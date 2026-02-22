newspaper
Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Τετραήμερη εργασία; Η Τεχνητή Νοημοσύνη υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον – Απλά όχι για τους εργαζόμενους…

Οι επιχειρηματίες προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη ως μέσο για τη μείωση του ωραρίου και την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας. Ωστόσο, χωρίς δύναμη, οι εργαζόμενοι είναι απίθανο να μοιραστούν τα οφέλη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο τίτλος της πρώτης σελίδας σε μια πρόσφατη έκδοση της The Washington Post ήταν πράγματι συναρπαστικός: «Αυτές οι εταιρείες λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί για την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας τους».  

Ο υπότιτλος ακόμη πιο ενθουσιώδης: «Ορισμένες εταιρείες δίνουν στους εργαζομένους τους περισσότερο ελεύθερο χρόνο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει περισσότερες εργασίες». 

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μας πάρει τη δουλειά – θα μας χαρίσει χρόνο.     

Θα μας απαλλάξει από τα βαρετά και επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, θα αυξήσει την παραγωγικότητα και τελικά θα επιτρέψει μια πιο ισορροπημένη ζωή. Λιγότερη εργασία, ίδια ή και καλύτερη αμοιβή, περισσότερη ποιότητα ζωής. 

Σε παρόμοιο τόνο έχουν κινηθεί δημοσιεύματα στο Fortune και στους The New York Times.  

Παράλληλα, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών διατυπώνουν οραματικές προβλέψεις για ένα μέλλον με λιγότερη εργασία και περισσότερη ελευθερία. 

Αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το αφήγημα; 

Οι τεχνολογικοί «ευαγγελιστές» της λιγότερης εργασίας 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zoom Video Communications, Έρικ Γιουάν, δήλωσε στους Times ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη ζωή όλων μας. 

Γιατί πρέπει να εργαζόμαστε πέντε ημέρες την εβδομάδα; Κάθε εταιρεία θα υποστηρίξει το μοντέλο των τριών ή τεσσάρων ημερών». 

Ο επικεφαλής της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, έχει εκτιμήσει ότι η τεχνολογική πρόοδος θα μπορούσε να μειώσει την εργάσιμη εβδομάδα σε μόλις τρεισήμισι ημέρες. 

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, έχει αναρωτηθεί ανοιχτά αν στο μέλλον θα αρκούν δύο ημέρες εργασίας την εβδομάδα. 

Πιο ριζοσπαστικός όλων, ο Έλον Μασκ προβλέπει ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εργασία θα γίνει προαιρετική και ότι δεν θα υπάρχει φτώχεια, καθώς θα επικρατήσει ένα είδος «καθολικού υψηλού εισοδήματος». 

Σύμφωνα με τον Guardian, οι δηλώσεις αυτές σκιαγραφούν ένα ουτοπικό μέλλον: μια κοινωνία αφθονίας, όπου η εργασία θα είναι επιλογή και όχι ανάγκη.  

Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία και τα διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τόσο αισιόδοξα. 

Η παραγωγικότητα αυξάνεται – οι μισθοί όχι 

Ακόμη κι αν δεχτούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας – κάτι που παραμένει ακόμα ανοιχτό – το κρίσιμο θέμα είναι άλλο: ποιος θα ωφεληθεί; 

Τα τελευταία δεκαετίες, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται σταθερά σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες. Παρ’ όλα αυτά, οι πραγματικοί μισθοί – δηλαδή προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό – έχουν παραμείνει στάσιμοι ή έχουν αυξηθεί ελάχιστα για τη μεσαία τάξη. 

Αυτό σημαίνει ότι το επιχείρημα «περισσότερη παραγωγικότητα = καλύτερη ζωή για όλους» δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη.  

Η αύξηση της αξίας που παράγει κάθε εργαζόμενος δεν μεταφράζεται αναγκαστικά σε αύξηση του εισοδήματός του. 

Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις, τα κέρδη κατευθύνονται δυσανάλογα προς τους μετόχους και τα ανώτατα στελέχη. 

Τετραήμερη εργασία – με τετραήμερη αμοιβή; 

Το πιο πιθανό σενάριο δεν είναι η τετραήμερη εργασία με ίδιες αποδοχές, αλλά η τετραήμερη εργασία με τετραήμερη αμοιβή.  

Και αν η εβδομάδα συρρικνωθεί περαιτέρω; Τριήμερη εργασία με τριήμερο μισθό; Διήμερη με διήμερο; 

Αν η τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσει σημαντικό μέρος των σημερινών καθηκόντων, οι εργοδότες μπορεί απλώς να μειώσουν τις ώρες – και αντίστοιχα τις αποδοχές.  

Οι εργαζόμενοι τότε θα βρεθούν μπροστά σε ένα δίλημμα: να αποδεχθούν χαμηλότερο εισόδημα ή να αναζητήσουν επιπλέον εργασία για να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 

Το αφήγημα της «απελευθέρωσης του χρόνου» παραλείπει αυτό το κρίσιμο ερώτημα: θα είναι ο ελεύθερος χρόνος οικονομικά βιώσιμος; 

 Η διάψευση της προφητείας του Κέινς  

Το 1930, στο δοκίμιό του Economic Possibilities for Our Grandchildren, ο Τζον Μέιναρντ Κέινς προέβλεψε ότι μέσα σε έναν αιώνα η τεχνολογική πρόοδος θα είχε λύσει το «οικονομικό πρόβλημα» της ανθρωπότητας. 

Πίστευε ότι μέχρι το 2030 τα επίπεδα διαβίωσης στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν αυξηθεί τόσο, ώστε οι άνθρωποι θα εργάζονταν ελάχιστα – ίσως 15 ώρες την εβδομάδα. 

Το μεγάλο ζήτημα δεν θα ήταν πώς να κερδίζουμε χρήματα, αλλά πώς να αξιοποιούμε τον άφθονο ελεύθερο χρόνο μας. 

Βρισκόμαστε πλέον πολύ κοντά στο 2030. Και όμως, αντί για μια κοινωνία αφθονίας, βλέπουμε εντεινόμενη ανισότητα. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει τεράστιο πλούτο, αλλά αυτός έχει συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. 

Η πρόβλεψη του Κέινς δεν ήταν τεχνολογικά αφελής. Ήταν πολιτικά αισιόδοξη.  

Υπέθετε ότι τα κέρδη παραγωγικότητας θα διανεμηθούν σχετικά ισόρροπα. Αυτό ακριβώς δεν συνέβη. 

Το θεωρητικό πείραμα «iEverything»

Ας φανταστούμε ένα μικρό κουτί, το «iEverything», ικανό να παράγει οποιοδήποτε αγαθό ή υπηρεσία ζητήσουμε.  

Ένα σύγχρονο λιχνάρι του Αλαντίν: λες τι θέλεις και εμφανίζεται. 

Ακούγεται ιδανικό. Αλλά τι θα συμβεί αν οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν εισόδημα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό; Αν η τεχνολογία παράγει τα πάντα, αλλά η αγοραστική δύναμη συγκεντρώνεται σε ελάχιστους; 

Το δίλημμα δεν είναι φανταστικό. Τα κέρδη παραγωγικότητας μπορεί να είναι τεράστια. 

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα κατανεμηθούν. Όταν λιγότεροι άνθρωποι μπορούν να παράγουν περισσότερα, ποιος πληρώνεται και πόσο; Η απάντηση εξαρτάται από τη διαπραγματευτική και πολιτική ισχύ. 

 Η αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης 

Στο παρελθόν, τα συνδικάτα λειτουργούσαν ως μηχανισμός διανομής των κερδών παραγωγικότητας.  

Όταν οι επιχειρήσεις κέρδιζαν περισσότερα, οι εργαζόμενοι μπορούσαν να διεκδικήσουν μερίδιο μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Σήμερα, όμως, η συνδικαλιστική πυκνότητα στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί δραματικά.  

Σε πολλές χώρες, το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις είναι ιστορικά χαμηλό.  

Αυτό περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα πίεσης για καλύτερους μισθούς ή για διατήρηση αποδοχών σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας. 

Χωρίς οργανωμένη διαπραγματευτική δύναμη, τα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανότερο να κατευθυνθούν προς τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου. 

Και αν όχι τα συνδικάτα, τότε ποιος;  

Η απάντηση πιθανόν βρίσκεται στην πολιτική. Μόνο μέσω δημόσιας πολιτικής μπορούν να θεσπιστούν μηχανισμοί αναδιανομής: φορολόγηση υπερκερδών, φόροι περιουσίας, ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών όπως παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωμένων και υγειονομική περίθαλψη. 

Το ερώτημα είναι αν τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα είναι διατεθειμένα να συγκρουστούν με τα ισχυρά συμφέροντα που ωφελούνται από τη συγκέντρωση των κερδών.  

Αν όχι, ίσως αναδυθούν νέα πολιτικά σχήματα με κεντρικό αίτημα τη δίκαιη κατανομή των ωφελειών της τεχνολογίας. 

Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να ενισχύσει τη διαίρεση ανάμεσα σε μια μικρή ελίτ υπερ-πλούσιων και σε μια μεγάλη μάζα εργαζομένων με επισφαλή εισοδήματα. 

Το πραγματικό ερώτημα για το μέλλον της εργασίας 

Η ιδέα της τετραήμερης – ή και διήμερης – εβδομάδας εργασίας είναι ελκυστική. 

Όμως το ουσιαστικό ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσες ημέρες θα εργαζόμαστε, αλλά με ποιους όρους. 

Αν η τεχνητή νοημοσύνη αποφέρει σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας, τότε θεωρητικά υπάρχει περιθώριο για λιγότερη εργασία με ίδιες ή και καλύτερες αποδοχές. Στην πράξη, όμως, αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα. 

Οι εργοδότες δεν μοιράζονται τα κέρδη από αλτρουισμό.  

Τα μοιράζονται όταν υποχρεώνονται – είτε μέσω συλλογικής διαπραγμάτευσης είτε μέσω πολιτικής ρύθμισης. 

Γι’ αυτό, πριν πανηγυρίσουμε για την «απελευθέρωση» του χρόνου μας, οφείλουμε να θέσουμε το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος θα καρπωθεί τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης; 

Αν δεν υπάρξει συνειδητή διεκδίκηση και θεσμική παρέμβαση, η αισιόδοξη υπόσχεση μπορεί να μετατραπεί σε δυστοπία.

Η τεχνολογία από μόνη της δεν εγγυάται ούτε ευημερία ούτε δικαιοσύνη.  

Αυτά είναι πολιτικά και κοινωνικά ζητούμενα – και θα κριθούν στο πεδίο της ισχύος, όχι των αλγορίθμων. 

 

World
Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

Αναπτυσσόμενες χώρες: Μεταξύ σφύρας και άκμονος καθώς μια νέα παγκόσμια τάξη έχει έρθει

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

inWellness
inTown
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από τη «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
«Κόκκινος συναγερμός» 14.02.26

Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες η AI θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται
Μόνο με την ισχύ 22.02.26

Διαβρωμένοι θεσμοί, διακοσμητικοί οργανισμοί – Ο νόμος της ζούγκλας σε έναν πλανήτη που φλέγεται

Όταν οι αντιθέσεις μεταξύ των ισχυρών οξύνονται, το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται στην πράξη - Ο νέος αυτός κόσμος δεν πρόκειται να ημερέψει με στείρες διπλωματικές εκκλήσεις

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική
Opinion 22.02.26

Τα πολιτικά άκρα στην εξωτερική πολιτική

Είναι φανερό πως τα σχετικά πλεονεκτήματα των παραδοσιακών δημοκρατιών στην εξωτερική πολιτική κλονίζονται σοβαρά όταν στην εξουσία πλησιάζουν ή βρίσκονται ακραίες παρατάξεις ή προσωπικότητες

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
Μπάσκετ 22.02.26

Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)

Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, εξηγώντας γιατί σημαίνει πολλά για το τριφύλλι, αλλά και στην κακή περίοδο που προηγήθηκε τον Γενάρη.

Σύνταξη
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε μία υπεπολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Νιούκαστλ στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Premier League κι έτσι μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Σύνταξη
Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Κόσμος 21.02.26

Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΙΚ, τα μέλη της οργάνωσης στην Συρία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να πολεμήσουντο νέο συριακό καθεστώς, «με την κοσμική εξουσία και τον εθνικό στρατό του».

Σύνταξη
Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος
Κόσμος 21.02.26

Ουκρανία: Απορρίπτει «τα τελεσίγραφα και τους εκβιασμούς» Ουγγαρίας και Σλοβακίας που την απειλούν με διακοπή ρεύματος

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μοναδικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν μεγάλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, κατηγορούν την Ουκρανία για τη διακοπή στις παραδόσεις

Σύνταξη
Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)
Μπάσκετ 21.02.26

Χέιζ-Ντέιβις: «Πρώτο ελληνικό ντέρμπι για μένα, ήταν συναρπαστικό» (vid)

Ο MVP του τελικού Κυπέλλου, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δήλωσε εντυπωσιασμένος από την πρώτη του συμμετοχή σε ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ευχαρίστησε άπαντες στους «πράσινους».

Σύνταξη
Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων
Ελλάδα 21.02.26

Αίγιο: Συνελήφθη 46χρονος που φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων

Οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι, τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την ώρα που περπατούσαν στο Αίγιο

Σύνταξη
Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά
Ελλάδα 21.02.26

Βίντεο από το Γενικό Κρατικό διαψεύδει τους ισχυρισμούς Γεωργιάδη για επίθεση Ζιαζιά

Ο υπουργός Υγείας «έταξε» βίντεο με την επίθεση που δέχθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως περιορίστηκε σε ένα screenshot - Για «σκευωρία και δολοφονία χαρακτήρα» κάνει λόγο ο συνδικαλιστής γιατρός

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

