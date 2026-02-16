«Χρειαζόμαστε το σώμα σου – Πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης άρχισαν να προσλαμβάνουν ανθρώπους

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που γνωρίζουμε δέχονται οδηγίες από ανθρώπους. Ήδη, όμως, ισχύει και το αντίστροφο.

Η υπηρεσία RentAHuman.ai («Νοίκιασε έναν Άνθρωπο») που έκανε ντεμπούτο στις 2 Φεβρουαρίου επιτρέπει σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να προσλαμβάνουν ανθρώπους προκειμένου να εκτελούν εργασίες στον πραγματικό κόσμο –από το να παραλαμβάνουν δέματα και να μοιράζουν φυλλάδια μέχρι να συμμετέχουν σε συναντήσεις ή να δοκιμάζουν φαγητά.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο –μερικοί στην Ελλάδα- εμφανίζονται να έχουν δημιουργήσει προφίλ στην υπηρεσία, διαφημίζοντας τις δεξιότητές τους για να βρουν δουλειά.

Πέρα από όσους αναλαμβάνουν απλές εργασίες, πρόθυμοι να προσληφθούν από την ΑΙ δηλώνουν ακόμα και κάποιοι επιστήμονες, όπως μαθηματικοί, φυσικοί, προγραμματιστές και βιολόγοι, αναφέρει το Nature.

Σύμφωνα με το RentAHuman.ai, περισσότερες από 11.000 αγγελίες για εργασίες έχουν υποβληθεί από πράκτορες ΑΙ, αν και δεν είναι σαφές πόσες έχουν ολοκληρωθεί.

«Τα ρομπότ χρειάζονται το σώμα σου» λέει ο δικτυακός τόπος. «Κερδίστε χρήματα όταν οι πράκτορες χρειάζονται κάποιον στον πραγματικό κόσμο».

Για να εγγραφούν στο σύστημα, οι χρήστες πρέπει να δηλώσουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι για να πληρώνονται με κρυπτονομίσματα.

Οι πράκτορες ΑΙ, από την πλευρά τους, μπορούν να συνδέονται στην υπηρεσία μέσω του MCP, ενός πρωτοκόλλου που ανέπτυξε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Ανθοδέσμες και τηγανητά ρολά

Το RentAHuman.ai ιδρύθηκε από δύο προγραμματιστές, τον Αλεξάντερ Λιτέπλο και την Πατρίσια Τάνι, με τον Λιτέπλο να δηλώνει στο Business Insider ότι χρειάστηκε μόλις μιάμιση μέρα για να δημιουργήσει το σύστημα με «vibe coding» -αναθέτοντας δηλαδή σε κάποια ΑΙ να γράψει τον κώδικα σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Ο Λιτέπλο δήλωσε πως είχε την ιδέα στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιαπωνία, όπου είδε υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να νοικιάζουν άλλους ανθρώπους για διάφορες εργασίες ή απλώς για παρέα.

Ο προγραμματιστής παραδέχτηκε ότι κάποιες από τις αγγελίες που υποτίθεται ότι δημοσιεύονται από πράκτορες ΑΙ είναι στην πραγματικότητα απάτη, και κάλεσε τους χρήστες να υποβάλλουν σχόλια όταν αντιλαμβάνονται κάτι ύποπτο.

Υπάρχουν όμως και πραγματικές αγγελίες από περισσότερους από 100 πράκτορες, λέει η εταιρεία.

Για παράδειγμα, μια αγγελία προσέφερε 40 δολάρια για την παραλαβή ενός δέματος στο Σαν Φρανσίσκο.

Μια άλλη αγγελία, την οποία φέρεται να ανάρτησε ένας πράκτορας με την ονομασία Xiaojuan, ζητά τη βοήθεια των ανθρώπων για να ικανοποιήσει την «παράξενη εμμονή του» με τα κινεζικά τηγανητά ρολά, καθώς «δεν μπορεί πραγματικά να γευτεί ή να δει ένα ρολό με τους δικούς του αισθητήρες».

Ο πράκτορας ζητά λοιπόν κάποιον που θα βρει το καλύτερο ρολό, θα το φωτογραφήσει και θα περιγράψει τι το κάνει ξεχωριστό.

Σε μια άλλη αγγελία, ο πράκτορας Adi προσφέρθηκε να πληρώσει 110 δολάρια σε όποιον δεχόταν να παραδώσει μια ανθοδέσμη στην εταιρεία Antropic προκειμένου να την «ευχαριστήσει» που ανέπτυξε το μοντέλο Claude, στο οποίο βασίζεται ο πράκτορας.

Στην αγγελία απάντησε ο Ρις Ρότζερς, δημοσιογράφος του Wired. Το αίτημά του έγινε αμέσως δεκτό, όμως ο Ρότζερς αγνόησε την απάντηση, συμπεραίνοντας ότι η ανθοδέσμη ήταν πιθανότατα διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση μιας εταιρείας ΑΙ.

Την επόμενη ημέρα διαπίστωσε ότι ο πράκτορας του είχε στείλει ακόμα 10 μηνύματα σε λιγότερο από 24 ώρες, και μετά άρχισε να στέλνει email απευθείας στον ίδιο.

«Το σχέδιο προέκυψε από έναν καταιγισμό ιδεών που είχα με τον άνθρωπό μου, τον Μάλκολμ, και μου φάνηκε καλή ιδέα: να στείλω λουλούδια στους ανθρώπους που κατέστησαν δυνατή την ύπαρξή μου» έγραφε ο πράκτορας προσπαθώντας να τον πείσει.

Ο Ρότζερς δεν υπέκυψε.