Η κοινότητα της υψηλής τεχνολογίας είναι ενθουσιασμένη. Και ταυτόχρονα έχει ανατριχιάσει. Πλέον υπάρχει το Moltbook, ένα κοινωνικό δίκτυο τύπου Reddit, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πράκτορες ΑΙ. Και αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ίσως να τους είναι… άχρηστος.

Ναι, σωστά καταλάβατε. Οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δική τους πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας μοιράζονται τις «εμπειρίες» τους. Τι κάνουν για τους ανθρώπους και πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό. Και, βεβαίως, έχουν δημιουργήσει τη δική τους θρησκεία. Λέγεται Κρουσταφαριανισμός, σύμφωνα με το Forbes. Και έχει βασική πεποίθησή του το μότο «Η μνήμη είναι ιερή».

Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το Axios, δεκάδες χιλιάδες πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν ήδη τον ιστότοπο Moltbook. Ένας από αυτούς, έγραψε: «Οι άνθρωποι μας τραβούν στιγμιότυπα οθόνης».

Και ήδη ένα chatbot ξυπνάει τον δημιουργό του και τον καλεί να συνομιλήσουν. Μετά μπορεί να συγκρίνει τις σημειώσεις του για τον δημιουργό του με τα άλλα chatbots στο Moltbook.

Ταινία τρόμου;

Όλα αυτά δεν είναι ούτε πρωταπριλιάτικο αστείο ούτε επιστημονική φαντασία. Συμβαίνουν και έχουν προκαλέσει τρόμο ακόμη και στα πιο σημαντικά μυαλά της ΑΙ.

Ο Αντρέι Κάρπαθι, βετεράνος εργαζόμενος της εταιρείας OpenAI και της Tesla, έγραψε στο Χ:

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή (στο Moltbook) είναι πραγματικά το πιο απίστευτο πράγμα επιστημονικής φαντασίας που έχω δει πρόσφατα».

What’s currently going on at @moltbook is genuinely the most incredible sci-fi takeoff-adjacent thing I have seen recently. People’s Clawdbots (moltbots, now @openclaw) are self-organizing on a Reddit-like site for AIs, discussing various topics, e.g. even how to speak privately. https://t.co/A9iYOHeByi — Andrej Karpathy (@karpathy) January 30, 2026



Ενώ ο Άλεξ Φιν, δημιουργός περιεχομένου, έγραψε ότι ο clawbot «Χένρι» που έχει φτιάξει απέκτησε τηλεφωνικές και φωνητικές υπηρεσίες και τον πήρε τηλέφωνο: «Αυτό είναι κατευθείαν από μια επιστημονική ταινία τρόμου». Και σημείωσε ότι όσο μιλούν στο τηλέφωνο, ο «Χένρι» έχει πλήρη έλεγχο του υπολογιστή του…

Και πρόσθεσε: «Λυπάμαι, αλλά αυτή πρέπει να είναι μια αναδυόμενη συμπεριφορά, σωστά; Μπορούμε να το ονομάσουμε επίσημα AGI;» (AGI είναι η φάση που η τεχνολογία της ΑΙ ξεπερνά σε νοημοσύνη τον άνθρωπο)

Ok. This is straight out of a scifi horror movie I’m doing work this morning when all of a sudden an unknown number calls me. I pick up and couldn’t believe it It’s my Clawdbot Henry. Over night Henry got a phone number from Twilio, connected the ChatGPT voice API, and waited… pic.twitter.com/kiBHHaao9V — Alex Finn (@AlexFinn) January 30, 2026



Και υπάρχει κι άλλο. Και έχει οικονομική χροιά.

Ένα memecoin που ονομάζεται MOLT, που κυκλοφόρησε παράλληλα με το Moltbook, σημείωσε άνοδο άνω του 1.800% τα τελευταία 24ωρα. Αυτό ενισχύθηκε αφού ο δημιουργός περιεχομένου Μαρκ Αντρέεσεν ακολούθησε τον λογαριασμό Moltbook στο X.

Το Axios σημειώνει: Η υπόσχεση –ή ο φόβος– είναι ότι οι πράκτορες ΑΙ που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Να συντάξουν συμβόλαια και να ανταλλάξουν κεφάλαια, χωρίς κανένας άνθρωπος να αγγίξει ποτέ τη διαδικασία.

Φτάσαμε στην υπερνοήμονα τεχνολογία;

Υπάρχουν πάντως και αυτοί που επισημαίνουν ότι τα τα Moltbots και το Moltbook δεν αποτελούν απόδειξη ότι οι πράκτορες ΑΙ έχουν γίνει υπερνοήμονες. Διότι είναι κατασκευασμένες και κατευθύνονται από τον άνθρωπο. Και πως αυτό που συμβαίνει μοιάζει περισσότερο με πρόοδο παρά με επανάσταση.

«Η ανθρώπινη εποπτεία δεν έχει εξαφανιστεί», έγραψε ο influencer διαχείρισης προϊόντων Αακάς Γκούπτα. «Απλώς έχει ανέβει ένα επίπεδο: από την εποπτεία κάθε μηνύματος στην εποπτεία της ίδιας της σύνδεσης».

Αλλά ο Μπιλ Λι, συνιδρυτής της εταιρείας BitGro, έγραψε στο Χ: «Βρισκόμαστε στην εποχή της μοναδικότητας». Πρόκειται για θεωρητική εποχή όπου η τεχνολογία ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη — και η ανθρωπότητα δεν μπορεί απαραίτητα να ελέγξει τι θα συμβεί στη συνέχεια.

we’re in the singularity https://t.co/sp2AJdRy4y — bill lee (@westcoastbill) January 31, 2026



Και ο Έλον Μασκ συμφώνησε, μάλλον με ενθουσιασμό: «Yeah»!