη της Μαριόν Κολεβέτ του Πανεπιστημίου του Λίντεν και του Γιαν Σάουερμαν του Ινστιτούτου Αξιολόγησης της Αγοράς Εργασίας στην Ολλανδία, σε τηλεφωνικά μερικής απασχόλησης διαπιστώθηκε το εξής:

Ο αριθμός των κλήσεων που χειρίστηκαν οι εργαζόμενοι δεν αυξήθηκε. Αλλά, βελτιώθηκε ελαφρώς η ποιότητα της εργασίας τους, διότι ο επιπλέον χρόνος τους παρείχε εμπειρία χειρισμού συγκεκριμένων καταστάσεων. Και έτσι οι πελάτες ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτό θα ίσχυε σε πλήρες ωράριο ή σε μια άλλη θέση εργασίας με διαφορετικές απαιτήσεις.

Εργασιακή ηθική

Τον χρόνο εργασίας τον καθορίζουν επίσης πολιτιστικοί παράγοντες και κανόνες εργασιακής ηθικής. Υπό την έννοια ότι επιπλέον ώρες εργασίας είναι απαραίτητες για νεοσύστατες επιχειρήσεις μέχρι να σταθούν στα πόδια τους. Ή για φτωχές χώρες που θέλουν να προχωρήσουν. Αλλά και γιατί αυτό θα μπορούσε να εκτιμηθεί από τον εργοδότη, στις εδραιωμένες επιχειρήσεις…

Φαΐ, Δουλειά, Ύπνος...

Φαΐ, Δουλειά, Ύπνος…

Έχει κυκλοφορήσει μια φήμη ότι ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google, είπε στις ομάδες που εργάζονται στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης ότι μια εβδομάδα 60 ωρών ήταν το ιδανικό σημείο για παραγωγικότητα. Και ο Ναραγιάνα Μούρτι, ιδρυτής της Infosys, θεωρεί ότι η ευημερία στην Ινδία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 70 και πλέον ώρες εργασίας.

Από την άλλη, ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει ότι κανείς δεν άλλαξε ποτέ τον κόσμο με μια εβδομάδα εργασίας 40 ωρών. Επίσης, ότι όποιος δουλεύει τόσο είναι λιγότερο πιθανό να πάρει προαγωγή.

Μια απάντηση για τον καθένα

Τελικά, μάλλον κανείς δεν δίνει την ίδια απάντηση στο πόσο πρέπει να εργάζεται κάποιος. Διότι τελικά η απάντηση εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες για τον καθένα. Ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής; Ανάγκη για περισσότερα χρήματα ή ελεύθερο χρόνο; Έχει νόημα η ημερήσια ρουτίνα, όπως την περιγράφουν οι Γάλλοι «metro, boulot, dodo» (μετρό, δουλειά, ύπνος); Ή μήπως ο εργοδότης είναι τελικά αυτός που ορίζει τους κανόνες και έχει πάντα δίκιο;

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία
Τέλος του ελεύθερου εμπορίου 02.01.26

Από τους δασμούς μέχρι τα Labubu, το 2025 ήταν μία… ιδιαίτερη χρονιά για τη παγκόσμια οικονομία

Από την επιστροφή του προστατευτισμού έως την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβράβευση της καινοτομίας με το Νόμπελ Οικονομικών, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά καμπής για την παγκόσμια οικονομία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
«Θα το κλέψει» 04.01.26

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που δείχνουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις για τη 18η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Καρφί Σαμαρά σε Μητσοτάκη για τη δήλωση για τη Βενεζουέλα με αναφορά στο Κυπριακό

Δριμεία επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη. Το διεθνές δίκαιο δεν το επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση, τονίζει με αναφορά στην Κύπρο τις «απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ

LIVE: Τότεναμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Σάντερλαντ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ

LIVE: Φούλαμ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Λίβερπουλ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποίησεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Σύνταξη
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα
Μπάσκετ 04.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα

LIVE: Παναθηναϊκός – Καρδίτσα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Καρδίτσα, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος
in - analysis 04.01.26

Η στάση του Έλληνα πρωθυπουργού στην απαγωγή Μαδούρο ανοίγει την πόρτα στο χάος

Η δημόσια δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού, με την οποία εξέφρασε θαυμασμό για τις πράξεις του Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητά τους», δεν είναι απλώς άστοχη. Είναι θεσμικά επικίνδυνη.

Δρ. Ειρήνη Φασιά
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών
Κρούει καμπανάκι 04.01.26

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για black out στο FIR Αθηνών: Ο εξοπλισμός είναι πανάρχαιος – Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των επιβατών

«Περιμένουμε κάποιον να αναλάβει και την ευθύνη γι αυτό το πράγμα που έγινε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. «Καμία ένδειξη δολιοφθοράς, παλαιός ο εξοπλισμός», επισημαίνει

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Go Fun 04.01.26

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα
Μπάσκετ 04.01.26

Άρης Betsson – Ολυμπιακός 84-95: Δύσκολη νίκη και 12/12 για τους «ερυθρόλευκους» στο πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύθηκε κόντρα στον Άρη Betsson, ωστόσο ήταν πιο ψύχραιμος και στο φινάλε έφυγε από το Αλεξάνδρειο με τη νίκη (84-95), τη 12η στο πρωτάθλημα σε ισάριθμους αγώνες.

Σύνταξη
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
On Field 04.01.26

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
IYDKNYK 04.01.26

FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του

Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος
Δείτε βίντεο 04.01.26

Έσπασαν το καφέ του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στην Πάτρα όπου ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα ο 30χρονος

Συγγενείς και φίλοι του 30χρονου πιστεύεται ότι προχώρησαν σε πράξη εκδίκησης για τον θάνατο του νεαρού πατέρα έξι παιδιών, που έχασε τη ζωή του έξω από το νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 20η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

