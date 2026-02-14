science
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 14:39
Ο καλός καιρός μπλόκαρε τους δρόμους – Πού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 12:40
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»
AI 14 Φεβρουαρίου 2026, 16:01

AI: Δραματική προειδοποίηση ότι σε 18 μήνες θα έχει αντικαταστήσει τα «λευκά κολάρα»

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής της AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Vita.gr
Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Spotlight

Οι εργαζόμενοι «λευκού κολάρου» – όρος που αναφέρεται σε υπαλληλικές θέσεις διαφόρων βαθμίδων – ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ριζική ανατροπή στην αγορά εργασίας μέσα στους επόμενους 18 μήνες, προειδοποιεί ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, κάνοντας λόγο για πιθανή μαζική απαξίωση επαγγελματικών ρόλων.

Οι επιδόσεις της AI θα μπορούν να είναι «ανθρώπινου επιπέδου» στα περισσότερα επαγγελματικά καθήκοντα

Η πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε σε αυτό το διάστημα να αυτοματοποιήσει σχεδόν το σύνολο των εργασιών που εκτελούνται μπροστά σε έναν υπολογιστή έχει πυροδοτήσει μεγάλη ανησυχία για το μέλλον εκατομμυρίων εργαζομένων της γνώσης, όπως είθισται να αποκαλούνται.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Financial Times, ο Σουλεϊμάν διατύπωσε την εκτίμηση ότι σε ενάμιση χρόνο, οι απόφοιτοι MBA (μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων) και νομικών σχολών, καθώς και χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι «λευκού κολάρου» ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Ουσιαστικά, η AI απειλεί να καταστήσει περιττό μεγάλο μέρος των καθηκόντων τους, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον Σουλεϊμάν, οι επιδόσεις της θα μπορούν να είναι «ανθρώπινου επιπέδου» στα περισσότερα επαγγελματικά καθήκοντα, αν όχι σε όλα.

Οι περισσότερες δουλειές «μπροστά σε έναν υπολογιστή» θα έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί, με τις λογιστικές και νομικές υπηρεσίες, το μάρκετινγκ και τη διαχείριση έργων να θεωρούνται οι πλέον ευάλωτοι τομείς. Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη φωνή στον χώρο της τεχνολογίας. Το τελευταίο διάστημα, ολοένα και περισσότερα ηγετικά στελέχη μεγάλων εταιρειών υιοθετούν παρόμοια σενάρια για την πορεία της αγοράς εργασίας.

Στο πνεύμα του επικεφαλής AI της Microsoft, αλλά σε πιο δραματικό τόνο, κινείται η πρόβλεψη του ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης, Ματ Σούμερ. Όπως αναφέρει το Fortune, ο Σούμερ συγκρίνει τη στιγμή που περιγράφει ο Σουλεϊμάν με τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο προτού η πανδημία πλήξει τις ΗΠΑ: «Αυτή τη φορά η αλλαγή θα είναι ακόμα πιο δραματική».

«Κόκκινος συναγερμός»

Η εκθετική αύξηση της υπολογιστικής ισχύος είναι για τον Σουλεϊμάν ένας «κόκκινος συναγερμός» που προειδοποιεί για τη δύναμη της AI να αντικαταστήσει πολλούς επαγγελματίες. Καθώς αυξάνεται η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να γράφουν κώδικα καλύτερα από τους περισσότερους προγραμματιστές.

Ο Σουλεϊμάν δεν είναι ο μόνος που βλέπει την AI ως καταλύτη που θα φέρει τα πάνω κάτω για τους εργαζομένους. Αν η προειδοποίησή του ακούγεται γνώριμη, είναι επειδή παρόμοιοι αποκαλυπτικοί τόνοι κυριάρχησαν στις αρχές του 2025, όταν πολλά ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιρειών διατύπωσαν αντίστοιχες προβλέψεις.

Ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, θεωρεί ότι το ήμισυ των θέσεων «λευκού κολάρου» στις ΗΠΑ θα αντικατασταθούν από AI. Ακόμα πιο δυσοίωνη είναι η πρόβλεψη του CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος προειδοποίησε τον περασμένο Μάιο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε ακόμα και να εξαλείψει τις μισές θέσεις «λευκού κολάρου», εισαγωγικού επιπέδου.

Τον περασμένο μήνα στο Νταβός, ο Έλον Μασκ εκτίμησε ότι η GenAI που ισοδυναμεί ή υπερβαίνει την ανθρώπινη νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα ακόμα και μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, οι προβλέψεις για ραγδαίες ανατροπές συγκρούονται με την τρέχουσα εικόνα της οικονομίας, η οποία εμφανίζεται – τουλάχιστον προς το παρόν – πολύ πιο συγκρατημένη.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Παρά τις υποθέσεις ειδικών για το πότε και αν η AI θα ανατρέψει την εργασία «λευκού κολάρου», μέχρι στιγμής ο αντίκτυπος της AI στους επαγγελματίες είναι περιορισμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταγράφονται ήδη ενδείξεις μεταβολής. Έκθεση της Thomson Reuters το 2025 διαπίστωσε ότι δικηγόροι, λογιστές και ορκωτοί ελεγκτές πειραματίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη για στοχευμένα καθήκοντα, όπως ανασκόπηση εγγράφων και ανάλυση ρουτίνας.

Αν και τα αποτελέσματα δείχνουν οριακές βελτιώσεις παραγωγικότητας, δεν υποδηλώνουν μαζική απώλεια θέσεων εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η AI είχε το αντίθετο αποτέλεσμα: μείωσε την παραγωγικότητα. Πρόσφατη μελέτη του μη κερδοσκοπικού ινστιτούτου Model Evaluation and Threat Research για τον αντίκτυπο της AI στους προγραμματιστές λογισμικού διαπίστωσε ότι η τεχνολογία αύξησε τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών κατά 20%. Τα όποια οφέλη στην οικονομία φαίνεται να περιορίζονται κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο.

Έρευνα του επικεφαλής οικονομολόγου της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ, έδειξε ότι τα περιθώρια κέρδους των Big Tech αυξήθηκαν πάνω από 20% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Bloomberg 500 παρουσίασε σχεδόν μηδενική μεταβολή. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Σλοκ είχε σημειώσει ότι «οι επενδυτές δεν πιστεύουν ότι η AI θα οδηγήσει σε υψηλότερα κέρδη εκτός του τεχνολογικού τομέα», επικαλούμενος τις εκτιμήσεις της Wall Street για τον S&P 500.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις απώλειας θέσεων εργασίας λόγω AI. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ερευνών Challenger, Gray & Christmas, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρήθηκε υπεύθυνη για σχεδόν 55.000 ανακοινωμένα σχέδια απολύσεων το 2025, ενώ από το 2023 έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 71.000 ανακοινώσεις περικοπών θέσεων εργασίας.

Παρά τις δραματικές προβλέψεις, η απόσταση ανάμεσα στη ρητορική και την πραγματικότητα παραμένει αισθητή. Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται με εκθετικούς ρυθμούς, όμως η πλήρης αντικατάσταση επαγγελματιών γνώσης δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από τα δεδομένα.

Το ερώτημα, εν τέλει, δεν είναι μόνο αν η AI θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας, αλλά πώς θα αναδιαμορφώσει το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις τους. Το αν οι εργαζόμενοι «λευκού κολάρου» βρίσκονται μπροστά σε μια υπαρξιακή απειλή ή σε μια βαθιά – αλλά σταδιακή – μετάβαση, θα κριθεί όχι μόνο από την ταχύτητα των αλγορίθμων, αλλά και από τις επιλογές των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και της ίδιας της αγοράς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

Shein – Temu: Η ΕΕ περνά στην αντεπίθεση – Ο πόλεμος κλιμακώνεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

inWellness
inTown
Stream science
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»
Πολεμική μηχανή 12.02.26

Η AI στα χακί – Το Πεντάγωνο πιέζει για απόρρητα μοντέλα «χωρίς κανόνες»

Το Πεντάγωνο ζητά από τις εταιρείες ΑΙ να αφαιρέσουν τους περιορισμούς ασφάλειας που ισχύουν για τους απλούς χρήστες. Μέχρι στιγμής, μόνο η Anthropic αντιστέκεται.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία
Έρευνα 10.02.26

Τα ιατρικά fake news είναι πιο πιθανό να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή παρουσιάζεται ως αυθεντία

Μια μελέτη δείχνει ότι η παραπληροφόρηση στην επιστήμη και τα fake news στην ιατρική είναι ευκολότερο να ξεγελάσουν την τεχνητή νοημοσύνη αν η πηγή φαίνεται αξιόπιστη.

Σύνταξη
Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο
Ποια κινδυνεύουν 08.02.26

Χειρωνακτική και πνευματική εργασία: Κάνει «διακρίσεις» η AI; Τα 40 επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο

Πώς η AI επαναπροσδιορίζει τον παγκόσμιο χάρτη της εργασίας - Το στοίχημα είναι πλέον ανοιχτό: θα γίνουμε οι ενορχηστρωτές των μηχανών ή απλοί παρατηρητές της εξέλιξής τους;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Η AI φτιάχνει τη δική της κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να σπάσει τα ταμπού – Να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της
Διάσκεψη Μονάχου 14.02.26

«Η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της - Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα ταμπού» λέει η Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είπε ότι η ήρθε η ώρα η Ευρώπη να απελευθερωθεί από τα ταμπού αναφέροντας τη «ρήτρα αμοιβαίας άμυνας»

Σύνταξη
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 14.02.26

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός

LIVE: Ηρακλής – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε στις 16:00 live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Ολυμπιακός για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ναβάλνι: Η Ρωσία τον δολοφόνησε χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο
Κόσμος 14.02.26

Η Ρωσία δολοφόνησε τον Αλεξέι Ναβάλνι χρησιμοποιώντας τοξίνη από δηλητηριώδη βάτραχο

Δεν είναι σαφές πώς το δηλητήριο του βατράχου χορηγήθηκε στον κ. Ναβάλνι, ο οποίος βρισκόταν σε σωφρονιστικό κατάστημα στη Σιβηρία όταν πέθανε πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14.02.26

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει
ΥΠΕΘΑ 14.02.26

Δένδιας: Με την «Ατζέντα 2030» το αμυντικό αποτύπωμα στη Θράκη έχει μεγαλώσει

«Η Θράκη είναι ένα μοναδικό υβρίδιο για την Ελλάδα. Γιατί εδώ έχουμε τη ζώσα απόδειξη που είναι και ένα ευρωπαϊκό πρότυπο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας», επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος
Σαν σήμερα 14.02.26

Όσκαρ Πιστόριους: Καμία προσευχή για το δολοφόνο της Ρίβα Στίνκαμπ – Που κρύβεται σήμερα ο Παραολυμπιονίκης γυναικοκτόνος

Σαν σήμερα, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2013, ο άλλοτε χρυσός Παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε τη φίλη του Ρίβα Στίνκαμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

Φάμελλος: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

«Η απάντηση πρέπει να έρθει από τον προοδευτικό χώρο. Μόνο αν είμαστε όλοι ενωμένοι στον προοδευτικό χώρο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση που δίνει κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος
ΚΚΕ 14.02.26

Κουτσούμπας: Υποκρίνεται η κυβέρνηση συλλογικά και προσωπικά η κ. Κεραμέως – Ο λαός να γίνει το αντίπαλο δέος

Καταπέλτης για τα προγράμματα κατάρτισης, τη συνδικαλιστική μαφία και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως που την κατηγορεί για ταφόπλακα, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις, ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές
Διάσκεψη Ασφαλείας 14.02.26

Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία διαρκώς για παραχωρήσεις και ζήτησε από την Ευρώπη να διατηρήσει την ενότητά της

Σύνταξη
Στάρμερ: Θα αναπτύξει αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό – Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, αν χρειαστεί
Συνδιάσκεψη Μονάχου 14.02.26

Αεροπλανοφόρο στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία - Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο, λέει ο Στάρμερ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, τόνισε στη Διάσκεψη του Μονάχου ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αναντικατάστατος σύμμαχος και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την άμυνά της

Σύνταξη
Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Premier League: Εμπορική επανάσταση με δυνητικό όφελος 850 εκατ. ευρώ ετησίως

Σχέδιο για κεντρικοποίηση της διαφήμισης και αύξηση των κορυφαίων χορηγών της Premier League - Στόχος η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος και η περαιτέρω εκτόξευση των εσόδων

Γεώργιος Μαζιάς
Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής
Ελλάδα 14.02.26

Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που συμμετείχε σε κόντρες και έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμους της Αττικής

Πρόκειται για έναν 30χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο
Κακούργημα 14.02.26

Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τη Βιολάντα - Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, βλέπει η Εισαγγελέας

Μετά από νέα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, η κατηγορία για τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, και τα άλλα δύο στελέχη της εταιρείας μετατράπηκε σε κακούργημα

Σύνταξη
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Στο πλευρό της 100 προσωπικότητες της τέχνης και των γραμμάτων – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος
Κόσμος 14.02.26

Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ο Γιώργος Λάνθιμος - Πάνω από 100 προσωπικότητες υπογράφουν κείμενο στήριξης

Την παραίτηση της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, έχουν ζητήσει η Γαλλία και η Γερμανία μετά από δηλώσεις της για το Ισραήλ

Σύνταξη
SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη
Χωρίς προστασία 14.02.26

SOS για τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές – Επιστολή σε υπ. Υγείας και Συνήγορο του Πολίτη

Σύλλογοι επαγγελματικών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αντιδρούν στην υποβάθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές που «παραμένει χωρίς θεσμική θωράκιση»

Σύνταξη
Αναστάσης Παπαληγούρας: Με την ελληνική σημαία το φέρετρο – Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο
Θλίψη 14.02.26

Με την ελληνική σημαία το φέρετρο του Αναστάση Παπαληγούρα - Παρών Σαμαράς, Καραμανλής στο τελευταίο αντίο

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά, του Κώστα Καραμανλή και του Παναγιώτη Πικραμμένου, όπως και πλήθος ακόμη νυν και πρώην υπουργών και προσωπικοτήτων από τον χώρο της ΝΔ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο