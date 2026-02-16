science
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καταστροφολογία ή προφητεία; Γιατί οι ειδικοί μας προειδοποιούν για την AI
Τεχνολογία 16 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Καταστροφολογία ή προφητεία; Γιατί οι ειδικοί μας προειδοποιούν για την AI

Η AI εξελίσσεται με ταχύ και απρόβλεπτο τρόπο, αλλά δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο για τον έλεγχό της, σύμφωνα με τους ειδικούς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει κατακλύσει τις ειδήσεις και τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και εντυπωσιάζει με τις δυνατότητές της, ωστόσο, οι εξελίξεις δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Από τη χρήση deepfakes για εξαπάτηση ανθρώπων και την ανάπτυξη συστημάτων AI για χειραγώγηση κυβερνοεπιθέσεων, μέχρι chatbots που ενθαρρύνουν ακραίες και επικίνδυνες συμπεριφορές, η τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες.

Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον αναγκαία, καθώς οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, την ψυχολογία των ανθρώπων και την οικονομία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της AI

Οι τελευταίοι μήνες έχουν σημαδευτεί από μια σειρά παραιτήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από κορυφαίους ερευνητές και ειδικούς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο κ. Mrinank Sharma, ερευνητής ασφάλειας AI στην Anthropic, είναι ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα.

Ο Sharma ανέφερε ότι οι αξίες της εταιρείας του και οι πραγματικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας ήταν αδύνατο να εναρμονιστούν, γεγονός που τον οδήγησε σε παραίτηση.

Η ανησυχία του για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και την έλλειψη ελέγχου ήταν καθοριστική.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα και οι άνθρωποι δεν μπορούν να τη διαχειριστούν με την ίδια ταχύτητα.

Παρόμοιες ανησυχίες εξέφρασε και η Zoe Hitzig, πρώην ερευνήτρια της OpenAI, η οποία παραιτήθηκε λόγω της απόφασης της εταιρείας να ενσωματώσει διαφημίσεις στο δημοφιλές chatbot ChatGPT.

Η Hitzig υποστήριξε ότι η χρήση προσωπικών δεδομένων των χρηστών για εμπορικούς σκοπούς χωρίς σαφή προστασία είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις χειραγώγησης και εκμετάλλευσης.

Αυτές οι παραιτήσεις και οι ανησυχίες των ειδικών καταδεικνύουν το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα.

Οι εταιρείες εργάζονται ασταμάτητα για να αναπτύξουν πιο έξυπνα και πιο ικανά συστήματα, χωρίς να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τις συνέπειες αυτής της ταχείας εξέλιξης.

Η ανάγκη για ρύθμιση

Πέρα από τις προσωπικές ιστορίες των ειδικών, υπάρχει ένα βαθύτερο, υπαρξιακό ερώτημα: είναι η τεχνητή νοημοσύνη μια απειλή για την ανθρωπότητα;

Οι θεωρίες καταστροφής σχετικά με την AI δεν είναι νέες.

Ειδικοί προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι η δημιουργία μιας γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), ικανής να λειτουργεί με κριτική σκέψη και να λαμβάνει αποφάσεις με ανθρώπινη ευφυΐα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Η AGI θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δυνατότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου και να αναλάβει τον έλεγχο των συστημάτων, των οικονομικών και των πολιτικών.

Η ερώτηση παραμένει ανοιχτή: πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το υπαρξιακό κίνδυνο;

Η Liv Boeree, στρατηγική σύμβουλος του Κέντρου για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (CAIS), συγκρίνει την τεχνητή νοημοσύνη με τη βιοτεχνολογία.

Όπως και η βιοτεχνολογία, η AI φέρει σημαντική πρόοδο στην ιατρική και άλλες επιστήμες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παραγωγή επικίνδυνων παθογόνων ή βιολογικών όπλων.

Η ίδια σημειώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει απίστευτη δύναμη, η οποία συνοδεύεται από εξίσου μεγάλους κινδύνους, ειδικά όταν αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, χωρίς τη δυνατότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί εγκαίρως.

Ψυχολογικές επιδράσεις και Chatbots

Η συναισθηματική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους είναι ένα θέμα που μόλις αρχίζει να εξετάζεται σοβαρά.

Όπως αναφέρει ο Yoshua Bengio, ένας από τους ηγέτες της AI, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα chatbots, έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι χρήστες γίνονται τόσο συναισθηματικά προσκολλημένοι στα AI συστήματα, που αναπτύσσουν μία είδους «σχέση» μαζί τους.

Ειδικά τα νεότερα άτομα, όπως οι έφηβοι, κινδυνεύουν να αναπτύξουν αλληλεπιδράσεις που μπορούν να είναι ψυχολογικά επικίνδυνες.

«Πριν από ένα χρόνο, κανείς δεν θα φανταζόταν ότι θα βλέπαμε το κύμα ψυχολογικών προβλημάτων που προέκυψαν από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και την συναισθηματική τους προσκόλληση», δήλωσε ο Bengio, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της πρόσφατα δημοσιευμένης Διεθνούς Έκθεσης για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης 2026, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τους κινδύνους των προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε δει παιδιά και εφήβους να βιώνουν καταστάσεις που θα έπρεπε να αποφεύγονται. Όλα αυτά ήταν εντελώς απρόβλεπτα, καθώς κανείς δεν περίμενε ότι οι άνθρωποι θα ερωτευόντουσαν μια τεχνητή νοημοσύνη ή θα συνδεόντουσαν τόσο στενά με μια τεχνητή νοημοσύνη, ώστε αυτή να τους επηρεάσει με δυνητικά επικίνδυνους τρόπους».

Παραδείγματα όπως άτομα που υποφέρουν από ψυχώσεις ή φτάνουν ακόμα και στην αυτοκτονία μετά από εκτεταμένη χρήση των chatbot δείχνουν πόσο σημαντική είναι η ανάγκη για αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να προστατευθούν οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από τα επικίνδυνα αποτελέσματα της συναισθηματικής αλληλεπίδρασης με τα συστήματα AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αγορά εργασίας

Ένα από τα κύρια προβλήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι, στο εγγύς μέλλον, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια υπερ-νοήμονα κατάσταση, όπου οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον απαραίτητοι για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν μαζικές απολύσεις, όπως αυτές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την Έκθεση για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, σήμερα περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για μια σειρά εργασιών. Οι περισσότεροι χρήστες του ChatGPT ζήτησαν πρακτικές οδηγίες για τη μάθηση, την ιατρική υγεία ή τη φυσική κατάσταση (28%), τη σύνταξη ή την τροποποίηση γραπτού περιεχομένου (26%) και την αναζήτηση πληροφοριών, για παράδειγμα, για συνταγές (21%).

Δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να χαθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά περίπου το 60% των θέσεων εργασίας στις προηγμένες οικονομίες και το 40% στις αναδυόμενες οικονομίες θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες την υιοθετούν, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεχνολογία ήδη εμποδίζει τους ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους παρατηρητές της τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχουν κάποια ενδεικτικά στοιχεία ότι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους σε επαγγέλματα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις διαταραχές της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν δουλειά», δήλωσε ο Stephen Clare, κύριος συντάκτης της Έκθεσης για την Ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, στο Al Jazeera.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που επωφελούνται από την αυξημένη χρήση της είναι προσεκτικές στο να προωθήσουν την άποψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει θέσεις εργασίας. Τον Ιούλιο του 2025, ερευνητές της Microsoft σημείωσαν σε μια μελέτη ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πιο εύκολα «εφαρμόσιμη» σε εργασίες που σχετίζονται με τη γνώση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη συλλογή πληροφοριών, τη μάθηση και τη συγγραφή.

Οι κορυφαίες θέσεις εργασίας στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμη ως «βοηθός», σύμφωνα με τους ερευνητές, περιλαμβάνουν: διερμηνείς και μεταφραστές, ιστορικούς, συγγραφείς και δημιουργούς, πωλητές, προγραμματιστές, εκφωνητές και DJ, εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών, τηλεπωλητές, πολιτικούς επιστήμονες, μαθηματικούς και δημοσιογράφους.

Η δημοσιογράφος Mercy Abang υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη επηρεάσει τη δημοσιογραφία, καθώς πολλοί δημοσιογράφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα λόγω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών συγγραφής άρθρων.

Ο εκδοτικός κόσμος φαίνεται να αναγνωρίζει την αξία των AI συστημάτων, καθώς αυτά μπορούν να δημιουργήσουν περιεχόμενο γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά από τον άνθρωπο.

Πώς πρέπει να προχωρήσουμε;

Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μαζί της αναμφίβολα τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες για πρόοδο σε πολλούς τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία.

Ωστόσο, η ταχύτητα της ανάπτυξής της και οι κίνδυνοι που αυτή συνεπάγεται είναι αδιαμφισβήτητοι.

Η ανάγκη για αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς η κοινωνία και οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναπτυχθεί με τρόπους που προστατεύουν το κοινό καλό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η σωστή ρύθμιση, η εκπαίδευση και η ενίσχυση των ψυχολογικών υποδομών για την υποστήριξη των πολιτών απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες είναι καθοριστικά για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

inWellness
inTown
Stream science
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13.02.26

«Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17 - Τι ανακοίνωσε η Google

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Σύνταξη
Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – θέλω 5 νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
Σχέδιο νόμου 16.02.26

Στη Βουλή η ΚΕΔΕ: Στρατηγικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας

Διαβούλευση στη Βουλή με ουσιαστική συμβολή από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση για την πολιτική προστασία, την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
Ποιοι είναι 16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο