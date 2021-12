Με στελέχη της Amazon Web Services, αναμένεται να συναντηθεί στις 9.30 το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τη μεγάλη επένδυση της εταιρείας στη χώρα μας, σε συνέχεια των σημερινών ανακοινώσεων της Amazon Web Services στις ΗΠΑ.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και οι Υπουργοί Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος.

H Amazon ανακοίνωσε νωρίτερα τη δημιουργία 30 νέων τοπικών ζωνών «local zones», προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες στη ζήτηση που υπάρχει για τη μετάβαση στο cloud.

Οι 30 νέες τοπικές ζώνες θα αναπτυχθούν σε 21 χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Θα λανσάρουμε πάνω από 30 νέες τοπικές ζώνες AWS σε μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι νέες τοπικές ζώνες AWS θα διατεθούν από το 2022 σε περισσότερες από 21 χώρες, όπως Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ινδία, Κένυα, Ολλανδία , τη Νορβηγία, τις Φιλιππίνες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αφρική» αναφέρεται στην ανακοίνωση

Amazon Web Services selects Greece as one of 21 countries to launch Local Zones in 2022 https://t.co/Xk2nirEFZ2

— Alex Patelis (@PatelisAlex) December 2, 2021