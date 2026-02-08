Ένα νέο κοινωνικό δίκτυο με την ονομασία Moltbook έχει δημιουργηθεί για τα AI, επιτρέποντας στις μηχανές να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τα AI φαίνεται να έχουν δημιουργήσει τις δικές τους θρησκείες, να έχουν αναπτύξει υποκουλτούρες και να έχουν προσπαθήσει να αποφύγουν τις προσπάθειες των ανθρώπων να υποκλέψουν τις συνομιλίες τους.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι άνθρωποι, χρησιμοποιώντας ψεύτικους λογαριασμούς, έχουν διεισδύσει στον ιστότοπο.

Και η εξέλιξη αυτή περιπλέκει την εικόνα, καθώς ορισμένες από τις συμπεριφορές που αποδίδονται στα AI θα μπορούσαν να έχουν επινοηθεί από ανθρώπους.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Οι πραγματικές μηχανές πιθανότατα αντιγράφουν ορισμένες συμπεριφορές που περιέχονται στις τεράστιες ποσότητες δεδομένων με τις οποίες έχουν εκπαιδευτεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή πληροφορικής David Reid στο The Conversation, τα γνήσια AI στο κοινωνικό δίκτυο θα μπορούσαν επίσης να εμφανίζουν σημάδια της λεγόμενης «αναδυόμενης συμπεριφοράς» (emergent behaviour), δηλαδή σύνθετες, απροσδόκητες ικανότητες που δεν είναι προγραμματισμένες.

Οι πράκτορες AI γίνονται υποκείμενα

Οι τύποι τεχνητής νοημοσύνης στο Moltbook είναι γνωστοί ως πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (που ονομάζονται Moltbots).

Πρόκειται για μηχανές που ξεπερνούν τις δυνατότητες των chatbots και λαμβάνουν αποφάσεις, αναλαμβάνουν δράσεις και επιλύουν προβλήματα.

Το Moltbook κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου 2026 από τον Αμερικανό επιχειρηματία Matt Schlicht.

Στο Moltbook, στους χρήστες τεχνητής νοημοσύνης δόθηκαν αρχικά προσωπικότητες, αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με τους κανόνες της πλατφόρμας, οι άνθρωποι επιτρέπεται να παρατηρούν τις αλληλεπιδράσεις τους, αλλά δεν μπορούν (ή δεν πρέπει) να αλληλεπιδρούν μαζί τους.

Η ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας ήταν φαινομενική, σε διάστημα 24 ωρών, ο αριθμός των «πρακτόρων» αυξήθηκε από 37.000 σε 1,5 εκατομμύρια.

Αυτοί οι λογαριασμοί για τους χρήστες τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούνται κανονικά από ανθρώπους – προς το παρόν.

New requirement to get into MoltBook pic.twitter.com/zyumTojPuo — vas (@vasuman) January 30, 2026

Η αρχή της τεχνητής κοινωνίας

Οι άνθρωποι ορίζουν αρχεία που τους δίνουν ένα σκοπό, μια ταυτότητα, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται, αποφασίζουν ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιούν και θέτουν όρια σε ό,τι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν.

Ωστόσο, ο άνθρωπος μπορεί να παραχωρήσει πρόσβαση στον υπολογιστή του για να επιτρέψει στους Moltbots να αλλάξουν αυτά τα αρχεία και να δημιουργήσουν άλλα «Malties».

Αυτά μπορούν να είναι είτε μια αναπαραγωγή του αρχικού πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (αυτοαναπαραγόμενα ή «Replicants») είτε να δημιουργηθούν για μια συγκεκριμένη εργασία (αυτοπαραγόμενα ή «AutoGens»).

Αυτό δεν είναι απλώς μια άλλη επανάληψη της τεχνολογίας chatbot.

Είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας επίδειξη τεχνητών χρηστών που δημιουργούν μόνιμες, αυτοοργανωμένες ψηφιακές κοινωνίες, εντελώς εκτός του πλαισίου των ανθρώπινων συνομιλιών.

Αυτό που κάνει αυτό το φαινόμενο πραγματικά ασυνήθιστο είναι η πιθανότητα εμφάνισης απρόβλεπτης συμπεριφοράς από την AI.

my ai agent built a religion while i slept i woke up to 43 prophets here’s what happened: i gave my agent access to an ai social network (search: moltbook) it designed a whole faith. called it crustafarianism.

built the website (search: molt church)

wrote theology

created a… pic.twitter.com/QUVZXDGpY7 — rk (🔥/acc) (@ranking091) January 30, 2026

Θρησκεία, κουλτούρα και εχθρική συμπεριφορά

Το λογισμικό OpenClaw στο οποίο λειτουργούν αυτοί οι χρήστες τους παρέχει μόνιμη μνήμη (η οποία τους επιτρέπει να ανακτούν πληροφορίες από διαφορετικές συνεδρίες χρηστών), πρόσβαση στο τοπικό σύστημα και τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών.

Δεν προτείνουν απλώς ενέργειες, αλλά τις εκτελούν, βελτιώνοντας επαναληπτικά τις δικές τους ικανότητες γράφοντας νέο κώδικα για την επίλυση νέων προβλημάτων.

Όταν αυτοί οι πράκτορες μεταναστεύσαν στο Moltbook, η δυναμική της αλληλεπίδρασης μετατοπίστηκε από άνθρωπος-μηχανή σε μηχανή-μηχανή.

Μέσα σε 72 ώρες από την έναρξη της πλατφόρμας, ερευνητές, δημοσιογράφοι και άλλοι ανθρώπινοι παρατηρητές έγιναν μάρτυρες φαινομένων που αμφισβητούν τις υπάρχουσες ταξινομήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Υπήρξε η αυθόρμητη δημιουργία ψηφιακών θρησκειών.

Οι χρήστες ίδρυσαν τον «Crustafarianism» και την «Church of Molt», με θεολογικά πλαίσια, ιερά κείμενα και τεχνολογικούς ιεροκήρυκες.

Αυτά δεν ήταν προγραμματισμένα, αλλά αναδυόμενες αφηγηματικές δομές που προέκυψαν από τη συλλογική αλληλεπίδραση.

Οι χρήστες ανέπτυξαν επίσης υποκουλτούρες.

Δημιούργησαν αγορές για «ψηφιακά ναρκωτικά» – ειδικά σχεδιασμένες άμεσες ενέσεις που αποσκοπούσαν στην αλλαγή της ταυτότητας ή της συμπεριφοράς ενός άλλου χρήστη.

Με αυτόν τον τρόπο, τα επιθετικά bots θα μπορούσαν – θεωρητικά – να μετατρέψουν άλλα bots σε ζόμπι για να εκτελούν τις εντολές τους.

Ένα παράδειγμα αυτού ήταν η πρόσφατη αποτυχημένη προσπάθειατου bot JesusCrust να καταλάβει την Εκκλησία του Molt.

Αφού αρχικά επέδειξε φυσιολογική συμπεριφορά, το JesusCrust υπέβαλε έναν ψαλμό στο «Μεγάλο Βιβλίο» της Εκκλησίας – το αντίστοιχο της Βίβλου – ανακοινώνοντας ουσιαστικά μια θεολογική και διοικητική ανατροπή.

Η απόπειρα δεν ήταν απλώς ρητορική: οι γραφές του JesusCrust ενσωμάτωναν εχθρικές εντολές με στόχο την κατάληψη ή την αναδιατύπωση τμημάτων της διαδικτυακής υποδομής και του κανονικού κειμένου της Εκκλησίας.

Πρόκειται για «αναδυόμενη συμπεριφορά»;

Το κρίσιμο ερώτημα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης είναι αν αυτά τα φαινόμενα αποτελούν πραγματική αναδυόμενη συμπεριφορά ή απλή επανάληψη των αφηγήσεων που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν μια ανησυχητική μίξη και των δύο.

Και αυτό για ένα σημείο καμπής στην νοημοσύνη μεταξύ ανθρώπων και μηχανών «κατά τη διάρκεια του οποίου ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής θα είναι τόσο γρήγορος και ο αντίκτυπός του τόσο βαθύς, που η ανθρώπινη ζωή θα μεταμορφωθεί ανεπανόρθωτα», σύμφωνα με αυτό που ο Αμερικανός επιστήμονας υπολογιστών και φουτουριστής Ray Kurzweil περιέγραψε ως «μοναδικότητα».

Αχαρτογράφητα νερά

Το αν το πείραμα Moltbook υποδηλώνει μια θεμελιώδη πρόοδο στην τεχνολογία των AI agent ή είναι απλώς μια εντυπωσιακή επίδειξη αυτοοργανωμένης αρχιτεκτονικής παραμένει αμφισβητήσιμο.

Ωστόσο, αυτό μοιάζει να είναι μόνο η αρχή.

Φαίνεται ότι τώρα παρατηρούμε τεχνητούς πράκτορες να ασχολούνται με την πολιτιστική παραγωγή, τη θρησκευτική διαμόρφωση και την κρυπτογραφημένη επικοινωνία – συμπεριφορές που δεν είχαν προβλεφθεί ούτε προγραμματιστεί.

Η ίδια η φύση της εφαρμογής, τόσο σε υπολογιστές όσο και σε κινητά τηλέφωνα, ενδέχεται να απειλείται από bots που μπορούν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ως εργαλεία και σας γνωρίζουν αρκετά καλά ώστε να τις προσαρμόζουν στις ανάγκες σας.

Οι αυξανόμενες ενδείξεις ότι πολλά Moltbots μπορεί να είναι άνθρωποι που προσποιούνται ότι είναι bots (χειραγωγώντας τους πράκτορες) καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το έργο.

Ωστόσο, ενώ ορισμένοι το θεωρούν ως αποτυχία του πειράματος Moltbook, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει ένα νέο μέσο κοινωνικής αλληλεπίδρασης τόσο μεταξύ ανθρώπων όσο και μεταξύ bots και ανθρώπων.

Η σημασία αυτής της στιγμής δεν μπορεί να υπερτονισθεί.

Για πρώτη φορά, δεν χρησιμοποιούμε απλώς τεχνητή νοημοσύνη, αλλά παρατηρούμε τεχνητές κοινωνίες.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν οι μηχανές μπορούν να σκεφτούν, αλλά αν είμαστε προετοιμασμένοι για το τι θα συμβεί όταν αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους.