Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού

Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει όλο και πιο βαθιά στην καθημερινότητα των καταναλωτών και το φαγητό δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Το ερώτημα «τι να φάω σήμερα;» συνοδεύει εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά και συχνά καταλήγει σε ένα ατελείωτο scrolling σε μενού. Το Just Eat, η πλατφόρμα delivery, επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτή τη μικρή, σύγχρονη ταλαιπωρία, επιστρατεύοντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Με το νέο AI chatbot του Just Eat, δεν χρειάζεται καν να κοιτάξει κανείς το μενού. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να βρει το τέλειο γεύμα για εμάς, χωρίς περιττά βήματα.

Το Just Eat προσφέρει προσωπικό «γαστρονομικό σύμβουλο»

Όπως αναφέρει η βρετανική Guardian, η εταιρεία παρουσίασε έναν φωνητικό βοηθό που λειτουργεί μέσα στην υπάρχουσα συνομιλία της εφαρμογής της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο χρήστης μπορεί να εκφράσει οποιαδήποτε επιθυμία για φαγητό – ακόμη και αν μιλάει ακατάστατα ή χωρίς σαφή σειρά – και η AI θα προτείνει ακριβώς αυτό που ταιριάζει στη διάθεσή του.

Για παράδειγμα, αν κάποιος ζητήσει κάτι «γλυκό και ξινό» για πρωινό, η AI θα προτείνει μπέικον με χουρμάδες, chicken & waffles ή γλυκά και αλμυρά σνακ με ανάλογη γεύση. Για μεσημεριανό ή βραδινό, οι επιλογές μπορεί να είναι πίτσα Χαβάης ή γλυκόξινο χοιρινό.

Αντιμετωπίζοντας την υπερφόρτωση επιλογών

Όπως εξηγεί η Just Eat, η εποχή των εφαρμογών έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη ποικιλία επιλογών, που οι καταναλωτές πλέον υποφέρουν από… τις πολλές επιλογές (choice overload).

Ο νέος φωνητικός βοηθός έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί τη διαδικασία: μέσα από μια φυσική συνομιλία, οι χρήστες λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις και η παραγγελία γίνεται ταχύτερη και πιο εύκολη.

Η AI υποστηρίζει δεκάδες γλώσσες, με δυνατότητα προσαρμογής της προφοράς και βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία για άτομα με κινητικές ή οπτικές δυσκολίες.

Ο βοηθός δεν περιορίζεται στο delivery φαγητού. Μπορεί να προτείνει προϊόντα από περισσότερους από 100.000 συνεργάτες σε τομείς όπως είναι το λιανικό εμπόριο, τα φαρμακεία και η ομορφιά, μέσα από την εφαρμογή Just Eat.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε 16 χώρες, συνεργάζεται με μεγάλα brands, μεταξύ των οποίων είναι τα Superdrug, η Sainsbury’s, η Asda και το Waitrose και η CeX, επεκτείνοντας την εμπειρία χρήστη πέρα από το φαγητό.

Προοπτικές και διεθνές λανσάρισμα

Η πρώτη διάθεση του βοηθού γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πλάνο για διεθνή ανάπτυξη εντός του 2026. Ο Mert Öztekin, CTO της Just Eat, δηλώνει ότι η AI αποτελεί «σημαντικό βήμα προς μια πιο προσιτή και λειτουργική εμπειρία για όλους τους χρήστες».

Με αυτήν την κίνηση, η εταιρεία επαναπροσδιορίζει την καθημερινή άνεση και την προσβασιμότητα στην παραγγελία προϊόντων, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της σε μια εποχή ψηφιακής υπερπληροφόρησης και επιλογών.

