Οι εργαζόμενοι σε αποθήκη της Amazon στο Staten Island της Νέας Υόρκης ψήφισαν υπέρ της ένταξης σε συνδικάτο την Παρασκευή, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή κίνηση για την συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων και μια σοβαρή ήττα για τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Να σημειωθεί ότι η εργοδοσία της Amazon αντιτίθεται με κάθε μέσο και τρόπο στην όποια προοπτική συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων της.

BREAKING: AMAZON LABOR UNION WINS HISTORIC FIGHT FOR THE FIRST AMAZON UNION IN THE ENTIRE US‼️ pic.twitter.com/GvUDLiw0Yu

— Amazon Labor Union (@amazonlabor) April 1, 2022