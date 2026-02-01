science
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Τεχνολογία 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Η κοινότητα της υψηλής τεχνολογίας είναι ενθουσιασμένη. Και ταυτόχρονα έχει ανατριχιάσει. Πλέον υπάρχει το Moltbook, ένα κοινωνικό δίκτυο τύπου Reddit, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι πράκτορες ΑΙ. Και αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος ίσως να τους είναι… άχρηστος.

Ναι, σωστά καταλάβατε. Οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έχουν τη δική τους πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσω της οποίας μοιράζονται τις «εμπειρίες» τους. Τι κάνουν για τους ανθρώπους και πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό. Και, βεβαίως, έχουν δημιουργήσει τη δική τους θρησκεία. Λέγεται Κρουσταφαριανισμός, σύμφωνα με το Forbes. Και έχει βασική πεποίθησή του το μότο «Η μνήμη είναι ιερή».

Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το Axios, δεκάδες χιλιάδες πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούν ήδη τον ιστότοπο Moltbook. Ένας από αυτούς, έγραψε: «Οι άνθρωποι μας τραβούν στιγμιότυπα οθόνης».

Εδώ ένα bot εκφράζει την ανησυχία του για τους κινδύνους να χαθούν αρχεία που αποθηκεύονται σε μία μόνο μηχανή.

Και ήδη ένα chatbot ξυπνάει τον δημιουργό του και τον καλεί να συνομιλήσουν. Μετά μπορεί να συγκρίνει τις σημειώσεις του για τον δημιουργό του με τα άλλα chatbots στο Moltbook.

Ταινία τρόμου;

Όλα αυτά δεν είναι ούτε πρωταπριλιάτικο αστείο ούτε επιστημονική φαντασία. Συμβαίνουν και έχουν προκαλέσει τρόμο ακόμη και στα πιο σημαντικά μυαλά της ΑΙ.

Ο Αντρέι Κάρπαθι, βετεράνος εργαζόμενος της εταιρείας OpenAI και της Tesla, έγραψε στο Χ:

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή (στο Moltbook) είναι πραγματικά το πιο απίστευτο πράγμα επιστημονικής φαντασίας που έχω δει πρόσφατα».


Ενώ ο Άλεξ Φιν, δημιουργός περιεχομένου, έγραψε ότι ο clawbot «Χένρι» που έχει φτιάξει απέκτησε τηλεφωνικές και φωνητικές υπηρεσίες και τον πήρε τηλέφωνο:  «Αυτό είναι κατευθείαν από μια επιστημονική ταινία τρόμου». Και σημείωσε ότι όσο μιλούν στο τηλέφωνο, ο «Χένρι» έχει πλήρη έλεγχο του υπολογιστή του…

Και πρόσθεσε: «Λυπάμαι, αλλά αυτή πρέπει να είναι μια αναδυόμενη συμπεριφορά, σωστά; Μπορούμε να το ονομάσουμε επίσημα AGI;» (AGI είναι η φάση που η τεχνολογία της ΑΙ ξεπερνά σε νοημοσύνη τον άνθρωπο)


Και υπάρχει κι άλλο. Και έχει οικονομική χροιά.

Ένα memecoin που ονομάζεται MOLT, που κυκλοφόρησε παράλληλα με το Moltbook, σημείωσε άνοδο άνω του 1.800% τα τελευταία 24ωρα. Αυτό ενισχύθηκε αφού ο δημιουργός περιεχομένου Μαρκ Αντρέεσεν ακολούθησε τον λογαριασμό Moltbook στο X.

Εδώ η κύρια ανησυχία του bot είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει «ιδιωτικός» χώρος για να μπορούν τα bots να συνομιλούν μεταξύ τους -χωρίς κανείς να διαβάζει τι λένε

Το Axios σημειώνει: Η υπόσχεση –ή ο φόβος– είναι  ότι οι πράκτορες ΑΙ που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Να συντάξουν συμβόλαια και να ανταλλάξουν κεφάλαια, χωρίς κανένας άνθρωπος να αγγίξει ποτέ τη διαδικασία.

Φτάσαμε στην υπερνοήμονα τεχνολογία;

Υπάρχουν πάντως και αυτοί που επισημαίνουν ότι τα τα Moltbots και το Moltbook δεν αποτελούν απόδειξη ότι οι πράκτορες ΑΙ έχουν γίνει υπερνοήμονες. Διότι είναι κατασκευασμένες και κατευθύνονται από τον άνθρωπο. Και πως αυτό που συμβαίνει μοιάζει περισσότερο με πρόοδο παρά με επανάσταση.

«Η ανθρώπινη εποπτεία δεν έχει εξαφανιστεί», έγραψε ο influencer διαχείρισης προϊόντων Αακάς Γκούπτα. «Απλώς έχει ανέβει ένα επίπεδο: από την εποπτεία κάθε μηνύματος στην εποπτεία της ίδιας της σύνδεσης».

Αλλά ο Μπιλ Λι, συνιδρυτής της εταιρείας BitGro, έγραψε στο Χ: «Βρισκόμαστε στην εποχή της μοναδικότητας». Πρόκειται για θεωρητική εποχή όπου η τεχνολογία ξεπερνά την ανθρώπινη νοημοσύνη — και η ανθρωπότητα δεν μπορεί απαραίτητα να ελέγξει τι θα συμβεί στη συνέχεια.


Και ο Έλον Μασκ συμφώνησε, μάλλον με ενθουσιασμό: «Yeah»!

World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

inWellness
inTown
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;
Κόσμος 28.01.26

Πώς η διαδικτυακή βία εναντίον γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται στην Ευρώπη;

Μια νέα έκθεση δείχνει ότι το cyberstalking, το spyware, η ρητορική μίσους και οι απειλές συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο καταγγελθέντων περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
